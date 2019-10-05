Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сириус
1:0
Перерыв

Стадион:
Хельсинборг
0'
39' Желтая карточка
Андерссон Элиас
1:0
43' Гол
Christer Gustafsson
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
5
Daniel
Jarl
16
Axel
Bjoernstroem
26
Mohammed
Saeid
19
Christer
Gustafsson
7
Niklas
Thor
10
Андерссон
Элиас
15
Лундхольм
Сэм
23
Филип
Хагланд
1
Линдегор
Андерс
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
4
Гранквист
Андреас
7
Рандруп
Андерс
14
Абубакари
Мохаммед
37
Жигович
Армин
8
Mamudu
Moro
33
Ibrahim
Bance
15
Max
Svensson
9
Геро
Альхаджи
Сириус
4-5-1
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

39'
Андерссон Элиас
 
43'
Christer Gustafsson
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг
Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль
Хельсинборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг
Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК

Последние игры между собой

Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хельсинборг 1:0 Сириус Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 26 18 5 3 46 - 15 59
2. Мальмё 26 16 8 2 48 - 14 56
3. АИК 0:0 27 16 6 5 38 - 20 54
4. Хаммарбю 26 16 5 5 65 - 35 53
5. Норрчёпинг 27 14 8 5 50 - 24 50
6. Хеккен 26 13 6 7 40 - 23 45
7. Гётеборг 26 12 9 5 39 - 26 45
8. Эльфсборг 26 8 9 9 34 - 42 33
9. Эребру 0:0 27 9 6 12 38 - 44 33
10. Хельсинборг 0:1 27 7 6 14 25 - 43 27
11. Сириус 1:0 27 7 4 16 30 - 48 25
12. Кальмар 26 4 10 12 20 - 40 22
13. Эстерсунд 26 4 9 13 22 - 42 21
14. Сундсвалль 27 4 8 15 29 - 45 20
15. Фалькенберг 26 4 7 15 20 - 51 19
16. АФК Эскильстуна 26 3 6 17 22 - 54 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Христер Густафссон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Андерссон Элиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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