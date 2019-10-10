Бразилия: Серия A 2019
1:0
14' ГолЭнрике Густаво
2:0
18' ГолMarinho II
64' Желтая карточкаМело Фелипе
70' Желтая карточкаCarlos Eduardo III
73' Красная карточкаВиллиан Сикейра
76' Желтая карточкаКарлос Санчес II
22
Everson
31
Para
I
41
Jean
Mota
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
39
Tailson
13
Luan
IV
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
10
Адриано
Луис
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
31 Para IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
-
39 TailsonНападающий
- Запасные игроки
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ВенутоНападающий
- Нападающий
-
29 Yuri Alberto
-
-
-
20 Jobson III
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Jean III
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
Ход матча
14'
18'
2:0
64'
73'
76'
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +10 =5 -5Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос
Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза Сантос 2:1 Сенсьяно
Палмейрас Последние 20 матчей: +8 =8 -4Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас
Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ
Последние игры между собой
Сантос: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Палмейрас: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Палмейрас 1:2 Сантос Паулиста Сантос 0:1 Палмейрас Паулиста Палмейрас 2:1 Сантос Паулиста Палмейрас 0:1 Сантос Серия A Сантос 1:0 Палмейрас Серия A Сантос 1:2 Палмейрас Паулиста А1 Сантос 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Сантос Серия A Сантос 2:2 Палмейрас Паулиста А1 Палмейрас 0:0 Сантос Паулиста А1 Палмейрас 2:1 Сантос Кубок Сантос 1:0 Палмейрас Кубок Сантос 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Сантос Серия A Сантос 2:1 Палмейрас Паулиста А1 Палмейрас 1:0 Сантос Паулиста А1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Сантос
|24
|14
|5
|5
|36 - 23
|47
|3.
|Палмейрас
|24
|13
|8
|3
|39 - 20
|47
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Гремио
|24
|10
|8
|6
|39 - 26
|38
|8.
|Байя
|24
|10
|8
|6
|28 - 20
|38
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Гойяс
|24
|10
|3
|11
|24 - 35
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|4
|10
|28 - 28
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|24
|9
|3
|12
|22 - 26
|30
|13.
|Форталеза
|24
|8
|4
|12
|27 - 33
|28
|14.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|15.
|Флуминенсе
|24
|7
|5
|12
|25 - 34
|26
|16.
|Алагоано
|24
|6
|7
|11
|15 - 34
|25
|17.
|Сеара
|24
|6
|5
|13
|23 - 26
|23
|18.
|Крузейро
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|19.
|Аваи
|23
|3
|7
|13
|13 - 36
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|3
|6
|15
|18 - 38
|15
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