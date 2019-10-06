Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:1
Конец матча
Флуминенсе
0:1
35' ГолJony Gonzalez
39' Желтая карточкаGilson I
71' Желтая карточкаVictor Vitinho II
87' Желтая карточкаСоуза Диего
87' Желтая карточкаАллан Соуза
90' Желтая карточкаMauro Joel Carli
6
Gilson
I
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
29
Аллан
Соуза
10
Гансо
Пауло
20
Daniel
XII
23
Хоао
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Yuri VIПолузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
-
34 Pachu
-
-
27 Rickson
-
26 Lucas Barros
-
18 Igor Cassio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 ЭдилсонЗащитник
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Douglas XV
-
5 Airton I
-
12 Lucao
Ход матча
35'
0:1
39'
87'
87'
90'
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +7 =3 -10Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс
Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Флуминенсе 2:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Флуминенсе 3:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Ботафого Рибейрао Серия A Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Флуминенсе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Палмейрас
|23
|13
|8
|2
|39 - 18
|47
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|23
|10
|9
|4
|25 - 16
|39
|6.
|Интернасьональ
|23
|11
|5
|7
|29 - 22
|38
|7.
|Байя
|23
|10
|7
|6
|28 - 20
|37
|8.
|Гремио
|23
|9
|8
|6
|37 - 25
|35
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Гойяс
|23
|10
|3
|10
|23 - 32
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|4
|10
|28 - 28
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|23
|8
|3
|12
|19 - 25
|27
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|23
|7
|4
|12
|25 - 33
|25
|15.
|Флуминенсе
|23
|7
|4
|12
|25 - 34
|25
|16.
|Сеара
|23
|6
|5
|12
|22 - 24
|23
|17.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|18.
|Алагоано
|0:0
|23
|4
|8
|11
|11 - 33
|20
|19.
|Аваи
|0:0
|23
|3
|8
|12
|12 - 33
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|23
|3
|6
|14
|18 - 36
|15
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