США: МЛС 2019

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Торонто
1:0
Второй тайм: 90'

Стадион:
Коламбус Кру
0'
32' Желтая карточка
Pedro Santos1
39' Желтая карточка
Брэдли Майкл
1:0
58' Гол
Посуэло Алехандро
76' Желтая карточка
Дельгадо Марко
90'
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
8
Дельгадо
Марко
31
Тсубаса
Эндо
17
Алтидор
Жози
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
31
Connor
Maloney
8
Artur
Moraes
III
6
Трапп
Уилл
18
Luis
Díaz
IV
7
Pedro
Santos1
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
Торонто
4-2-3-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

Ход матча

32'
 
Pedro Santos1
39'
Брэдли Майкл
 
55'
Бенезе Николя
Тсубаса Эндо
 
58'
Посуэло Алехандро
1:0
70'
Nick DeLeon
Алтидор Жози
 
72'
 
Хэмилтон Джордан
Мохтар Юнес
76'
Дельгадо Марко
 
83'
 
Аккам Давид
Connor Maloney
89'
Маллинс Патрик
Посуэло Алехандро
 

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто
Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр
Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Торонто: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Коламбус Кру: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Коламбус Кру 2:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Торонто 1:0 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 0:0 Торонто МЛС Торонто 5:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:1 Торонто МЛС Торонто 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Коламбус Кру МЛС Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:3 Торонто МЛС Торонто 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 3:1 Торонто Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Торонто 2:1 Коламбус Кру МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 2:0 34 18 10 6 63 - 41 64
2. Атланта Юнайтед 3:1 34 18 4 12 58 - 43 58
3. Филадельфия Юнион 0:2 34 16 7 11 57 - 50 55
4. Торонто 1:0 34 13 11 10 57 - 52 50
5. Ди Си Юнайтед 0:0 34 13 11 10 42 - 38 50
6. Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 34 14 6 14 53 - 51 48
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:3 34 11 12 11 50 - 57 45
8. Чикаго Файр 4:2 34 10 12 12 54 - 47 42
9. Монреаль Импакт 3:0 34 12 5 17 47 - 60 41
10. Коламбус Кру 0:1 34 10 8 16 39 - 47 38
11. Орландо Сити 2:4 34 9 10 15 44 - 51 37
12. Цинциннати 0:0 34 6 6 22 31 - 75 24

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:1 34 21 9 4 85 - 37 72
2. Сиэтл Саундерс 1:0 34 16 8 10 52 - 49 56
3. Реал Солт-Лейк 1:0 34 16 5 13 46 - 41 53
4. Миннесота Юнайтед 0:1 34 15 8 11 52 - 43 53
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 34 16 3 15 58 - 58 51
6. Портленд Тимберс 3:1 34 14 7 13 52 - 49 49
7. Даллас 6:0 34 13 9 12 54 - 46 48
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 34 13 5 16 52 - 55 44
9. Колорадо Рэпидс 1:3 34 12 6 16 58 - 63 42
10. Хьюстон Динамо 3:2 34 12 4 18 48 - 59 40
11. Спортинг Канзас-Сити 0:6 34 10 8 16 49 - 67 38
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 34 8 10 16 37 - 59 34
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Брэдли Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Pedro Santos получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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