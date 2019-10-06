Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
1:0
Первый тайм: 15'
Аваи
0'
1:0
14' Гол
 15'
12
Jordi
8
Dawhan
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
20
Аподи
Диаллиссон
23
Bruno
Alves
IV
29
Jonathan
David
Gomez
18
Hector
Ariel
Bustamante
9
Ricardo
Bueno
89
Владимир
32
Leo
III
14
Ricardo
Thalheimer
3
Betao
Amansio
Ebert
II
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
5
Москера
Джонни
19
Паулу
Жоау
27
Франко
Ричард
10
Douglas
X
70
Caio
Paulista
39
Жонатан
Морейра
Алагоано
4-2-3-1
Аваи
4-1-4-1

Ход матча

14'
1:0

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано
Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос
Аваи Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи
Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи

Последние игры между собой

Алагоано: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Аваи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Аваи 0:0 Алагоано Серия A Алагоано 0:1 Аваи Серия B Аваи 0:0 Алагоано Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Палмейрас 23 13 8 2 39 - 18 47
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 23 10 9 4 25 - 16 39
6. Интернасьональ 23 11 5 7 29 - 22 38
7. Байя 23 10 7 6 28 - 20 37
8. Гремио 23 9 8 6 37 - 25 35
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Гойяс 23 10 3 10 23 - 32 33
11. Атлетико Минейро 23 9 4 10 28 - 28 31
12. Ботафого Рибейрао 23 8 3 12 19 - 25 27
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 23 7 4 12 25 - 33 25
15. Флуминенсе 23 7 4 12 25 - 34 25
16. Сеара 23 6 5 12 22 - 24 23
17. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
18. Алагоано 0:0 23 4 8 11 11 - 33 20
19. Аваи 0:0 23 3 8 12 12 - 33 17
20. Шапекоэнсе 23 3 6 14 18 - 36 15
  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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