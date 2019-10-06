Бразилия: Серия A 2019
0:1
27' ГолMichael 3
48' Желтая карточкаWilliam Oliveira III
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
23
Tadeu
I
32
Yago
13
Жефферсон
6
Yago
I
20
Leo
Sena
11
Michael
3
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
- Нападающий
-
94 William Popp
-
27 Wescley V
-
-
10 Felipe XVI
-
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Michael 3Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Защитник
-
2 Kevin IIЗащитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
99 Papagaio
-
17 Rafinha XI
-
-
35 Breno3
-
96 Kaio Nunes
Ход матча
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао
Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс
Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс
Последние игры между собой
Сеара: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Гойяс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Палмейрас
|23
|13
|8
|2
|39 - 18
|47
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|23
|10
|9
|4
|25 - 16
|39
|6.
|Интернасьональ
|23
|11
|5
|7
|29 - 22
|38
|7.
|Байя
|23
|10
|7
|6
|28 - 20
|37
|8.
|Гремио
|23
|9
|8
|6
|37 - 25
|35
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Гойяс
|23
|10
|3
|10
|23 - 32
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|4
|10
|28 - 28
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|23
|8
|3
|12
|19 - 25
|27
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|23
|7
|4
|12
|25 - 33
|25
|15.
|Флуминенсе
|23
|7
|4
|12
|25 - 34
|25
|16.
|Сеара
|23
|6
|5
|12
|22 - 24
|23
|17.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|18.
|Алагоано
|0:0
|23
|4
|8
|11
|11 - 33
|20
|19.
|Аваи
|0:0
|23
|3
|8
|12
|12 - 33
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|23
|3
|6
|14
|18 - 36
|15
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