Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Мальмё
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Гётеборг
0' 31'
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
17
Rasmus
Bengtsson1
3
Кнудсен
Йонас
5
Рикс
Сёрен
7
Баширу
Фуад
16
Беихмо
Феликс
8
Траустасон
Арнор
20
Инносент
Бонке
9
Розенберг
Маркус
23
Антонссон
Маркус
1
Анестис
Яннис
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
7
Эрикссон
Себастьян
I
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
19
August
Erlingmark
22
Хараишвили
Георгий
8
Айеш
Хосам
89
Сана
Тобиас
9
Robin
Soeder
Мальмё
4-4-2
Гётеборг
4-2-3-1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё
Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё
Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг
Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок
Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 27 18 5 4 47 - 17 59
2. Мальмё 0:0 27 16 9 2 48 - 14 57
3. Хаммарбю 27 17 5 5 67 - 36 56
4. АИК 27 17 5 5 40 - 20 56
5. Норрчёпинг 27 14 8 5 50 - 24 50
6. Хеккен 27 13 7 7 41 - 24 46
7. Гётеборг 0:0 27 12 10 5 39 - 26 46
8. Эльфсборг 1:0 27 9 9 9 35 - 42 36
9. Эребру 27 9 5 13 38 - 46 32
10. Хельсинборг 27 7 6 14 26 - 44 27
11. Сириус 27 7 4 16 31 - 49 25
12. Кальмар 27 4 11 12 20 - 40 23
13. Эстерсунд 27 4 10 13 23 - 43 22
14. Сундсвалль 27 4 8 15 29 - 45 20
15. Фалькенберг 0:1 27 4 7 16 20 - 52 19
16. АФК Эскильстуна 27 3 7 17 22 - 54 16
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion - Malmoe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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