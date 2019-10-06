Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3669
АФК Эскильстуна
0'
22' Желтая карточка
Цвейба Сандро
90'+5
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
12
Маннс
Йеспер
7
Юханссон
Петр
29
Ромариньо
Перейра
70
Alexander
Jakobsen
5
Агардиус
Виктор
88
Geir
Andre
Herrem
31
Nils
Froeling
91
Igor
Levchenko1
8
Анаба
Майкл
6
Бьоркман
Йеспер
15
Цвейба
Сандро
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
3
Kadir
Hodzic
16
Samuel
Nnamani
7
Косица
Дзенис
20
Такахаси
Соя
Кальмар
3-5-2
АФК Эскильстуна
3-4-3

Ход матча

22'
 
Цвейба Сандро
46'
York Rafael
Nils Froeling
 
64'
 
Wilhelm Loeper
Такахаси Соя
73'
Alexander Ahl Holmstroem
Alexander Jakobsen
 
74'
 
Авдич Денни
Adi Nalic
85'
Rafinha I
Henrik Loefkvist
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар
Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =4 -13
АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг
Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
АФК Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 27 18 5 4 47 - 17 59
2. Мальмё 0:0 27 16 9 2 48 - 14 57
3. Хаммарбю 27 17 5 5 67 - 36 56
4. АИК 27 17 5 5 40 - 20 56
5. Норрчёпинг 27 14 8 5 50 - 24 50
6. Хеккен 27 13 7 7 41 - 24 46
7. Гётеборг 0:0 27 12 10 5 39 - 26 46
8. Эльфсборг 1:0 27 9 9 9 35 - 42 36
9. Эребру 27 9 5 13 38 - 46 32
10. Хельсинборг 27 7 6 14 26 - 44 27
11. Сириус 27 7 4 16 31 - 49 25
12. Кальмар 27 4 11 12 20 - 40 23
13. Эстерсунд 27 4 10 13 23 - 43 22
14. Сундсвалль 27 4 8 15 29 - 45 20
15. Фалькенберг 0:1 27 4 7 16 20 - 52 19
16. АФК Эскильстуна 27 3 7 17 22 - 54 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Цвейба Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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