Швеция: Суперэттан 2019

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Далкурд
1:1
Конец матча
Фрей
0'
1:0
7' Гол
Ahmed Awad
42' Желтая карточка
Abdul Halik Hudu
81' Желтая карточка
Luca Gerbino Polo
88' Желтая карточка
Сисей Йозеф
1:1
90' Гол
Luca Gerbino Polo
90'+5
1
Андерссон
Андреас
14
Маквей
Кристофер
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
33
Irfan
Jasarevic
25
Malkolm
Moenza
6
Robin
Tranberg
7
Лаван
Равез
24
Besard
Sabovic
10
Ahmed
Awad
11
Сисей
Йозеф
77
Emil
Magnusson
22
Henrik
Millbert
3
Jon
Birkfeldt
4
Hjalmar
Ekdal
2
Sales
Jean3
10
Moustafa
Zeidan
6
Pedro
Ribeiro
I
25
Leo
Bengtsson
23
Abdul
Halik
Hudu
8
Mattias
Bouvin
20
Oke
Akpoveta
Далкурд
5-3-1-1
Фрей
4-2-3-1

Ход матча

7'
Ahmed Awad
(Besard Sabovic)
1:0
42'
 
Abdul Halik Hudu
66'
 
Luca Gerbino Polo
Oke Akpoveta
73'
Kerfala Cissoko
Ahmed Awad
 
80'
 
Filston Mawana
Henrik Millbert
81'
 
Luca Gerbino Polo
87'
Emil Berger
Robin Tranberg
 
88'
Сисей Йозеф
 
90'
1:1
Luca Gerbino Polo
(Sales Jean3)

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Далкурд 3:2 Треллеборг Сюрианска 1:2 Далкурд Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд
Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге
Фрей Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Фрей 2:3 Браге Броммапойкарна 0:3 Фрей Фрей 1:0 ГАИС Сюрианска 0:3 Фрей
Мьельбю 2:1 Фрей Фрей 2:3 Дегерфорс Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей Фрей 1:1 Вестерос СК Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна

Последние игры между собой

Далкурд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Фрей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Фрей 1:3 Далкурд Суперэттан Фрей 1:2 Далкурд Товарищеские матчи Далкурд 3:2 Фрей Суперэттан Фрей 0:3 Далкурд Суперэттан
Фрей 2:1 Далкурд Суперэттан Далкурд 2:0 Фрей Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 27 16 4 7 39 - 28 52
2. Варберг БоИС 27 14 8 5 46 - 25 50
3. Йёнчёпинг 0:0 27 14 7 6 45 - 22 49
4. Браге 0:0 27 14 6 7 45 - 26 48
5. Дегерфорс 27 13 5 9 40 - 32 44
6. Далкурд 27 13 4 10 41 - 42 43
7. Эргрюте ФФ 27 12 7 8 38 - 32 43
8. Норрбю 27 10 8 9 35 - 38 38
9. Хальмстад 27 11 4 12 37 - 32 37
10. Вестерос СК 27 7 9 11 34 - 35 30
11. Треллеборг 0:0 27 7 9 11 29 - 38 30
12. ГАИС 0:0 27 7 8 12 20 - 34 29
13. Сюрианска 27 7 6 14 29 - 51 27
14. Фрей 27 6 8 13 34 - 48 26
15. Броммапойкарна 27 5 8 14 33 - 45 23
16. Эстер 27 4 11 12 24 - 41 23
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Abdul Halik Hudu получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Ahmed Awad бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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