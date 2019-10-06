Швеция: Суперэттан 2019

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Треллеборг
0:0
Первый тайм: 32'
Браге
0'
26' Желтая карточка
Bjarni Antonsson
32'
1
Ларсен
Андреас
II
17
Isak
Joensson
15
Bozidar
Velickovic
23
Андерссон
Хуго
5
Anton
Tideman
16
Oscar
Johansson
I
7
Андерссон
Эрик
3
Sebastian
Ohlsson
II
24
Mattias
Haakansson
22
Abdul
Fatawu
Safiu
6
Salif
Joensson
1
Adrian
Engdahl
13
Понтус
Хиндрикес
2
Alexander
Zetterstroem
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
16
Andre
Kamp
8
Seth
Hellberg
20
Bjarni
Antonsson
15
Jonathan
Morsay
9
Christian
Kouakou
III
11
Anton
Lundin
Треллеборг
4-4-2
Браге
4-4-2

Ход матча

26'
 
Bjarni Antonsson

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг
Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ
Браге Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд
Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Браге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Браге 2:0 Треллеборг Суперэттан Браге 3:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:1 Браге Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 27 16 4 7 39 - 28 52
2. Варберг БоИС 27 14 8 5 46 - 25 50
3. Йёнчёпинг 0:0 27 14 7 6 45 - 22 49
4. Браге 0:0 27 14 6 7 45 - 26 48
5. Дегерфорс 27 13 5 9 40 - 32 44
6. Далкурд 27 13 4 10 41 - 42 43
7. Эргрюте ФФ 27 12 7 8 38 - 32 43
8. Норрбю 27 10 8 9 35 - 38 38
9. Хальмстад 27 11 4 12 37 - 32 37
10. Вестерос СК 27 7 9 11 34 - 35 30
11. Треллеборг 0:0 27 7 9 11 29 - 38 30
12. ГАИС 0:0 27 7 8 12 20 - 34 29
13. Сюрианска 27 7 6 14 29 - 51 27
14. Фрей 27 6 8 13 34 - 48 26
15. Броммапойкарна 27 5 8 14 33 - 45 23
16. Эстер 27 4 11 12 24 - 41 23
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Bjarni Antonsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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