Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Френдс Арена
Эребру
34
Линнер
Оскар
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Касим ЯсерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Jake LarssonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Али ХусейнЗащитник
-
19 Мехмети АгонНападающий
- Нападающий
-
-
13 Rodin Deprem
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +12 =2 -6Эльфсборг 1:1 АИК АИК 1:0 Гётеборг Хаммарбю 2:1 АИК Хеккен 1:2 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хаммарбю 5:1 Эребру Эребру 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:0 Сундсвалль
Эребру 3:1 АФК Эскильстуна Сириус 3:4 Эребру Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг
Последние игры между собой
АИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 АИК Аллсвенскан Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан АИК 1:3 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:0 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|26
|18
|5
|3
|46 - 15
|59
|2.
|Мальмё
|26
|16
|8
|2
|48 - 14
|56
|3.
|АИК
|0:0
|27
|16
|6
|5
|38 - 20
|54
|4.
|Хаммарбю
|26
|16
|5
|5
|65 - 35
|53
|5.
|Норрчёпинг
|27
|14
|8
|5
|50 - 24
|50
|6.
|Хеккен
|26
|13
|6
|7
|40 - 23
|45
|7.
|Гётеборг
|26
|12
|9
|5
|39 - 26
|45
|8.
|Эльфсборг
|26
|8
|9
|9
|34 - 42
|33
|9.
|Эребру
|0:0
|27
|9
|6
|12
|38 - 44
|33
|10.
|Хельсинборг
|0:0
|27
|7
|7
|13
|25 - 42
|28
|11.
|Сириус
|0:0
|27
|6
|5
|16
|29 - 48
|23
|12.
|Кальмар
|26
|4
|10
|12
|20 - 40
|22
|13.
|Эстерсунд
|26
|4
|9
|13
|22 - 42
|21
|14.
|Сундсвалль
|27
|4
|8
|15
|29 - 45
|20
|15.
|Фалькенберг
|26
|4
|7
|15
|20 - 51
|19
|16.
|АФК Эскильстуна
|26
|3
|6
|17
|22 - 54
|15
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