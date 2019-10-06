США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
1:0
Второй тайм: 90'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
23' Желтая карточка
Ikenna Ike Opara
1:0
30' Гол
Торрес Роман
90'
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
4
Свенссон
Густаф
7
Ролдан
Кристиан
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
77
Chase
Gasper
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
31
Hassani
Dotson
25
Кинтеро
Карлос
13
Ethan
Finlay
9
Angelo
Rodriguez
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Ikenna Ike Opara
30'
Торрес Роман
(Джонс Джовин)
1:0
70'
 
Молино Кевин
Грегуш Ян
71'
 
Mason Toye
Кинтеро Карлос
79'
Делем Жорди
Джонс Джовин
 
83'
 
Лод Робин
Ethan Finlay
88'
Saad Abdul-Salam
Лодейро Николас
 

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 2:0 34 18 10 6 63 - 41 64
2. Атланта Юнайтед 3:1 34 18 4 12 58 - 43 58
3. Филадельфия Юнион 0:2 34 16 7 11 57 - 50 55
4. Торонто 1:0 34 13 11 10 57 - 52 50
5. Ди Си Юнайтед 0:0 34 13 11 10 42 - 38 50
6. Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 34 14 6 14 53 - 51 48
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:3 34 11 12 11 50 - 57 45
8. Чикаго Файр 4:2 34 10 12 12 54 - 47 42
9. Монреаль Импакт 3:0 34 12 5 17 47 - 60 41
10. Коламбус Кру 0:1 34 10 8 16 39 - 47 38
11. Орландо Сити 2:4 34 9 10 15 44 - 51 37
12. Цинциннати 0:0 34 6 6 22 31 - 75 24

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:1 34 21 9 4 85 - 37 72
2. Сиэтл Саундерс 1:0 34 16 8 10 52 - 49 56
3. Реал Солт-Лейк 1:0 34 16 5 13 46 - 41 53
4. Миннесота Юнайтед 0:1 34 15 8 11 52 - 43 53
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 34 16 3 15 58 - 58 51
6. Портленд Тимберс 3:1 34 14 7 13 52 - 49 49
7. Даллас 6:0 34 13 9 12 54 - 46 48
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 34 13 5 16 52 - 55 44
9. Колорадо Рэпидс 1:3 34 12 6 16 58 - 63 42
10. Хьюстон Динамо 3:2 34 12 4 18 48 - 59 40
11. Спортинг Канзас-Сити 0:6 34 10 8 16 49 - 67 38
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 34 8 10 16 37 - 59 34
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Торрес Роман бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Ике Опара получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...