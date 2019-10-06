Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
1:1
Конец матча
Стадион: Бравида Арена Зрители: 2122
Эстерсунд
15' Желтая карточкаТойвио Йоона
1:0
39' ГолDaleho Irandust
51' Желтая карточкаСсеванкамбо Исак
1:1
58' ГолJordan Attah Kadiri
70' Желтая карточкаМенса Самуэль
90' Желтая карточкаБерггрен Густав
10
Паулиньо
II
16
Kwame
Kizito
77
Сандберг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паулиньо IIПолузащитник
-
16 Kwame KizitoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Миллс ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
15'
39'
1:0
51'
58'
70'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =7 -5Гётеборг 0:0 Хеккен Хеккен 1:2 Эльфсборг Кальмар 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 АИК
Хеккен 4:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен
Эстерсунд Последние 20 матчей: +2 =6 -12Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар
Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|27
|18
|5
|4
|47 - 17
|59
|2.
|Мальмё
|0:0
|27
|16
|9
|2
|48 - 14
|57
|3.
|Хаммарбю
|27
|17
|5
|5
|67 - 36
|56
|4.
|АИК
|27
|17
|5
|5
|40 - 20
|56
|5.
|Норрчёпинг
|27
|14
|8
|5
|50 - 24
|50
|6.
|Хеккен
|27
|13
|7
|7
|41 - 24
|46
|7.
|Гётеборг
|0:0
|27
|12
|10
|5
|39 - 26
|46
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|9.
|Эребру
|27
|9
|5
|13
|38 - 46
|32
|10.
|Хельсинборг
|27
|7
|6
|14
|26 - 44
|27
|11.
|Сириус
|27
|7
|4
|16
|31 - 49
|25
|12.
|Кальмар
|27
|4
|11
|12
|20 - 40
|23
|13.
|Эстерсунд
|27
|4
|10
|13
|23 - 43
|22
|14.
|Сундсвалль
|27
|4
|8
|15
|29 - 45
|20
|15.
|Фалькенберг
|0:1
|27
|4
|7
|16
|20 - 52
|19
|16.
|АФК Эскильстуна
|27
|3
|7
|17
|22 - 54
|16
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