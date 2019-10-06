США: МЛС 2019
Торонто
1:0
Второй тайм: 90'
Стадион: БМО Филд
Коламбус Кру
32' Желтая карточкаPedro Santos1
39' Желтая карточкаБрэдли Майкл
1:0
58' ГолПосуэло Алехандро
76' Желтая карточкаДельгадо Марко
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
31
Тсубаса
Эндо
17
Алтидор
Жози
1
Ром
Элой
18
Luis
Díaz
IV
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Nick DeLeonЗащитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Luis Díaz IVПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
- Защитник
-
29 Аккам ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
32'
39'
58'
76'
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +7 =9 -4Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто
Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =7 -7Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр
Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Торонто: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Коламбус Кру: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Коламбус Кру 0:0 Торонто МЛС Торонто 5:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:1 Торонто МЛС Торонто 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Коламбус Кру МЛС Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:3 Торонто МЛС Торонто 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 3:1 Торонто Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Торонто 2:1 Коламбус Кру МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|34
|18
|10
|6
|63 - 41
|64
|2.
|Атланта Юнайтед
|3:1
|34
|18
|4
|12
|58 - 43
|58
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:2
|34
|16
|7
|11
|57 - 50
|55
|4.
|Торонто
|1:0
|34
|13
|11
|10
|57 - 52
|50
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|13
|11
|10
|42 - 38
|50
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:3
|34
|14
|6
|14
|53 - 51
|48
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:3
|34
|11
|12
|11
|50 - 57
|45
|8.
|Чикаго Файр
|4:2
|34
|10
|12
|12
|54 - 47
|42
|9.
|Монреаль Импакт
|3:0
|34
|12
|5
|17
|47 - 60
|41
|10.
|Коламбус Кру
|0:1
|34
|10
|8
|16
|39 - 47
|38
|11.
|Орландо Сити
|2:4
|34
|9
|10
|15
|44 - 51
|37
|12.
|Цинциннати
|0:0
|34
|6
|6
|22
|31 - 75
|24
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:1
|34
|21
|9
|4
|85 - 37
|72
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|34
|16
|8
|10
|52 - 49
|56
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|16
|5
|13
|46 - 41
|53
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|34
|15
|8
|11
|52 - 43
|53
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|34
|16
|3
|15
|58 - 58
|51
|6.
|Портленд Тимберс
|3:1
|34
|14
|7
|13
|52 - 49
|49
|7.
|Даллас
|6:0
|34
|13
|9
|12
|54 - 46
|48
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:3
|34
|13
|5
|16
|52 - 55
|44
|9.
|Колорадо Рэпидс
|1:3
|34
|12
|6
|16
|58 - 63
|42
|10.
|Хьюстон Динамо
|3:2
|34
|12
|4
|18
|48 - 59
|40
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:6
|34
|10
|8
|16
|49 - 67
|38
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|8
|10
|16
|37 - 59
|34
Загрузка...