Бразилия: Серия A 2019
Алагоано
1:0
Конец матча
Интернасьональ
57' Желтая карточкаД'Алессандро Андрес
1:0
66' ПенальтиJonathan David Gomez
89' Желтая карточкаЛопес Нико
12
Jordi
8
Dawhan
15
Клебер
Жан
6
Uendel
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
77
Paraguaio
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 CelsinhoЗащитник
- Полузащитник
-
99 АлександроНападающий
-
14 Lucas Dias
-
-
-
-
-
11 Emilton
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
- Запасные игроки
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Pedro Lucas
-
-
Ход матча
32'
66'
89'
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +5 =5 -10Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара
Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =4 -6Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе
Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ
Последние игры между собой
Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Палмейрас
|23
|13
|8
|2
|39 - 18
|47
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|0:1
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Байя
|0:0
|24
|10
|8
|6
|28 - 20
|38
|8.
|Гремио
|0:0
|24
|9
|9
|6
|37 - 25
|36
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Гойяс
|1:3
|24
|10
|3
|11
|24 - 35
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|4
|10
|28 - 28
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|3:1
|24
|9
|3
|12
|22 - 26
|30
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|0:0
|24
|7
|5
|12
|25 - 33
|26
|15.
|Флуминенсе
|23
|7
|4
|12
|25 - 34
|25
|16.
|Алагоано
|1:0
|24
|6
|7
|11
|15 - 34
|25
|17.
|Сеара
|0:0
|24
|6
|6
|12
|22 - 24
|24
|18.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|19.
|Аваи
|23
|3
|7
|13
|13 - 36
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|0:0
|24
|3
|7
|14
|18 - 36
|16
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