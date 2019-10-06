США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
3:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: BBVA Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
9' ГолИбрагимович Златан
45' Желтая карточкаФельтшер Рольф
1:1
45' ГолChristian Ramirez II
1:2
54' ГолПавон Кристиан
2:2
62' ГолЭлис Альберт
70' Желтая карточкаГарсия Оскар IV
3:2
83' ГолChristian Ramirez II
17
Элис
Альберт
22
Matias
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Jose BizamaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
12 Niko Hansen
-
-
-
Главный тренер: Davy Arnaud
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
-
22 Акинола АйоЗащитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Emil Cuello
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
9'
45'
45'
54'
1:2
62'
2:2
70'
83'
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =1 -15Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =2 -10Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|34
|18
|10
|6
|63 - 41
|64
|2.
|Атланта Юнайтед
|3:1
|34
|18
|4
|12
|58 - 43
|58
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:2
|34
|16
|7
|11
|57 - 50
|55
|4.
|Торонто
|1:0
|34
|13
|11
|10
|57 - 52
|50
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|13
|11
|10
|42 - 38
|50
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:3
|34
|14
|6
|14
|53 - 51
|48
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:3
|34
|11
|12
|11
|50 - 57
|45
|8.
|Чикаго Файр
|4:2
|34
|10
|12
|12
|54 - 47
|42
|9.
|Монреаль Импакт
|3:0
|34
|12
|5
|17
|47 - 60
|41
|10.
|Коламбус Кру
|0:1
|34
|10
|8
|16
|39 - 47
|38
|11.
|Орландо Сити
|2:4
|34
|9
|10
|15
|44 - 51
|37
|12.
|Цинциннати
|0:0
|34
|6
|6
|22
|31 - 75
|24
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:1
|34
|21
|9
|4
|85 - 37
|72
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|34
|16
|8
|10
|52 - 49
|56
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|16
|5
|13
|46 - 41
|53
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|34
|15
|8
|11
|52 - 43
|53
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|34
|16
|3
|15
|58 - 58
|51
|6.
|Портленд Тимберс
|3:1
|34
|14
|7
|13
|52 - 49
|49
|7.
|Даллас
|6:0
|34
|13
|9
|12
|54 - 46
|48
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:3
|34
|13
|5
|16
|52 - 55
|44
|9.
|Колорадо Рэпидс
|1:3
|34
|12
|6
|16
|58 - 63
|42
|10.
|Хьюстон Динамо
|3:2
|34
|12
|4
|18
|48 - 59
|40
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:6
|34
|10
|8
|16
|49 - 67
|38
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|8
|10
|16
|37 - 59
|34
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