Бразилия: Серия A 2019
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
7
Луан
25
Pepe3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
-
13 Romulo1
-
-
24 Brenno
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 AuremirПолузащитник
-
77 BergsonНападающий
-
-
-
-
10 Felipe XVI
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +9 =7 -4Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи
Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио
Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара
Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара
Последние игры между собой
Гремио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Сеара: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Палмейрас
|23
|13
|8
|2
|39 - 18
|47
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|0:1
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Байя
|0:0
|24
|10
|8
|6
|28 - 20
|38
|8.
|Гремио
|0:0
|24
|9
|9
|6
|37 - 25
|36
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Гойяс
|1:3
|24
|10
|3
|11
|24 - 35
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|4
|10
|28 - 28
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|3:1
|24
|9
|3
|12
|22 - 26
|30
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|0:0
|24
|7
|5
|12
|25 - 33
|26
|15.
|Флуминенсе
|23
|7
|4
|12
|25 - 34
|25
|16.
|Алагоано
|1:0
|24
|6
|7
|11
|15 - 34
|25
|17.
|Сеара
|0:0
|24
|6
|6
|12
|22 - 24
|24
|18.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|19.
|Аваи
|23
|3
|7
|13
|13 - 36
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|0:0
|24
|3
|7
|14
|18 - 36
|16
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