Бразилия: Серия A 2019
Фламенго
0:0
Первый тайм: 33'
Атлетико Минейро
22' Желтая карточкаIago Maidana
13
Rafinha
1
6
Rene
III
19
Reinier
84
Wilson
III
19
Iago
Maidana
16
Igor
Rabello
10
Касарес
Хуан
23
Натан
Аллан
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Rafinha 1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 ReinierПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лукаш ЖоаоЗащитник
-
2 RodineiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Pepe4
-
-
17 Hugo Moura
-
-
-
37 Cesar II
-
-
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Vitor Mendes
-
-
-
-
44 Alerrandro
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
22'
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =4 -3Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ
Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =4 -8Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон
Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 4:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|24
|16
|5
|3
|48 - 20
|53
|2.
|Сантос
|24
|14
|5
|5
|36 - 23
|47
|3.
|Палмейрас
|24
|13
|8
|3
|39 - 20
|47
|4.
|Коринтианс
|2:2
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|5.
|Сан-Паулу
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Гремио
|24
|10
|8
|6
|39 - 26
|38
|8.
|Байя
|24
|10
|8
|6
|28 - 20
|38
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|24
|10
|5
|9
|35 - 25
|35
|10.
|Гойяс
|24
|10
|3
|11
|24 - 35
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|0:0
|24
|9
|5
|10
|28 - 28
|32
|12.
|Ботафого Рибейрао
|24
|9
|3
|12
|22 - 26
|30
|13.
|Форталеза
|24
|8
|4
|12
|27 - 33
|28
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|24
|7
|7
|10
|21 - 30
|28
|15.
|Флуминенсе
|24
|7
|5
|12
|25 - 34
|26
|16.
|Алагоано
|24
|6
|7
|11
|15 - 34
|25
|17.
|Сеара
|24
|6
|5
|13
|23 - 26
|23
|18.
|Крузейро
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|19.
|Аваи
|0:0
|24
|3
|8
|13
|13 - 36
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|3
|6
|15
|18 - 38
|15
Загрузка...