Бразилия: Серия A 2019
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
20
Фернандао
3
Bruno
VI
13
Luan5
28
Че
Че
15
Эрнанес
Лима
14
Lizeiro
9
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Артур IVНападающий
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
-
-
-
-
34 Ignacio
-
25 Giovanni IV
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
14 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
-
12 Витор БуэноНападающий
- Нападающий
-
-
11 Helio Junio
-
26 Igor Gomes
-
25 Hudson1
-
41 Junior6
-
43 Walce
-
16 Leo Natel
-
-
1 Jean V
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +8 =7 -5Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу
Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя
Последние игры между собой
Байя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Сан-Паулу: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Палмейрас
|23
|13
|8
|2
|39 - 18
|47
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|0:1
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Байя
|0:0
|24
|10
|8
|6
|28 - 20
|38
|8.
|Гремио
|0:0
|24
|9
|9
|6
|37 - 25
|36
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Гойяс
|1:3
|24
|10
|3
|11
|24 - 35
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|4
|10
|28 - 28
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|3:1
|24
|9
|3
|12
|22 - 26
|30
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|0:0
|24
|7
|5
|12
|25 - 33
|26
|15.
|Флуминенсе
|23
|7
|4
|12
|25 - 34
|25
|16.
|Алагоано
|1:0
|24
|6
|7
|11
|15 - 34
|25
|17.
|Сеара
|0:0
|24
|6
|6
|12
|22 - 24
|24
|18.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|19.
|Аваи
|23
|3
|7
|13
|13 - 36
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|0:0
|24
|3
|7
|14
|18 - 36
|16
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