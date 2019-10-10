Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
0:0
Первый тайм: 42'
Шапекоэнсе
0'
6' Желтая карточка
Juan Quintero II
27' Желтая карточка
Marcio Araujo
42'
1
Марсело
Бук
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
6
Carlinho
55
Juninho
V
15
Felipe
Martins3
7
Эдинью
Арналду
20
Ромариньо
Рикардо
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
1
Joao
Ricardo
II
8
Marcio
Araujo
23
Дуглас
Силва
33
Rafael
Pereira
I
90
Роберто
IV
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
10
Кампаньяро
Густаво
88
Camilo
III
6
Bruno
Pacheco
III
83
Regis3
77
Everaldo
I
Форталеза
4-2-3-1
Шапекоэнсе
4-1-4-1

Ход матча

6'
Juan Quintero II
 
27'
 
Marcio Araujo

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико
Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Палмейрас 23 13 8 2 39 - 18 47
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 0:0 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 0:1 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Байя 0:0 24 10 8 6 28 - 20 38
8. Гремио 0:0 24 9 9 6 37 - 25 36
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Гойяс 1:3 24 10 3 11 24 - 35 33
11. Атлетико Минейро 23 9 4 10 28 - 28 31
12. Ботафого Рибейрао 3:1 24 9 3 12 22 - 26 30
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 0:0 24 7 5 12 25 - 33 26
15. Флуминенсе 23 7 4 12 25 - 34 25
16. Алагоано 1:0 24 6 7 11 15 - 34 25
17. Сеара 0:0 24 6 6 12 22 - 24 24
18. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
19. Аваи 23 3 7 13 13 - 36 16
20. Шапекоэнсе 0:0 24 3 7 14 18 - 36 16
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Марсио Араужо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Juan Quintero получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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