Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
1:0
Перерыв
Стадион: Студентернас
Хельсинборг
39' Желтая карточкаАндерссон Элиас
1:0
43' ГолChrister Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
-
14 Ian SireliusЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
39'
43'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг
Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль
Хельсинборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг
Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|26
|18
|5
|3
|46 - 15
|59
|2.
|Мальмё
|26
|16
|8
|2
|48 - 14
|56
|3.
|АИК
|0:0
|27
|16
|6
|5
|38 - 20
|54
|4.
|Хаммарбю
|26
|16
|5
|5
|65 - 35
|53
|5.
|Норрчёпинг
|27
|14
|8
|5
|50 - 24
|50
|6.
|Хеккен
|26
|13
|6
|7
|40 - 23
|45
|7.
|Гётеборг
|26
|12
|9
|5
|39 - 26
|45
|8.
|Эльфсборг
|26
|8
|9
|9
|34 - 42
|33
|9.
|Эребру
|0:0
|27
|9
|6
|12
|38 - 44
|33
|10.
|Хельсинборг
|0:1
|27
|7
|6
|14
|25 - 43
|27
|11.
|Сириус
|1:0
|27
|7
|4
|16
|30 - 48
|25
|12.
|Кальмар
|26
|4
|10
|12
|20 - 40
|22
|13.
|Эстерсунд
|26
|4
|9
|13
|22 - 42
|21
|14.
|Сундсвалль
|27
|4
|8
|15
|29 - 45
|20
|15.
|Фалькенберг
|26
|4
|7
|15
|20 - 51
|19
|16.
|АФК Эскильстуна
|26
|3
|6
|17
|22 - 54
|15
Загрузка...