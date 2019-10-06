Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Сеара
0:1
Конец матча
Гойяс
0'
0:1
27' Гол
Michael 3
48' Желтая карточка
William Oliveira III
90'+7
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
36
Tiago
Alves
II
6
Joao
Lucas
II
19
Fabinho
VIII
8
Ricardinho
VI
45
Vinicius
Lima
89
Galhardo
Thiago
7
Galiano
da
Costa
Mateus
III
82
Leandro
Carvalho
23
Tadeu
I
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Жефферсон
6
Yago
I
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
9
Моура
Рафаэл
11
Michael
3
Сеара
4-2-3-1
Гойяс
4-3-3

Ход матча

27'
0:1
Michael 3
46'
Вандерсон ду Карму
Leandro Carvalho
 
46'
William Oliveira III
Vinicius Lima
 
48'
William Oliveira III
 
77'
 
Breno3
Leo Sena
78'
 
Kaio Nunes
Michael 3
80'
Жуниньо Кишада
Galiano da Costa Mateus III
 
87'
 
Marcelo Hermes
Leandro Barcia

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао
Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс
Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс

Последние игры между собой

Сеара: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Гойяс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Гойяс 2:1 Сеара Серия A Гойяс 0:0 Сеара Серия B Сеара 0:1 Гойяс Серия B Гойяс 2:0 Сеара Серия B
Сеара 2:1 Гойяс Серия B Гойяс 0:0 Сеара Бразильская серия Б Сеара 2:2 Гойяс Бразильская серия Б Сеара 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:0 Сеара Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Палмейрас 23 13 8 2 39 - 18 47
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 23 10 9 4 25 - 16 39
6. Интернасьональ 23 11 5 7 29 - 22 38
7. Байя 23 10 7 6 28 - 20 37
8. Гремио 23 9 8 6 37 - 25 35
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Гойяс 23 10 3 10 23 - 32 33
11. Атлетико Минейро 23 9 4 10 28 - 28 31
12. Ботафого Рибейрао 23 8 3 12 19 - 25 27
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 23 7 4 12 25 - 33 25
15. Флуминенсе 23 7 4 12 25 - 34 25
16. Сеара 23 6 5 12 22 - 24 23
17. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
18. Алагоано 0:0 23 4 8 11 11 - 33 20
19. Аваи 0:0 23 3 8 12 12 - 33 17
20. Шапекоэнсе 23 3 6 14 18 - 36 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Michael бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...