Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
0:1
Конец матча
Фламенго
0:1
35' ГолBruno Henrique IV
57' Желтая карточкаСоуза Сантос Эликарлос
98
Tiepo
23
Дуглас
Силва
90
Роберто
IV
83
Regis3
77
Everaldo
I
13
Rafinha
1
6
Rene
III
19
Reinier
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
-
90 Роберто IVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
83 Regis3Полузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Защитник
-
88 Camilo III
-
85 Tharlis
-
55 Amaral2
-
-
27 Arthur VIII
-
35 Hiago III
-
15 Ronei
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Rafinha 1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 ReinierПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лукаш ЖоаоЗащитник
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Hugo Moura
-
40 Pepe4
-
-
37 Cesar II
-
Ход матча
35'
78'
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =6 -12Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама
Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =5 -3Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго
Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Фламенго: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Палмейрас
|22
|13
|7
|2
|38 - 17
|46
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|23
|10
|9
|4
|25 - 16
|39
|6.
|Интернасьональ
|23
|11
|5
|7
|29 - 22
|38
|7.
|Байя
|23
|10
|7
|6
|28 - 20
|37
|8.
|Гремио
|23
|9
|8
|6
|37 - 25
|35
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Атлетико Минейро
|22
|9
|3
|10
|27 - 27
|30
|11.
|Гойяс
|22
|9
|3
|10
|22 - 32
|30
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|8
|3
|11
|19 - 24
|27
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|23
|7
|4
|12
|25 - 33
|25
|15.
|Сеара
|22
|6
|5
|11
|22 - 23
|23
|16.
|Флуминенсе
|22
|6
|4
|12
|24 - 34
|22
|17.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|18.
|Алагоано
|22
|4
|7
|11
|11 - 33
|19
|19.
|Аваи
|22
|3
|7
|12
|12 - 33
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|23
|3
|6
|14
|18 - 36
|15
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