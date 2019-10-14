Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
1:1
Конец матча
Крузейро
0'
0:1
4' Гол
Деде
42' Желтая карточка
Rafael Pereira I
71' Желтая карточка
Роша Педро
1:1
90' Гол
Camilo III
90'+11
1
Joao
Ricardo
II
31
Bryan
Mascarenhas
33
Rafael
Pereira
I
23
Дуглас
Силва
6
Bruno
Pacheco
III
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
63
Vinicius
Locatelli
88
Camilo
III
91
Henrique
I
90
Роберто
IV
83
Regis3
1
Фабио
Лопес
2
Эдилсон
Мендеш
25
Бруно
Фабрисио
26
Деде
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
15
Эдерсон
Хонорато
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
Шапекоэнсе
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Деде
(Fred II)
42'
Rafael Pereira I
 
55'
Arthur VIII
Vinicius Locatelli
 
65'
 
Weverton3
Эдилсон Мендеш
68'
 
Роша Педро
Маркиньос II
70'
Diego Torres II
Regis3
 
71'
 
Роша Педро
81'
Jose Renato
Bryan Mascarenhas
 
83'
 
Alejandro Ariel Cabral
David VI
90'
Camilo III
1:1

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе
Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза
Крузейро Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро
Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Крузейро: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Серия A Крузейро 3:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:0 Крузейро Серия A Шапекоэнсе 1:2 Крузейро Серия A
Крузейро 0:2 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:0 Крузейро Кубок Крузейро 1:0 Шапекоэнсе Кубок Крузейро 2:0 Шапекоэнсе Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 0:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 3:2 Крузейро Серия A Шапекоэнсе 0:2 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Шапекоэнсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 25 18 4 3 53 - 21 58
2. Палмейрас 25 14 8 3 40 - 20 50
3. Сантос 25 14 6 5 36 - 23 48
4. Коринтианс 25 11 10 4 27 - 16 43
5. Сан-Паулу 25 11 10 4 26 - 16 43
6. Гремио 25 11 8 6 43 - 27 41
7. Интернасьональ 25 11 6 8 29 - 23 39
8. Байя 25 10 8 7 28 - 22 38
9. Гойяс 25 11 3 11 25 - 35 36
10. Атлетико Паранаэнсе 25 10 5 10 35 - 27 35
11. Атлетико Минейро 25 9 4 12 30 - 35 31
12. Васко да Гама 25 8 7 10 22 - 30 31
13. Ботафого Рибейрао 25 9 3 13 22 - 27 30
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Форталеза 25 8 4 13 27 - 34 28
16. Сеара 25 7 5 13 24 - 26 26
17. Алагоано 25 6 7 12 15 - 35 25
18. Крузейро 1:1 25 4 10 11 19 - 33 22
19. Аваи 25 3 8 14 13 - 37 17
20. Шапекоэнсе 1:1 25 3 7 15 19 - 39 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Rafael Pereira получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Деде бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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