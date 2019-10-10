Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
1:0
Конец матча
Интернасьональ
0'
57' Желтая карточка
Д'Алессандро Андрес
1:0
66' Пенальти
Jonathan David Gomez
89' Желтая карточка
Лопес Нико
90'+5
12
Jordi
8
Dawhan
17
Ronaldo
Alves
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
15
Клебер
Жан
20
Аподи
Диаллиссон
29
Jonathan
David
Gomez
18
Hector
Ariel
Bustamante
9
Ricardo
Bueno
12
Marcelo
Lomba
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
20
Эмерсон
Рамос
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
19
Rodrigo
I
7
Лопес
Нико
8
Эденилсон
дос
Сантос
88
Patrick
I
17
Неилтон
Мейра
77
Paraguaio
Алагоано
4-2-3-1
Интернасьональ
4-1-4-1

Ход матча

23'
Александро
Ricardo Bueno
 
32'
 
Klaus
Эмерсон Рамос
53'
 
Д'Алессандро Андрес
Неилтон Мейра
57'
 
Д'Алессандро Андрес
66'
Jonathan David Gomez
1:0
70'
Bruno Alves IV
Аподи Диаллиссон
 
70'
 
Веллингтон Силва
Uendel
89'
 
Лопес Нико
90'
Emilton
Hector Ariel Bustamante
 

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара
Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе
Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ

Последние игры между собой

Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Интернасьональ 2:0 Алагоано Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Палмейрас 23 13 8 2 39 - 18 47
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 0:0 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 0:1 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Байя 0:0 24 10 8 6 28 - 20 38
8. Гремио 0:0 24 9 9 6 37 - 25 36
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Гойяс 1:3 24 10 3 11 24 - 35 33
11. Атлетико Минейро 23 9 4 10 28 - 28 31
12. Ботафого Рибейрао 3:1 24 9 3 12 22 - 26 30
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 0:0 24 7 5 12 25 - 33 26
15. Флуминенсе 23 7 4 12 25 - 34 25
16. Алагоано 1:0 24 6 7 11 15 - 34 25
17. Сеара 0:0 24 6 6 12 22 - 24 24
18. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
19. Аваи 23 3 7 13 13 - 36 16
20. Шапекоэнсе 0:0 24 3 7 14 18 - 36 16


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