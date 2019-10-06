США: МЛС 2019

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Ди Си Юнайтед
0:0
Второй тайм: 90'

Стадион:
Цинциннати
0'
14' Желтая карточка
Депланье Матье
30' Желтая карточка
Бертоне Леонардо
38' Желтая карточка
Joseph Mora
41' Красная карточка
Гайаю Джозеф-Клод
44' Красная карточка
Лама Ролан
85' Желтая карточка
Станко Калеб
90'
24
Хемид
Билл
4
Каноуз
Расселл
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
18
Felipe
Martins2
5
Морено
Хуниор
8
Сегура
Улисес
7
Арриола
Пол
11
Lucas
Rodriguez
III
25
Амариква
Квинси
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
14
Хагглунд
Ник
4
Greg
Garza
6
Бертоне
Леонардо
27
Эйлаш
Фатей
7
Лама
Ролан
33
Станко
Калеб
36
Гайаю
Джозеф-Клод
45
Ледесма
Эммануэль
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Цинциннати
4-1-4-1

Ход матча

14'
 
Депланье Матье
30'
 
Бертоне Леонардо
38'
Joseph Mora
 
41'
 
Гайаю Джозеф-Клод
44'
 
Лама Ролан
56'
Luciano Acosta
Сегура Улисес
 
67'
Хара Леонардо
Felipe Martins2
 
69'
Камара Ола
Амариква Квинси
 
73'
 
Уостон Кендаль
Эйлаш Фатей
85'
 
Станко Калеб
85'
 
Thomas McCabe
Станко Калеб

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати
Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 2:0 34 18 10 6 63 - 41 64
2. Атланта Юнайтед 3:1 34 18 4 12 58 - 43 58
3. Филадельфия Юнион 0:2 34 16 7 11 57 - 50 55
4. Торонто 1:0 34 13 11 10 57 - 52 50
5. Ди Си Юнайтед 0:0 34 13 11 10 42 - 38 50
6. Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 34 14 6 14 53 - 51 48
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:3 34 11 12 11 50 - 57 45
8. Чикаго Файр 4:2 34 10 12 12 54 - 47 42
9. Монреаль Импакт 3:0 34 12 5 17 47 - 60 41
10. Коламбус Кру 0:1 34 10 8 16 39 - 47 38
11. Орландо Сити 2:4 34 9 10 15 44 - 51 37
12. Цинциннати 0:0 34 6 6 22 31 - 75 24

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:1 34 21 9 4 85 - 37 72
2. Сиэтл Саундерс 1:0 34 16 8 10 52 - 49 56
3. Реал Солт-Лейк 1:0 34 16 5 13 46 - 41 53
4. Миннесота Юнайтед 0:1 34 15 8 11 52 - 43 53
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 34 16 3 15 58 - 58 51
6. Портленд Тимберс 3:1 34 14 7 13 52 - 49 49
7. Даллас 6:0 34 13 9 12 54 - 46 48
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 34 13 5 16 52 - 55 44
9. Колорадо Рэпидс 1:3 34 12 6 16 58 - 63 42
10. Хьюстон Динамо 3:2 34 12 4 18 48 - 59 40
11. Спортинг Канзас-Сити 0:6 34 10 8 16 49 - 67 38
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 34 8 10 16 37 - 59 34
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сегура Улисес бьет в цель!
  • 44'
    УДАЛЕНА! - Лама Ролан получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 41'
    УДАЛЕНА! - Гайаю Джозеф-Клод получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    38'
    Joseph Mora получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Бертоне Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Депланье Матье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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