Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Эребру
0' 45'+2
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
9
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
7
Alfe
Inge
Sebastian
Larsson1
8
Enock
Kofi
Adu1
20
Элюнусси
Тарик
16
Салетрос
Антон
36
Гойтом
Хенок
30
Сигторссон
Колбейнн
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
22
Гранлунд Альбин
3
Kevin
Wright
10
Броберг
Мартин
25
Герзич
Нордин
16
Касим
Ясер
2
Бьёрнквист
Даниэль
9
Проделль
Виктор
12
Jake
Larsson
АИК
3-5-2
Эребру
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Эльфсборг 1:1 АИК АИК 1:0 Гётеборг Хаммарбю 2:1 АИК Хеккен 1:2 АИК
АИК 1:0 Юргорден АИК 1:4 Селтик Эстерсунд 1:3 АИК Селтик 2:0 АИК АИК 1:2 Кальмар АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хаммарбю 5:1 Эребру Эребру 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:0 Сундсвалль
Эребру 3:1 АФК Эскильстуна Сириус 3:4 Эребру Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг

Последние игры между собой

АИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Эребру 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Кубок
Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 АИК Аллсвенскан Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан АИК 1:3 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:0 АИК Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 26 18 5 3 46 - 15 59
2. Мальмё 26 16 8 2 48 - 14 56
3. АИК 0:0 27 16 6 5 38 - 20 54
4. Хаммарбю 26 16 5 5 65 - 35 53
5. Норрчёпинг 27 14 8 5 50 - 24 50
6. Хеккен 26 13 6 7 40 - 23 45
7. Гётеборг 26 12 9 5 39 - 26 45
8. Эльфсборг 26 8 9 9 34 - 42 33
9. Эребру 0:0 27 9 6 12 38 - 44 33
10. Хельсинборг 0:0 27 7 7 13 25 - 42 28
11. Сириус 0:0 27 6 5 16 29 - 48 23
12. Кальмар 26 4 10 12 20 - 40 22
13. Эстерсунд 26 4 9 13 22 - 42 21
14. Сундсвалль 27 4 8 15 29 - 45 20
15. Фалькенберг 26 4 7 15 20 - 51 19
16. АФК Эскильстуна 26 3 6 17 22 - 54 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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