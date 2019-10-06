США: МЛС 2019
Лос-Анджелес
3:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Banc of California Stadium
Колорадо Рэпидс
1:0
28' ГолВела Карлос
2:0
31' ГолВела Карлос
2:1
40' ГолKei Ansu Kamara
3:1
51' ГолВела Карлос
58' Желтая карточкаJordan Harvey
62' Желтая карточкаПрайс Джек
73' Желтая карточкаКайе Марк-Энтони
17
Родригес
Пол
10
Вела
Карлос
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Родригес ПолНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
-
26 Adrien Perez
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
28'
1:0
31'
2:0
40'
2:1
51'
3:1
58'
62'
73'
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес
Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Колорадо Рэпидс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|34
|18
|10
|6
|63 - 41
|64
|2.
|Атланта Юнайтед
|3:1
|34
|18
|4
|12
|58 - 43
|58
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:2
|34
|16
|7
|11
|57 - 50
|55
|4.
|Торонто
|1:0
|34
|13
|11
|10
|57 - 52
|50
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|13
|11
|10
|42 - 38
|50
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:3
|34
|14
|6
|14
|53 - 51
|48
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:3
|34
|11
|12
|11
|50 - 57
|45
|8.
|Чикаго Файр
|4:2
|34
|10
|12
|12
|54 - 47
|42
|9.
|Монреаль Импакт
|3:0
|34
|12
|5
|17
|47 - 60
|41
|10.
|Коламбус Кру
|0:1
|34
|10
|8
|16
|39 - 47
|38
|11.
|Орландо Сити
|2:4
|34
|9
|10
|15
|44 - 51
|37
|12.
|Цинциннати
|0:0
|34
|6
|6
|22
|31 - 75
|24
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:1
|34
|21
|9
|4
|85 - 37
|72
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|34
|16
|8
|10
|52 - 49
|56
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|16
|5
|13
|46 - 41
|53
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|34
|15
|8
|11
|52 - 43
|53
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|34
|16
|3
|15
|58 - 58
|51
|6.
|Портленд Тимберс
|3:1
|34
|14
|7
|13
|52 - 49
|49
|7.
|Даллас
|6:0
|34
|13
|9
|12
|54 - 46
|48
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:3
|34
|13
|5
|16
|52 - 55
|44
|9.
|Колорадо Рэпидс
|1:3
|34
|12
|6
|16
|58 - 63
|42
|10.
|Хьюстон Динамо
|3:2
|34
|12
|4
|18
|48 - 59
|40
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:6
|34
|10
|8
|16
|49 - 67
|38
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|8
|10
|16
|37 - 59
|34
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