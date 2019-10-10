Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
2:0
Конец матча
Палмейрас
0'
1:0
14' Гол
Энрике Густаво
2:0
18' Гол
Marinho II
64' Желтая карточка
Мело Фелипе
70' Желтая карточка
Carlos Eduardo III
73' Красная карточка
Виллиан Сикейра
76' Желтая карточка
Карлос Санчес II
90'+1
22
Everson
31
Para
I
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
6
Энрике
Густаво
3
Жорже
Марко
41
Jean
Mota
21
Diego
Pituca
7
Карлос
Санчес
II
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
39
Tailson
42
Жаилсон
Марселино
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
4
Уго
Витор
6
Diogo
VII
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
29
Виллиан
Сикейра
14
Gustavo
Scarpa
7
Dudu
X
10
Адриано
Луис
Сантос
4-3-3
Палмейрас
4-2-3-1

Ход матча

14'
Энрике Густаво
(Карлос Санчес II)
1:0
18'
Marinho II
2:0
25'
 
Carlos Eduardo III
Адриано Луис
62'
 
Ze Rafael
Gustavo Scarpa
64'
 
Мело Фелипе
70'
 
Carlos Eduardo III
73'
 
Виллиан Сикейра
76'
Карлос Санчес II
 
80'
Венуто
Tailson
 

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос
Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза Сантос 2:1 Сенсьяно
Палмейрас Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас
Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ

Последние игры между собой

Сантос: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Палмейрас: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Палмейрас 4:0 Сантос Серия A Палмейрас 0:0 Сантос Паулиста А1 Палмейрас 3:2 Сантос Серия A Сантос 1:1 Палмейрас Серия A
Палмейрас 1:2 Сантос Паулиста Сантос 0:1 Палмейрас Паулиста Палмейрас 2:1 Сантос Паулиста Палмейрас 0:1 Сантос Серия A Сантос 1:0 Палмейрас Серия A Сантос 1:2 Палмейрас Паулиста А1 Сантос 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Сантос Серия A Сантос 2:2 Палмейрас Паулиста А1 Палмейрас 0:0 Сантос Паулиста А1 Палмейрас 2:1 Сантос Кубок Сантос 1:0 Палмейрас Кубок Сантос 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Сантос Серия A Сантос 2:1 Палмейрас Паулиста А1 Палмейрас 1:0 Сантос Паулиста А1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Сантос 24 14 5 5 36 - 23 47
3. Палмейрас 24 13 8 3 39 - 20 47
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Гремио 24 10 8 6 39 - 26 38
8. Байя 24 10 8 6 28 - 20 38
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Гойяс 24 10 3 11 24 - 35 33
11. Атлетико Минейро 23 9 4 10 28 - 28 31
12. Ботафого Рибейрао 24 9 3 12 22 - 26 30
13. Форталеза 24 8 4 12 27 - 33 28
14. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
15. Флуминенсе 24 7 5 12 25 - 34 26
16. Алагоано 24 6 7 11 15 - 34 25
17. Сеара 24 6 5 13 23 - 26 23
18. Крузейро 24 4 9 11 18 - 32 21
19. Аваи 23 3 7 13 13 - 36 16
20. Шапекоэнсе 24 3 6 15 18 - 38 15
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 80'
    Tailson уходит, Венуто вместо него
  • Желтая карточка
    76'
    Карлос Санчес II получил желтую карточку от судьи
  • 73'
    УДАЛЕНА! - Виллиан Сикейра получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    70'
    Carlos Eduardo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    64'
    Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Gustavo Scarpa уходит, Ze Rafael вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Адриано Луис уходит, Carlos Eduardo вместо него
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Marinho бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Энрике Густаво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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