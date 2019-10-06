Швеция: Суперэттан 2019

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Хальмстад
3:0
Конец матча
Норрбю
0'
1:0
38' Гол
Боман Микаэль
2:0
56' Гол
Rasmus Wiedesheim-Paul
65' Желтая карточка
Jonathan Azulay
77' Желтая карточка
Jasin Khayat
3:0
78' Гол
Бернтссон Александер
90'+3
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
3
Бернтссон
Александер
4
Юханссон
Андреас
21
Бенгтссон
Андреас
2
Thomas
Boakye
23
Джурич
Душан
6
Алланссон
Йоэль
27
Erik
Ahlstrand
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
10
Боман
Микаэль
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
3
Jonathan
Azulay
16
Alexander
Salo
17
Jasin
Khayat
7
Dijan
Vukojevic
8
Nicklas
Savolainen
15
Nino
Osmanagic
13
Robin
Stroemberg
9
Hugo
Svensson
Хальмстад
4-4-2
Норрбю
5-3-1-1

Ход матча

38'
Боман Микаэль
1:0
56'
Rasmus Wiedesheim-Paul
(Алланссон Йоэль)
2:0
60'
 
Abdelrahman Saidi
Robin Stroemberg
65'
 
Jonathan Azulay
68'
 
Richard Yarsuvat
Hugo Svensson
77'
 
Jasin Khayat
78'
Бернтссон Александер
(Джурич Душан)
3:0
79'
 
Willhelm Aerlig
Dijan Vukojevic
82'
Karim Sadat
Боман Микаэль
 
85'
Jonathan Svedberg
Алланссон Йоэль
 
89'
Emil Tot Wikstroem
Erik Ahlstrand
 

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад
Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС
Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Норрбю 0:1 Хальмстад Суперэттан Норрбю 3:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 0:2 Норрбю Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 27 16 4 7 39 - 28 52
2. Варберг БоИС 27 14 8 5 46 - 25 50
3. Йёнчёпинг 0:0 27 14 7 6 45 - 22 49
4. Браге 0:0 27 14 6 7 45 - 26 48
5. Дегерфорс 27 13 5 9 40 - 32 44
6. Далкурд 27 13 4 10 41 - 42 43
7. Эргрюте ФФ 27 12 7 8 38 - 32 43
8. Норрбю 27 10 8 9 35 - 38 38
9. Хальмстад 27 11 4 12 37 - 32 37
10. Вестерос СК 27 7 9 11 34 - 35 30
11. Треллеборг 0:0 27 7 9 11 29 - 38 30
12. ГАИС 0:0 27 7 8 12 20 - 34 29
13. Сюрианска 27 7 6 14 29 - 51 27
14. Фрей 27 6 8 13 34 - 48 26
15. Броммапойкарна 27 5 8 14 33 - 45 23
16. Эстер 27 4 11 12 24 - 41 23
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Боман Микаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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