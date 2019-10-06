Швеция: Суперэттан 2019
Треллеборг
0:0
Первый тайм: 32'
Браге
26' Желтая карточкаBjarni Antonsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Andre KampПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Anton LundinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
26'
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг
Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ
Браге Последние 20 матчей: +12 =3 -5Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд
Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Браге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|27
|16
|4
|7
|39 - 28
|52
|2.
|Варберг БоИС
|27
|14
|8
|5
|46 - 25
|50
|3.
|Йёнчёпинг
|0:0
|27
|14
|7
|6
|45 - 22
|49
|4.
|Браге
|0:0
|27
|14
|6
|7
|45 - 26
|48
|5.
|Дегерфорс
|27
|13
|5
|9
|40 - 32
|44
|6.
|Далкурд
|27
|13
|4
|10
|41 - 42
|43
|7.
|Эргрюте ФФ
|27
|12
|7
|8
|38 - 32
|43
|8.
|Норрбю
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|9.
|Хальмстад
|27
|11
|4
|12
|37 - 32
|37
|10.
|Вестерос СК
|27
|7
|9
|11
|34 - 35
|30
|11.
|Треллеборг
|0:0
|27
|7
|9
|11
|29 - 38
|30
|12.
|ГАИС
|0:0
|27
|7
|8
|12
|20 - 34
|29
|13.
|Сюрианска
|27
|7
|6
|14
|29 - 51
|27
|14.
|Фрей
|27
|6
|8
|13
|34 - 48
|26
|15.
|Броммапойкарна
|27
|5
|8
|14
|33 - 45
|23
|16.
|Эстер
|27
|4
|11
|12
|24 - 41
|23
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