Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
0:0
Первый тайм: 13'
Сеара
0' 13'
1
Paulo
Victor
III
2
Лео
Моура
3
Джеромел
Педро
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
5
Мичел
Феррейра
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
7
Луан
25
Pepe3
9
Тарделли
Диего
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
36
Tiago
Alves
II
6
Joao
Lucas
II
19
Fabinho
VIII
55
William
Oliveira
III
7
Galiano
da
Costa
Mateus
III
88
Кен
Педро
89
Galhardo
Thiago
98
Вандерсон
ду
Карму
Гремио
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи
Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио
Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара
Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара

Последние игры между собой

Гремио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Сеара: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Сеара 2:1 Гремио Серия A Гремио 3:2 Сеара Серия A Сеара 0:1 Гремио Серия A Гремио 1:1 Сеара Копа Суль-Минас-Рио
Гремио 1:3 Сеара Серия A Сеара 3:0 Гремио Серия A Гремио 5:1 Сеара Серия A Сеара 2:1 Гремио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Палмейрас 23 13 8 2 39 - 18 47
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 0:0 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 0:1 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Байя 0:0 24 10 8 6 28 - 20 38
8. Гремио 0:0 24 9 9 6 37 - 25 36
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Гойяс 1:3 24 10 3 11 24 - 35 33
11. Атлетико Минейро 23 9 4 10 28 - 28 31
12. Ботафого Рибейрао 3:1 24 9 3 12 22 - 26 30
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 0:0 24 7 5 12 25 - 33 26
15. Флуминенсе 23 7 4 12 25 - 34 25
16. Алагоано 1:0 24 6 7 11 15 - 34 25
17. Сеара 0:0 24 6 6 12 22 - 24 24
18. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
19. Аваи 23 3 7 13 13 - 36 16
20. Шапекоэнсе 0:0 24 3 7 14 18 - 36 16
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч

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