Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
0:1
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
35' Гол
Bruno Henrique IV
57' Желтая карточка
Соуза Сантос Эликарлос
90'+5
98
Tiepo
31
Bryan
Mascarenhas
23
Дуглас
Силва
33
Rafael
Pereira
I
90
Роберто
IV
9
Renato
Kayzer
8
Marcio
Araujo
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
10
Кампаньяро
Густаво
83
Regis3
77
Everaldo
I
1
Алвес
Диего
13
Rafinha
1
3
Кайо
Родриго
4
Мари
Пабло
6
Rene
III
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
19
Reinier
11
Витиньо
Виктор
27
Bruno
Henrique
IV
Шапекоэнсе
4-5-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

35'
0:1
Bruno Henrique IV
(Витиньо Виктор)
46'
Camilo III
Renato Kayzer
 
57'
Соуза Сантос Эликарлос
 
59'
 
Беррио Орландо
Reinier
63'
Vinicius Locatelli
Кампаньяро Густаво
 
76'
 
Да Мотта Роберт
Витиньо Виктор
78'
Arthur VIII
Regis3
 
90'
 
Силва Лукас II
Беррио Орландо

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама
Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго
Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Фламенго: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Серия A Фламенго 2:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 3:2 Фламенго Серия A Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Серия A
Фламенго 4:0 Шапекоэнсе Копа Судамерикана Шапекоэнсе 0:0 Фламенго Копа Судамерикана Фламенго 5:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:3 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:3 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Палмейрас 22 13 7 2 38 - 17 46
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 23 10 9 4 25 - 16 39
6. Интернасьональ 23 11 5 7 29 - 22 38
7. Байя 23 10 7 6 28 - 20 37
8. Гремио 23 9 8 6 37 - 25 35
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Атлетико Минейро 22 9 3 10 27 - 27 30
11. Гойяс 22 9 3 10 22 - 32 30
12. Ботафого Рибейрао 22 8 3 11 19 - 24 27
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 23 7 4 12 25 - 33 25
15. Сеара 22 6 5 11 22 - 23 23
16. Флуминенсе 22 6 4 12 24 - 34 22
17. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
18. Алагоано 22 4 7 11 11 - 33 19
19. Аваи 22 3 7 12 12 - 33 16
20. Шапекоэнсе 23 3 6 14 18 - 36 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Bruno Henrique бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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