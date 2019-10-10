Бразилия: Серия A 2019

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Фламенго
0:0
Первый тайм: 33'
Атлетико Минейро
0'
22' Желтая карточка
Iago Maidana
33'
1
Алвес
Диего
13
Rafinha
1
44
Родолфо
Гайото
4
Мари
Пабло
6
Rene
III
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
19
Reinier
11
Витиньо
Виктор
27
Bruno
Henrique
IV
84
Wilson
III
2
Patric
II
3
Leo
Silva
I
19
Iago
Maidana
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
10
Касарес
Хуан
23
Натан
Аллан
7
Mendes
Elias
II
29
Vinicius
X
9
Оливейра
Рикардо
II
Фламенго
4-2-3-1
Атлетико Минейро
5-4-1

Ход матча

22'
 
Iago Maidana

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ
Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон
Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Фламенго Серия A Атлетико Минейро 2:0 Фламенго Серия A
Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 4:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 24 16 5 3 48 - 20 53
2. Сантос 24 14 5 5 36 - 23 47
3. Палмейрас 24 13 8 3 39 - 20 47
4. Коринтианс 2:2 24 11 10 3 27 - 15 43
5. Сан-Паулу 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Гремио 24 10 8 6 39 - 26 38
8. Байя 24 10 8 6 28 - 20 38
9. Атлетико Паранаэнсе 2:2 24 10 5 9 35 - 25 35
10. Гойяс 24 10 3 11 24 - 35 33
11. Атлетико Минейро 0:0 24 9 5 10 28 - 28 32
12. Ботафого Рибейрао 24 9 3 12 22 - 26 30
13. Форталеза 24 8 4 12 27 - 33 28
14. Васко да Гама 0:0 24 7 7 10 21 - 30 28
15. Флуминенсе 24 7 5 12 25 - 34 26
16. Алагоано 24 6 7 11 15 - 34 25
17. Сеара 24 6 5 13 23 - 26 23
18. Крузейро 24 4 9 11 18 - 32 21
19. Аваи 0:0 24 3 8 13 13 - 36 17
20. Шапекоэнсе 24 3 6 15 18 - 38 15
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Iago Maidana получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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