Бразилия: Серия A 2019
Форталеза
0:0
Первый тайм: 42'
Шапекоэнсе
6' Желтая карточкаJuan Quintero II
27' Желтая карточкаMarcio Araujo
2
Tinga
I
25
Paulo
III
6
Carlinho
55
Juninho
V
11
Osvaldo
23
Дуглас
Силва
90
Роберто
IV
88
Camilo
III
83
Regis3
77
Everaldo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
- Полузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
95 Перес ФелипеНападающий
-
-
-
-
-
23 Max Walef
-
97 Andre1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
-
90 Роберто IVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
83 Regis3Полузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
55 Amaral2
-
15 Ronei
-
27 Arthur VIII
-
35 Hiago III
-
85 Tharlis
-
98 Tiepo
Ход матча
27'
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико
Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =5 -13Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Палмейрас
|23
|13
|8
|2
|39 - 18
|47
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|0:1
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Байя
|0:0
|24
|10
|8
|6
|28 - 20
|38
|8.
|Гремио
|0:0
|24
|9
|9
|6
|37 - 25
|36
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Гойяс
|1:3
|24
|10
|3
|11
|24 - 35
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|4
|10
|28 - 28
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|3:1
|24
|9
|3
|12
|22 - 26
|30
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|0:0
|24
|7
|5
|12
|25 - 33
|26
|15.
|Флуминенсе
|23
|7
|4
|12
|25 - 34
|25
|16.
|Алагоано
|1:0
|24
|6
|7
|11
|15 - 34
|25
|17.
|Сеара
|0:0
|24
|6
|6
|12
|22 - 24
|24
|18.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|19.
|Аваи
|23
|3
|7
|13
|13 - 36
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|0:0
|24
|3
|7
|14
|18 - 36
|16
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