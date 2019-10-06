Швеция: Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 3669
АФК Эскильстуна
22' Желтая карточкаЦвейба Сандро
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Маннс
Йеспер
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
20
Такахаси
Соя
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
-
12 Маннс ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
16 York RafaelПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Rafinha I
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Такахаси СояНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Adnan Catic
-
Главный тренер: Saulius Sirmelis
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =5 -10Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар
Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =4 -13АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг
Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
АФК Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|27
|18
|5
|4
|47 - 17
|59
|2.
|Мальмё
|0:0
|27
|16
|9
|2
|48 - 14
|57
|3.
|Хаммарбю
|27
|17
|5
|5
|67 - 36
|56
|4.
|АИК
|27
|17
|5
|5
|40 - 20
|56
|5.
|Норрчёпинг
|27
|14
|8
|5
|50 - 24
|50
|6.
|Хеккен
|27
|13
|7
|7
|41 - 24
|46
|7.
|Гётеборг
|0:0
|27
|12
|10
|5
|39 - 26
|46
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|9.
|Эребру
|27
|9
|5
|13
|38 - 46
|32
|10.
|Хельсинборг
|27
|7
|6
|14
|26 - 44
|27
|11.
|Сириус
|27
|7
|4
|16
|31 - 49
|25
|12.
|Кальмар
|27
|4
|11
|12
|20 - 40
|23
|13.
|Эстерсунд
|27
|4
|10
|13
|23 - 43
|22
|14.
|Сундсвалль
|27
|4
|8
|15
|29 - 45
|20
|15.
|Фалькенберг
|0:1
|27
|4
|7
|16
|20 - 52
|19
|16.
|АФК Эскильстуна
|27
|3
|7
|17
|22 - 54
|16
Загрузка...