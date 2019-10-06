Бразилия: Серия A 2019
12
Jordi
8
Dawhan
89
Владимир
32
Leo
III
19
Паулу
Жоау
10
Douglas
X
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 CelsinhoЗащитник
- Полузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
-
99 АлександроНападающий
-
-
-
-
-
11 Emilton
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
32 Leo IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Douglas XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Иури ФрейтасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 BrennerНападающий
-
97 LourencoНападающий
-
-
-
96 Gustavo V
-
16 Luanderson
-
20 Gege II
-
Ход матча
14'
1:0
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +4 =6 -10Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано
Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос
Аваи Последние 20 матчей: +3 =6 -11Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи
Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи
Последние игры между собой
Алагоано: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Аваи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Палмейрас
|23
|13
|8
|2
|39 - 18
|47
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|23
|10
|9
|4
|25 - 16
|39
|6.
|Интернасьональ
|23
|11
|5
|7
|29 - 22
|38
|7.
|Байя
|23
|10
|7
|6
|28 - 20
|37
|8.
|Гремио
|23
|9
|8
|6
|37 - 25
|35
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Гойяс
|23
|10
|3
|10
|23 - 32
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|4
|10
|28 - 28
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|23
|8
|3
|12
|19 - 25
|27
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|23
|7
|4
|12
|25 - 33
|25
|15.
|Флуминенсе
|23
|7
|4
|12
|25 - 34
|25
|16.
|Сеара
|23
|6
|5
|12
|22 - 24
|23
|17.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|18.
|Алагоано
|0:0
|23
|4
|8
|11
|11 - 33
|20
|19.
|Аваи
|0:0
|23
|3
|8
|12
|12 - 33
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|23
|3
|6
|14
|18 - 36
|15
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