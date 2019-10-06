Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
0:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
0:1
35' Гол
Jony Gonzalez
39' Желтая карточка
Gilson I
71' Желтая карточка
Victor Vitinho II
87' Желтая карточка
Соуза Диего
87' Желтая карточка
Аллан Соуза
90' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
90'+8
1
Roberto
Fernandes1
4
Silva
Marsinio
III
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
11
Gustavo
Costa
8
Cicero
II
5
Joao
Paulo
I
7
Соуза
Диего
30
Vinicius
Tanque
9
Luiz
Fernando
IV
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
29
Аллан
Соуза
77
Нене
Андерсон
10
Гансо
Пауло
20
Daniel
XII
11
Jony
Gonzalez
23
Хоао
Педро
Ботафого Рибейрао
4-3-1-2
Флуминенсе
4-1-4-1

Ход матча

35'
0:1
Jony Gonzalez
(Жилберто Жуниор)
39'
Gilson I
 
63'
Victor Vitinho II
Luiz Fernando IV
 
63'
Rodrigo Pimpao
Vinicius Tanque
 
71'
Victor Vitinho II
 
71'
 
Guilherme XIV
Daniel XII
75'
Валенсия Леонардо
Gustavo Costa
 
76'
 
Нем Веллингтон
Гансо Пауло
83'
 
Igor Juliao
Жилберто Жуниор
87'
Соуза Диего
 
87'
 
Аллан Соуза
90'
Mauro Joel Carli
 

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс
Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Кубок Кариоки Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариока
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Флуминенсе 2:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Флуминенсе 3:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Ботафого Рибейрао Серия A Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Флуминенсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Палмейрас 23 13 8 2 39 - 18 47
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 23 10 9 4 25 - 16 39
6. Интернасьональ 23 11 5 7 29 - 22 38
7. Байя 23 10 7 6 28 - 20 37
8. Гремио 23 9 8 6 37 - 25 35
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Гойяс 23 10 3 10 23 - 32 33
11. Атлетико Минейро 23 9 4 10 28 - 28 31
12. Ботафого Рибейрао 23 8 3 12 19 - 25 27
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 23 7 4 12 25 - 33 25
15. Флуминенсе 23 7 4 12 25 - 34 25
16. Сеара 23 6 5 12 22 - 24 23
17. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
18. Алагоано 0:0 23 4 8 11 11 - 33 20
19. Аваи 0:0 23 3 8 12 12 - 33 17
20. Шапекоэнсе 23 3 6 14 18 - 36 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Алвес до Наскименто Гилсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Yony Gonzalez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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