Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Мьельбю
1:1
Первый тайм: 45+'
Эстер
0'
0:1
32' Гол
Mattias Pavic
1:1
35' Гол
Bubacarr Jobe
40' Желтая карточка
Валль Йоханнес
45'+1
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
6
Jesper
Loefgren
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
7
Viktor
Gustafson
22
Jesper
Gustavsson
8
Bubacarr
Jobe
12
David
Loefquist
32
Erik
Paersson
30
Tobias
Andersson
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
2
Mattias
Pavic
24
Перссон
Юхан
8
Liridon
Silka
19
Андреассон
Антон
16
Dragan
Kapcevic
29
Валль
Йоханнес
Мьельбю
4-4-1-1
Эстер
4-4-2

Ход матча

32'
0:1
Mattias Pavic
(Сильверхолт Оливер)
35'
Bubacarr Jobe
(Joel Nilsson)
1:1
40'
 
Валль Йоханнес

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю
Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг
Эстер Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг
Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Эстер 0:1 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:1 Эстер Первый дивизион Эстер 0:0 Мьельбю Первый дивизион Мьельбю 2:0 Эстер Кубок Швеции
Мьельбю 2:0 Эстер Кубок Эстер 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Эстер Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Эстер Товарищеские матчи Эстер 1:3 Мьельбю Товарищеские матчи Эстер 3:0 Мьельбю Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 1:1 27 15 5 7 37 - 27 50
2. Варберг БоИС 27 14 8 5 46 - 25 50
3. Йёнчёпинг 26 14 6 6 45 - 22 48
4. Браге 26 14 5 7 45 - 26 47
5. Эргрюте ФФ 26 12 7 7 38 - 31 43
6. Далкурд 26 13 3 10 40 - 41 42
7. Дегерфорс 26 12 5 9 38 - 31 41
8. Норрбю 26 10 8 8 35 - 35 38
9. Хальмстад 26 10 4 12 34 - 32 34
10. Вестерос СК 27 7 9 11 34 - 35 30
11. Треллеборг 26 7 8 11 29 - 38 29
12. ГАИС 26 7 7 12 20 - 34 28
13. Фрей 26 6 7 13 33 - 47 25
14. Сюрианска 26 6 6 14 28 - 51 24
15. Эстер 1:1 27 4 12 11 23 - 39 24
16. Броммапойкарна 26 5 8 13 32 - 43 23
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    Валль Йоханнес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Bubacarr Jobe бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Mattias Pavic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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