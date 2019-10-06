США: МЛС 2019

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Хьюстон Динамо
3:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
9' Гол
Ибрагимович Златан
45' Желтая карточка
Фельтшер Рольф
1:1
45' Гол
Christian Ramirez II
1:2
54' Гол
Павон Кристиан
2:2
62' Гол
Элис Альберт
70' Желтая карточка
Гарсия Оскар IV
3:2
83' Гол
Christian Ramirez II
90'+1
1
Tyler
Deric
3
Лундквист
Адам
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
7
Бизли
Дамаркус
17
Элис
Альберт
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
10
Мартинес
Томас
9
Mauro
Manotas
13
Christian
Ramirez
II
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
21
Гонсалес
Джанкарло
3
Полента
Диего
4
David
Romney
17
Ллетгет
Себастьян
8
Дос
Сантос
Хонатан
14
Корона
Джо
18
Антуна
Уриэль
9
Ибрагимович
Златан
10
Павон
Кристиан
Хьюстон Динамо
4-4-2
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Ибрагимович Златан
(Ллетгет Себастьян)
23'
 
Fabio Alvarez
Корона Джо
45'
 
Фельтшер Рольф
45'
Christian Ramirez II
1:1
54'
1:2
Павон Кристиан
(Антуна Уриэль)
62'
Элис Альберт
(Струна Альяж)
2:2
67'
 
Акинола Айо
Фельтшер Рольф
70'
Гарсия Оскар IV
 
74'
Макнамара Томас
Мартинес Томас
 
82'
Memo Rodriguez
Mauro Manotas
 
83'
Christian Ramirez II
(Элис Альберт)
3:2
89'
Jose Bizama
Бизли Дамаркус
 

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 2:0 34 18 10 6 63 - 41 64
2. Атланта Юнайтед 3:1 34 18 4 12 58 - 43 58
3. Филадельфия Юнион 0:2 34 16 7 11 57 - 50 55
4. Торонто 1:0 34 13 11 10 57 - 52 50
5. Ди Си Юнайтед 0:0 34 13 11 10 42 - 38 50
6. Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 34 14 6 14 53 - 51 48
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:3 34 11 12 11 50 - 57 45
8. Чикаго Файр 4:2 34 10 12 12 54 - 47 42
9. Монреаль Импакт 3:0 34 12 5 17 47 - 60 41
10. Коламбус Кру 0:1 34 10 8 16 39 - 47 38
11. Орландо Сити 2:4 34 9 10 15 44 - 51 37
12. Цинциннати 0:0 34 6 6 22 31 - 75 24

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:1 34 21 9 4 85 - 37 72
2. Сиэтл Саундерс 1:0 34 16 8 10 52 - 49 56
3. Реал Солт-Лейк 1:0 34 16 5 13 46 - 41 53
4. Миннесота Юнайтед 0:1 34 15 8 11 52 - 43 53
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 34 16 3 15 58 - 58 51
6. Портленд Тимберс 3:1 34 14 7 13 52 - 49 49
7. Даллас 6:0 34 13 9 12 54 - 46 48
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 34 13 5 16 52 - 55 44
9. Колорадо Рэпидс 1:3 34 12 6 16 58 - 63 42
10. Хьюстон Динамо 3:2 34 12 4 18 48 - 59 40
11. Спортинг Канзас-Сити 0:6 34 10 8 16 49 - 67 38
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 34 8 10 16 37 - 59 34
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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