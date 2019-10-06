Швеция: Суперэттан 2019

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Йёнчёпинг
0:0
Первый тайм: 32'
ГАИС
0' 32'
1
Frank
Pettersson
19
Яллоу
Александр
12
Jesper
Svensson
7
Sebastian
Crona
3
Tom
Siwe
18
Jetmir
Haliti
24
Amir
Al-Ammari
5
Fredik
Fendrich
17
Daryl
Smylie
25
Edin
Hamidovic
10
Орлов
Якоб
30
Юханссон
Марко
6
Carl
Nystroem
12
Moura
Perillo
Henrique
5
Niklas
Andersen
II
24
Evaldo
Neto
18
Boris
Lumbana
9
Paulo
Marcelo
17
Niklas
Olsson
3
August
Wangberg
14
Aaron
Drinan
10
Leonard
Pllana
Йёнчёпинг
5-3-1-1
ГАИС
3-5-2

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Эстер 0:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Торнш 1:2 Йёнчёпинг Фрей 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Норрбю 0:1 ГАИС ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хальмстад
Браге 1:1 ГАИС ГАИС 2:0 Броммапойкарна Рослеттс 0:1 ГАИС Далкурд 3:0 ГАИС ГАИС 1:2 Мьельбю Эстер 2:1 ГАИС ГАИС 0:1 Сюрианска ГАИС 1:0 Норрбю Дегерфорс 0:1 ГАИС ГАИС 1:5 Далкурд ГАИС 0:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Варберг БоИС 2:1 ГАИС Мьельбю 2:0 ГАИС ГАИС 1:1 Вестерос СК Хальмстад 1:2 ГАИС

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
ГАИС: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан ГАИС 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан
Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:3 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 3:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 27 16 4 7 39 - 28 52
2. Варберг БоИС 27 14 8 5 46 - 25 50
3. Йёнчёпинг 0:0 27 14 7 6 45 - 22 49
4. Браге 0:0 27 14 6 7 45 - 26 48
5. Дегерфорс 27 13 5 9 40 - 32 44
6. Далкурд 27 13 4 10 41 - 42 43
7. Эргрюте ФФ 27 12 7 8 38 - 32 43
8. Норрбю 27 10 8 9 35 - 38 38
9. Хальмстад 27 11 4 12 37 - 32 37
10. Вестерос СК 27 7 9 11 34 - 35 30
11. Треллеборг 0:0 27 7 9 11 29 - 38 30
12. ГАИС 0:0 27 7 8 12 20 - 34 29
13. Сюрианска 27 7 6 14 29 - 51 27
14. Фрей 27 6 8 13 34 - 48 26
15. Броммапойкарна 27 5 8 14 33 - 45 23
16. Эстер 27 4 11 12 24 - 41 23
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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