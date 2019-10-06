Бразилия: Серия A 2019
Байя
1:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
45' Желтая карточкаBruno Moura
52' Желтая карточкаГерра Алехандро
0:1
57' ГолMarcelo XIII
64' Желтая карточкаMadson II
0:2
65' ГолЛео Ситтадини
1:2
76' ГолФернандао
84' Желтая карточкаФернандао
90' Желтая карточкаАдриано Коррея
26
Gregore
23
Madson
II
39
Bruno
Moura
11
Nikao
7
Roni
III
10
Marcelo
XIII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 LuccaПолузащитник
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
77 Артур IVНападающий
-
20 ФернандаоНападающий
-
16 Ronaldo VI
-
-
-
27 Shaylon
-
25 Giovanni IV
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bruno MouraПолузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Roni IIIПолузащитник
-
10 Marcelo XIIIНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
16 Абнер ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 ErickНападающий
-
13 Khellven
-
-
Ход матча
45'
52'
57'
0:1
59'
64'
65'
0:2
76'
1:2
79'
84'
90'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +9 =7 -4Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Атлетико Паранаэнсе: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|15
|4
|3
|47 - 20
|49
|2.
|Палмейрас
|22
|13
|7
|2
|38 - 17
|46
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|23
|10
|9
|4
|25 - 16
|39
|6.
|Интернасьональ
|23
|11
|5
|7
|29 - 22
|38
|7.
|Байя
|23
|10
|7
|6
|28 - 20
|37
|8.
|Гремио
|23
|9
|8
|6
|37 - 25
|35
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Атлетико Минейро
|22
|9
|3
|10
|27 - 27
|30
|11.
|Гойяс
|22
|9
|3
|10
|22 - 32
|30
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|8
|3
|11
|19 - 24
|27
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|23
|7
|4
|12
|25 - 33
|25
|15.
|Сеара
|22
|6
|5
|11
|22 - 23
|23
|16.
|Флуминенсе
|22
|6
|4
|12
|24 - 34
|22
|17.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|18.
|Алагоано
|22
|4
|7
|11
|11 - 33
|19
|19.
|Аваи
|22
|3
|7
|12
|12 - 33
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|22
|3
|6
|13
|18 - 35
|15
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