Швеция: Суперэттан 2019
1:0
7' ГолAhmed Awad
42' Желтая карточкаAbdul Halik Hudu
81' Желтая карточкаLuca Gerbino Polo
88' Желтая карточкаСисей Йозеф
1:1
90' ГолLuca Gerbino Polo
10
Ahmed
Awad
11
Сисей
Йозеф
20
Oke
Akpoveta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed AwadПолузащитник
-
11 Сисей ЙозефНападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Oke AkpovetaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
26 Olle Edlund
-
-
-
-
Ход матча
7'
1:0
42'
88'
90'
1:1
Предыдущие игры
Далкурд Последние 20 матчей: +12 =2 -6Далкурд 3:2 Треллеборг Сюрианска 1:2 Далкурд Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд
Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге
Фрей Последние 20 матчей: +4 =5 -11Фрей 2:3 Браге Броммапойкарна 0:3 Фрей Фрей 1:0 ГАИС Сюрианска 0:3 Фрей
Мьельбю 2:1 Фрей Фрей 2:3 Дегерфорс Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей Фрей 1:1 Вестерос СК Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна
Последние игры между собой
Далкурд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Фрей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|27
|16
|4
|7
|39 - 28
|52
|2.
|Варберг БоИС
|27
|14
|8
|5
|46 - 25
|50
|3.
|Йёнчёпинг
|0:0
|27
|14
|7
|6
|45 - 22
|49
|4.
|Браге
|0:0
|27
|14
|6
|7
|45 - 26
|48
|5.
|Дегерфорс
|27
|13
|5
|9
|40 - 32
|44
|6.
|Далкурд
|27
|13
|4
|10
|41 - 42
|43
|7.
|Эргрюте ФФ
|27
|12
|7
|8
|38 - 32
|43
|8.
|Норрбю
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|9.
|Хальмстад
|27
|11
|4
|12
|37 - 32
|37
|10.
|Вестерос СК
|27
|7
|9
|11
|34 - 35
|30
|11.
|Треллеборг
|0:0
|27
|7
|9
|11
|29 - 38
|30
|12.
|ГАИС
|0:0
|27
|7
|8
|12
|20 - 34
|29
|13.
|Сюрианска
|27
|7
|6
|14
|29 - 51
|27
|14.
|Фрей
|27
|6
|8
|13
|34 - 48
|26
|15.
|Броммапойкарна
|27
|5
|8
|14
|33 - 45
|23
|16.
|Эстер
|27
|4
|11
|12
|24 - 41
|23
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