Бразилия: Серия A 2019

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Байя
1:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
45' Желтая карточка
Bruno Moura
52' Желтая карточка
Герра Алехандро
0:1
57' Гол
Marcelo XIII
64' Желтая карточка
Madson II
0:2
65' Гол
Лео Ситтадини
1:2
76' Гол
Фернандао
84' Желтая карточка
Фернандао
90' Желтая карточка
Адриано Коррея
90'+6
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
26
Gregore
18
Герра
Алехандро
98
Artur
Guimaraes
9
Gilberto
IV
7
Jose
Elber
1
Aderbar
Santos
23
Madson
II
44
Thiago
Heleno
4
Лео
Перейра
6
Азеведо
Марсио
3
Лучо
Гонсалес
39
Bruno
Moura
11
Nikao
18
Лео
Ситтадини
7
Roni
III
10
Marcelo
XIII
Байя
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Thonny Anderson
Nikao
45'
 
Bruno Moura
52'
Герра Алехандро
 
57'
0:1
Marcelo XIII
(Thonny Anderson)
59'
Lucca
Герра Алехандро
 
64'
 
Madson II
65'
0:2
Лео Ситтадини
(Thonny Anderson)
67'
Фернандао
Flavio IX
 
70'
 
Адриано Коррея
Thiago Heleno
74'
Артур IV
Artur Guimaraes
 
76'
Фернандао
(Nino Paraiba)
1:2
79'
 
Erick
Лучо Гонсалес
84'
Фернандао
 
90'
 
Адриано Коррея

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза
Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Атлетико Паранаэнсе: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя Копа Судамерикана Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя Серия A
Байя 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 4:1 Байя Серия A Байя 6:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Байя Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 15 4 3 47 - 20 49
2. Палмейрас 22 13 7 2 38 - 17 46
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 23 10 9 4 25 - 16 39
6. Интернасьональ 23 11 5 7 29 - 22 38
7. Байя 23 10 7 6 28 - 20 37
8. Гремио 23 9 8 6 37 - 25 35
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Атлетико Минейро 22 9 3 10 27 - 27 30
11. Гойяс 22 9 3 10 22 - 32 30
12. Ботафого Рибейрао 22 8 3 11 19 - 24 27
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 23 7 4 12 25 - 33 25
15. Сеара 22 6 5 11 22 - 23 23
16. Флуминенсе 22 6 4 12 24 - 34 22
17. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
18. Алагоано 22 4 7 11 11 - 33 19
19. Аваи 22 3 7 12 12 - 33 16
20. Шапекоэнсе 22 3 6 13 18 - 35 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Bruno Guimaraes получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Никао уходит, Thonny Anderson вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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