Швеция: Суперэттан 2019
0:1
32' ГолMattias Pavic
1:1
35' ГолBubacarr Jobe
40' Желтая карточкаВалль Йоханнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Michael OmohПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Хельг СимонПолузащитник
- Нападающий
-
23 Shina XIV
-
-
Ход матча
32'
35'
1:1
40'
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю
Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг
Эстер Последние 20 матчей: +3 =7 -10Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг
Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|1:1
|27
|15
|5
|7
|37 - 27
|50
|2.
|Варберг БоИС
|27
|14
|8
|5
|46 - 25
|50
|3.
|Йёнчёпинг
|26
|14
|6
|6
|45 - 22
|48
|4.
|Браге
|26
|14
|5
|7
|45 - 26
|47
|5.
|Эргрюте ФФ
|26
|12
|7
|7
|38 - 31
|43
|6.
|Далкурд
|26
|13
|3
|10
|40 - 41
|42
|7.
|Дегерфорс
|26
|12
|5
|9
|38 - 31
|41
|8.
|Норрбю
|26
|10
|8
|8
|35 - 35
|38
|9.
|Хальмстад
|26
|10
|4
|12
|34 - 32
|34
|10.
|Вестерос СК
|27
|7
|9
|11
|34 - 35
|30
|11.
|Треллеборг
|26
|7
|8
|11
|29 - 38
|29
|12.
|ГАИС
|26
|7
|7
|12
|20 - 34
|28
|13.
|Фрей
|26
|6
|7
|13
|33 - 47
|25
|14.
|Сюрианска
|26
|6
|6
|14
|28 - 51
|24
|15.
|Эстер
|1:1
|27
|4
|12
|11
|23 - 39
|24
|16.
|Броммапойкарна
|26
|5
|8
|13
|32 - 43
|23
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