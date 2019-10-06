Швеция: Аллсвенскан 2019
Мальмё
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Stadion - Malmoe
Гётеборг
27
Далин
Юхан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
18 Галль РоменПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вибе ЛассеПолузащитник
-
27 Toko III
-
-
-
-
23 Emil Holm
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =6 -3Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё
Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё
Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =8 -3Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг
Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|27
|18
|5
|4
|47 - 17
|59
|2.
|Мальмё
|0:0
|27
|16
|9
|2
|48 - 14
|57
|3.
|Хаммарбю
|27
|17
|5
|5
|67 - 36
|56
|4.
|АИК
|27
|17
|5
|5
|40 - 20
|56
|5.
|Норрчёпинг
|27
|14
|8
|5
|50 - 24
|50
|6.
|Хеккен
|27
|13
|7
|7
|41 - 24
|46
|7.
|Гётеборг
|0:0
|27
|12
|10
|5
|39 - 26
|46
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|9.
|Эребру
|27
|9
|5
|13
|38 - 46
|32
|10.
|Хельсинборг
|27
|7
|6
|14
|26 - 44
|27
|11.
|Сириус
|27
|7
|4
|16
|31 - 49
|25
|12.
|Кальмар
|27
|4
|11
|12
|20 - 40
|23
|13.
|Эстерсунд
|27
|4
|10
|13
|23 - 43
|22
|14.
|Сундсвалль
|27
|4
|8
|15
|29 - 45
|20
|15.
|Фалькенберг
|0:1
|27
|4
|7
|16
|20 - 52
|19
|16.
|АФК Эскильстуна
|27
|3
|7
|17
|22 - 54
|16
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