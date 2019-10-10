Бразилия: Серия A 2019

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Байя
0:0
Первый тайм: 12'
Сан-Паулу
0' 12'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
26
Gregore
98
Artur
Guimaraes
5
Flavio
IX
16
Ronaldo
VI
7
Jose
Elber
20
Фернандао
23
Thiago
Xavier3
20
Хуанфран
Торрес
3
Bruno
VI
4
Anderson
IV
6
Рейналдо
Мануэл
13
Luan5
28
Че
Че
15
Эрнанес
Лима
14
Lizeiro
7
Пато
Алешандре
9
Pablo
I
Байя
4-1-4-1
Сан-Паулу
4-1-4-1

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя
Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу
Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя

Последние игры между собой

Байя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Сан-Паулу: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Байя 1:0 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 0:1 Байя Кубок Сан-Паулу 0:0 Байя Серия A Сан-Паулу 1:0 Байя Серия A
Байя 2:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Байя Серия A Байя 2:1 Сан-Паулу Серия A Байя 4:3 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:0 Байя Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Палмейрас 23 13 8 2 39 - 18 47
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 0:0 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 0:1 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Байя 0:0 24 10 8 6 28 - 20 38
8. Гремио 0:0 24 9 9 6 37 - 25 36
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Гойяс 1:3 24 10 3 11 24 - 35 33
11. Атлетико Минейро 23 9 4 10 28 - 28 31
12. Ботафого Рибейрао 3:1 24 9 3 12 22 - 26 30
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 0:0 24 7 5 12 25 - 33 26
15. Флуминенсе 23 7 4 12 25 - 34 25
16. Алагоано 1:0 24 6 7 11 15 - 34 25
17. Сеара 0:0 24 6 6 12 22 - 24 24
18. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
19. Аваи 23 3 7 13 13 - 36 16
20. Шапекоэнсе 0:0 24 3 7 14 18 - 36 16
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