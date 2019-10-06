США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес
3:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
28' Гол
Вела Карлос
2:0
31' Гол
Вела Карлос
2:1
40' Гол
Kei Ansu Kamara
3:1
51' Гол
Вела Карлос
58' Желтая карточка
Jordan Harvey
62' Желтая карточка
Прайс Джек
73' Желтая карточка
Кайе Марк-Энтони
90'+2
1
Миллер
Тайлер
27
Tristan
Blackmon
25
Циммерман
Уолкер
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
14
Кайе
Марк-Энтони
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
17
Родригес
Пол
10
Вела
Карлос
9
Diego
Rossi
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Tommy
Smith1
13
Samuel
Vines
10
Акоста
Келлин
II
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
7
Рубио
Диего
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
Лос-Анджелес
4-3-3
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Ход матча

28'
Вела Карлос
(Latif Blessing)
1:0
31'
Вела Карлос
(Tristan Blackmon)
2:0
40'
2:1
Kei Ansu Kamara
(Рубио Диего)
51'
Вела Карлос
(Tristan Blackmon)
3:1
58'
 
Льюис Джонатан
Andre Shinyashiki
58'
Jordan Harvey
 
62'
 
Прайс Джек
63'
Lee Nguyen
Родригес Пол
 
70'
Бейташур Стивен
Циммерман Уолкер
 
73'
Кайе Марк-Энтони
 
74'
 
Nicolas Mezquida
Акоста Келлин II
82'
Паласиос Диего
Jordan Harvey
 
84'
 
Cole Bassett
Прайс Джек

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес
Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Колорадо Рэпидс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес МЛС Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 2:0 34 18 10 6 63 - 41 64
2. Атланта Юнайтед 3:1 34 18 4 12 58 - 43 58
3. Филадельфия Юнион 0:2 34 16 7 11 57 - 50 55
4. Торонто 1:0 34 13 11 10 57 - 52 50
5. Ди Си Юнайтед 0:0 34 13 11 10 42 - 38 50
6. Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 34 14 6 14 53 - 51 48
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:3 34 11 12 11 50 - 57 45
8. Чикаго Файр 4:2 34 10 12 12 54 - 47 42
9. Монреаль Импакт 3:0 34 12 5 17 47 - 60 41
10. Коламбус Кру 0:1 34 10 8 16 39 - 47 38
11. Орландо Сити 2:4 34 9 10 15 44 - 51 37
12. Цинциннати 0:0 34 6 6 22 31 - 75 24

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:1 34 21 9 4 85 - 37 72
2. Сиэтл Саундерс 1:0 34 16 8 10 52 - 49 56
3. Реал Солт-Лейк 1:0 34 16 5 13 46 - 41 53
4. Миннесота Юнайтед 0:1 34 15 8 11 52 - 43 53
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 34 16 3 15 58 - 58 51
6. Портленд Тимберс 3:1 34 14 7 13 52 - 49 49
7. Даллас 6:0 34 13 9 12 54 - 46 48
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 34 13 5 16 52 - 55 44
9. Колорадо Рэпидс 1:3 34 12 6 16 58 - 63 42
10. Хьюстон Динамо 3:2 34 12 4 18 48 - 59 40
11. Спортинг Канзас-Сити 0:6 34 10 8 16 49 - 67 38
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 34 8 10 16 37 - 59 34
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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