Бразилия: Серия A 2019

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Палмейрас
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
8' Желтая карточка
Гомес Густаво
42' Желтая карточка
Luan III
0:1
45' Гол
Натан Аллан
53' Желтая карточка
Dudu X
58' Желтая карточка
Cleiton Schwengber
61' Желтая карточка
Ди Санто Франко
1:1
83' Гол
Dudu X
90' Желтая карточка
Leo Silva I
90' Желтая карточка
Дейверсон Силва
90'+7
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
4
Уго
Витор
6
Diogo
VII
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
29
Виллиан
Сикейра
20
Лима
Лукас
II
7
Dudu
X
9
Борха
Мигель
40
Cleiton
Schwengber
98
Guga3
19
Iago
Maidana
3
Leo
Silva
I
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
27
Luan
III
7
Mendes
Elias
II
23
Натан
Аллан
80
Отеро
Ромуло
26
Ди
Санто
Франко
Палмейрас
4-2-3-1
Атлетико Минейро
5-4-1

Ход матча

8'
Гомес Густаво
 
42'
 
Luan III
45'
0:1
Натан Аллан
(Guga3)
53'
Dudu X
 
58'
 
Cleiton Schwengber
59'
Дейверсон Силва
Лима Лукас II
 
61'
 
Ди Санто Франко
64'
 
Майкон Маркес
Luan III
69'
Gustavo Scarpa
Борха Мигель
 
70'
 
Оливейра Рикардо II
Ди Санто Франко
81'
Raphael Veiga
Мело Фелипе
 
83'
Dudu X
(Gustavo Scarpa)
1:1
89'
 
Wilson III
Натан Аллан
90'
 
Leo Silva I
90'
Дейверсон Силва
 

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро
Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро
Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A
Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 1:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Палмейрас 23 13 8 2 39 - 18 47
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 23 10 9 4 25 - 16 39
6. Интернасьональ 23 11 5 7 29 - 22 38
7. Байя 23 10 7 6 28 - 20 37
8. Гремио 23 9 8 6 37 - 25 35
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Гойяс 23 10 3 10 23 - 32 33
11. Атлетико Минейро 23 9 4 10 28 - 28 31
12. Ботафого Рибейрао 23 8 3 12 19 - 25 27
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 23 7 4 12 25 - 33 25
15. Флуминенсе 23 7 4 12 25 - 34 25
16. Сеара 23 6 5 12 22 - 24 23
17. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
18. Алагоано 0:0 23 4 8 11 11 - 33 20
19. Аваи 0:0 23 3 8 12 12 - 33 17
20. Шапекоэнсе 23 3 6 14 18 - 36 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Натан Аллан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Luan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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