Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
1:1
Конец матча
Крузейро
0:1
4' ГолДеде
42' Желтая карточкаRafael Pereira I
71' Желтая карточкаРоша Педро
1:1
90' ГолCamilo III
23
Дуглас
Силва
88
Camilo
III
91
Henrique
I
90
Роберто
IV
83
Regis3
26
Деде
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
91 Henrique IПолузащитник
-
90 Роберто IVПолузащитник
-
83 Regis3Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
- Полузащитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
-
98 Tiepo
-
55 Amaral2
-
20 Augusto I
-
-
27 Arthur VIII
-
35 Hiago III
-
85 Tharlis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроНападающий
- Нападающий
-
42 Weverton3
-
99 Sassa II
-
-
-
-
12 Рафаэл Пирес
-
27 Jadson III
Ход матча
42'
71'
90'
1:1
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =5 -13Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе
Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза
Крузейро Последние 20 матчей: +2 =8 -10Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро
Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Крузейро: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|25
|18
|4
|3
|53 - 21
|58
|2.
|Палмейрас
|25
|14
|8
|3
|40 - 20
|50
|3.
|Сантос
|25
|14
|6
|5
|36 - 23
|48
|4.
|Коринтианс
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|Сан-Паулу
|25
|11
|10
|4
|26 - 16
|43
|6.
|Гремио
|25
|11
|8
|6
|43 - 27
|41
|7.
|Интернасьональ
|25
|11
|6
|8
|29 - 23
|39
|8.
|Байя
|25
|10
|8
|7
|28 - 22
|38
|9.
|Гойяс
|25
|11
|3
|11
|25 - 35
|36
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|5
|10
|35 - 27
|35
|11.
|Атлетико Минейро
|25
|9
|4
|12
|30 - 35
|31
|12.
|Васко да Гама
|25
|8
|7
|10
|22 - 30
|31
|13.
|Ботафого Рибейрао
|25
|9
|3
|13
|22 - 27
|30
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Форталеза
|25
|8
|4
|13
|27 - 34
|28
|16.
|Сеара
|25
|7
|5
|13
|24 - 26
|26
|17.
|Алагоано
|25
|6
|7
|12
|15 - 35
|25
|18.
|Крузейро
|1:1
|25
|4
|10
|11
|19 - 33
|22
|19.
|Аваи
|25
|3
|8
|14
|13 - 37
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|1:1
|25
|3
|7
|15
|19 - 39
|16
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