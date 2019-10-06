Швеция: Суперэттан 2019
1:0
38' ГолБоман Микаэль
2:0
56' ГолRasmus Wiedesheim-Paul
65' Желтая карточкаJonathan Azulay
77' Желтая карточкаJasin Khayat
3:0
78' ГолБернтссон Александер
23
Джурич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Karim SadatНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
38'
1:0
56'
65'
77'
78'
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +9 =3 -8Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад
Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =5 -8Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС
Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|27
|16
|4
|7
|39 - 28
|52
|2.
|Варберг БоИС
|27
|14
|8
|5
|46 - 25
|50
|3.
|Йёнчёпинг
|0:0
|27
|14
|7
|6
|45 - 22
|49
|4.
|Браге
|0:0
|27
|14
|6
|7
|45 - 26
|48
|5.
|Дегерфорс
|27
|13
|5
|9
|40 - 32
|44
|6.
|Далкурд
|27
|13
|4
|10
|41 - 42
|43
|7.
|Эргрюте ФФ
|27
|12
|7
|8
|38 - 32
|43
|8.
|Норрбю
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|9.
|Хальмстад
|27
|11
|4
|12
|37 - 32
|37
|10.
|Вестерос СК
|27
|7
|9
|11
|34 - 35
|30
|11.
|Треллеборг
|0:0
|27
|7
|9
|11
|29 - 38
|30
|12.
|ГАИС
|0:0
|27
|7
|8
|12
|20 - 34
|29
|13.
|Сюрианска
|27
|7
|6
|14
|29 - 51
|27
|14.
|Фрей
|27
|6
|8
|13
|34 - 48
|26
|15.
|Броммапойкарна
|27
|5
|8
|14
|33 - 45
|23
|16.
|Эстер
|27
|4
|11
|12
|24 - 41
|23
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