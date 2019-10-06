Бразилия: Серия A 2019
Палмейрас
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
8' Желтая карточкаГомес Густаво
42' Желтая карточкаLuan III
0:1
45' ГолНатан Аллан
53' Желтая карточкаDudu X
58' Желтая карточкаCleiton Schwengber
61' Желтая карточкаДи Санто Франко
1:1
83' ГолDudu X
90' Желтая карточкаLeo Silva I
90' Желтая карточкаДейверсон Силва
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
98
Guga3
19
Iago
Maidana
16
Igor
Rabello
27
Luan
III
23
Натан
Аллан
80
Отеро
Ромуло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Jean III
-
13 Luan IV
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
- Вратарь
-
98 Guga3Защитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
44 Alerrandro
-
-
29 Vinicius X
-
-
84 Wilson III
-
34 Vitor Mendes
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
42'
45'
0:1
53'
61'
83'
1:1
90'
90'
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +9 =7 -4Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро
Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро
Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 1:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Палмейрас
|23
|13
|8
|2
|39 - 18
|47
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|23
|10
|9
|4
|25 - 16
|39
|6.
|Интернасьональ
|23
|11
|5
|7
|29 - 22
|38
|7.
|Байя
|23
|10
|7
|6
|28 - 20
|37
|8.
|Гремио
|23
|9
|8
|6
|37 - 25
|35
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Гойяс
|23
|10
|3
|10
|23 - 32
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|4
|10
|28 - 28
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|23
|8
|3
|12
|19 - 25
|27
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|23
|7
|4
|12
|25 - 33
|25
|15.
|Флуминенсе
|23
|7
|4
|12
|25 - 34
|25
|16.
|Сеара
|23
|6
|5
|12
|22 - 24
|23
|17.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|18.
|Алагоано
|0:0
|23
|4
|8
|11
|11 - 33
|20
|19.
|Аваи
|0:0
|23
|3
|8
|12
|12 - 33
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|23
|3
|6
|14
|18 - 36
|15
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