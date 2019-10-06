США: МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
1:0
Второй тайм: 90'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Миннесота Юнайтед
23' Желтая карточкаIkenna Ike Opara
1:0
30' ГолТоррес Роман
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
33
Джонс
Джовин
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Силва Луис
-
16 Alex Roldan
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Mason Toye
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
23'
30'
1:0
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =5 -5Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|34
|18
|10
|6
|63 - 41
|64
|2.
|Атланта Юнайтед
|3:1
|34
|18
|4
|12
|58 - 43
|58
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:2
|34
|16
|7
|11
|57 - 50
|55
|4.
|Торонто
|1:0
|34
|13
|11
|10
|57 - 52
|50
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|13
|11
|10
|42 - 38
|50
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:3
|34
|14
|6
|14
|53 - 51
|48
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:3
|34
|11
|12
|11
|50 - 57
|45
|8.
|Чикаго Файр
|4:2
|34
|10
|12
|12
|54 - 47
|42
|9.
|Монреаль Импакт
|3:0
|34
|12
|5
|17
|47 - 60
|41
|10.
|Коламбус Кру
|0:1
|34
|10
|8
|16
|39 - 47
|38
|11.
|Орландо Сити
|2:4
|34
|9
|10
|15
|44 - 51
|37
|12.
|Цинциннати
|0:0
|34
|6
|6
|22
|31 - 75
|24
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:1
|34
|21
|9
|4
|85 - 37
|72
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|34
|16
|8
|10
|52 - 49
|56
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|16
|5
|13
|46 - 41
|53
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|34
|15
|8
|11
|52 - 43
|53
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|34
|16
|3
|15
|58 - 58
|51
|6.
|Портленд Тимберс
|3:1
|34
|14
|7
|13
|52 - 49
|49
|7.
|Даллас
|6:0
|34
|13
|9
|12
|54 - 46
|48
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:3
|34
|13
|5
|16
|52 - 55
|44
|9.
|Колорадо Рэпидс
|1:3
|34
|12
|6
|16
|58 - 63
|42
|10.
|Хьюстон Динамо
|3:2
|34
|12
|4
|18
|48 - 59
|40
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:6
|34
|10
|8
|16
|49 - 67
|38
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|8
|10
|16
|37 - 59
|34
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