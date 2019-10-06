Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2122
Эстерсунд
0'
15' Желтая карточка
Тойвио Йоона
1:0
39' Гол
Daleho Irandust
51' Желтая карточка
Ссеванкамбо Исак
1:1
58' Гол
Jordan Attah Kadiri
70' Желтая карточка
Менса Самуэль
90' Желтая карточка
Берггрен Густав
90'+4
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
19
Daleho
Irandust
10
Паулиньо
II
16
Kwame
Kizito
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
2
Петтерссон
Том
3
Kalpi
Ouattara
12
Felix
Hoerberg
20
Ссеванкамбо
Исак
5
Амин
Реван
22
Колкетт
Чарли
18
Тёрготт
Блэйр
17
Jordan
Attah
Kadiri
Хеккен
4-2-3-1
Эстерсунд
4-5-1

Ход матча

15'
Тойвио Йоона
 
39'
Daleho Irandust
(Фрайберг Эрик)
1:0
51'
 
Ссеванкамбо Исак
56'
 
Кроон Симон
Тёрготт Блэйр
58'
1:1
Jordan Attah Kadiri
(Кроон Симон)
59'
Нильссон Хокан
Kwame Kizito
 
70'
 
Менса Самуэль
71'
 
Исламович Дино
Jordan Attah Kadiri
72'
Ali Youssef
Ясин Ахмед
 
84'
Люндберг Виктор
Daleho Irandust
 
90'
Берггрен Густав
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Гётеборг 0:0 Хеккен Хеккен 1:2 Эльфсборг Кальмар 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 АИК
Хеккен 4:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен
Эстерсунд Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар
Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Эстерсунд 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Хеккен 1:3 Эстерсунд Кубок Хеккен 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Хеккен Аллсвенскан Эстерсунд 0:5 Хеккен Шведский кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 27 18 5 4 47 - 17 59
2. Мальмё 0:0 27 16 9 2 48 - 14 57
3. Хаммарбю 27 17 5 5 67 - 36 56
4. АИК 27 17 5 5 40 - 20 56
5. Норрчёпинг 27 14 8 5 50 - 24 50
6. Хеккен 27 13 7 7 41 - 24 46
7. Гётеборг 0:0 27 12 10 5 39 - 26 46
8. Эльфсборг 1:0 27 9 9 9 35 - 42 36
9. Эребру 27 9 5 13 38 - 46 32
10. Хельсинборг 27 7 6 14 26 - 44 27
11. Сириус 27 7 4 16 31 - 49 25
12. Кальмар 27 4 11 12 20 - 40 23
13. Эстерсунд 27 4 10 13 23 - 43 22
14. Сундсвалль 27 4 8 15 29 - 45 20
15. Фалькенберг 0:1 27 4 7 16 20 - 52 19
16. АФК Эскильстуна 27 3 7 17 22 - 54 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Daleho Irandust бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Тойвио Йоона получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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