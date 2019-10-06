Швеция: Суперэттан 2019
3
Tom
Siwe
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Daryl SmylieПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орлов ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Fabio VI
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Evaldo NetoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Aaron DrinanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
13 Nuha Jatta
-
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +13 =4 -3Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Эстер 0:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Торнш 1:2 Йёнчёпинг Фрей 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =4 -10Норрбю 0:1 ГАИС ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хальмстад
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
ГАИС: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|27
|16
|4
|7
|39 - 28
|52
|2.
|Варберг БоИС
|27
|14
|8
|5
|46 - 25
|50
|3.
|Йёнчёпинг
|0:0
|27
|14
|7
|6
|45 - 22
|49
|4.
|Браге
|0:0
|27
|14
|6
|7
|45 - 26
|48
|5.
|Дегерфорс
|27
|13
|5
|9
|40 - 32
|44
|6.
|Далкурд
|27
|13
|4
|10
|41 - 42
|43
|7.
|Эргрюте ФФ
|27
|12
|7
|8
|38 - 32
|43
|8.
|Норрбю
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|9.
|Хальмстад
|27
|11
|4
|12
|37 - 32
|37
|10.
|Вестерос СК
|27
|7
|9
|11
|34 - 35
|30
|11.
|Треллеборг
|0:0
|27
|7
|9
|11
|29 - 38
|30
|12.
|ГАИС
|0:0
|27
|7
|8
|12
|20 - 34
|29
|13.
|Сюрианска
|27
|7
|6
|14
|29 - 51
|27
|14.
|Фрей
|27
|6
|8
|13
|34 - 48
|26
|15.
|Броммапойкарна
|27
|5
|8
|14
|33 - 45
|23
|16.
|Эстер
|27
|4
|11
|12
|24 - 41
|23
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