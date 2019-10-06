США: МЛС 2019
Ди Си Юнайтед
0:0
Второй тайм: 90'
Стадион: Audi Field
Цинциннати
14' Желтая карточкаДепланье Матье
30' Желтая карточкаБертоне Леонардо
38' Желтая карточкаJoseph Mora
41' Красная карточкаГайаю Джозеф-Клод
44' Красная карточкаЛама Ролан
85' Желтая карточкаСтанко Калеб
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
14
Хагглунд
Ник
27
Эйлаш
Фатей
33
Станко
Калеб
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Joseph MoraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Этьенн ДерикНападающий
-
-
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Янс Рон
Ход матча
14'
30'
38'
44'
85'
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =5 -8Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =3 -13Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати
Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|34
|18
|10
|6
|63 - 41
|64
|2.
|Атланта Юнайтед
|3:1
|34
|18
|4
|12
|58 - 43
|58
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:2
|34
|16
|7
|11
|57 - 50
|55
|4.
|Торонто
|1:0
|34
|13
|11
|10
|57 - 52
|50
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|13
|11
|10
|42 - 38
|50
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:3
|34
|14
|6
|14
|53 - 51
|48
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:3
|34
|11
|12
|11
|50 - 57
|45
|8.
|Чикаго Файр
|4:2
|34
|10
|12
|12
|54 - 47
|42
|9.
|Монреаль Импакт
|3:0
|34
|12
|5
|17
|47 - 60
|41
|10.
|Коламбус Кру
|0:1
|34
|10
|8
|16
|39 - 47
|38
|11.
|Орландо Сити
|2:4
|34
|9
|10
|15
|44 - 51
|37
|12.
|Цинциннати
|0:0
|34
|6
|6
|22
|31 - 75
|24
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:1
|34
|21
|9
|4
|85 - 37
|72
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|34
|16
|8
|10
|52 - 49
|56
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|16
|5
|13
|46 - 41
|53
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|34
|15
|8
|11
|52 - 43
|53
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|34
|16
|3
|15
|58 - 58
|51
|6.
|Портленд Тимберс
|3:1
|34
|14
|7
|13
|52 - 49
|49
|7.
|Даллас
|6:0
|34
|13
|9
|12
|54 - 46
|48
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:3
|34
|13
|5
|16
|52 - 55
|44
|9.
|Колорадо Рэпидс
|1:3
|34
|12
|6
|16
|58 - 63
|42
|10.
|Хьюстон Динамо
|3:2
|34
|12
|4
|18
|48 - 59
|40
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:6
|34
|10
|8
|16
|49 - 67
|38
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|8
|10
|16
|37 - 59
|34
Загрузка...