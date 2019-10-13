Бразилия: Серия A 2019

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Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 37'
Сантос
0' 37'
12
Marcelo
Lomba
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
40
Roberto
Gago3
15
Куэста
Виктор
37
Зе
Карлос
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
10
Д'Алессандро
Андрес
77
Paraguaio
7
Лопес
Нико
22
Everson
4
Виктор
Феррас
6
Энрике
Густаво
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
14
Перес
Луан
25
Goebel
Evandro1
21
Diego
Pituca
3
Жорже
Марко
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
39
Tailson
Интернасьональ
4-3-3
Сантос
4-3-3

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ
Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара
Сантос Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас
Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Сантос 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Сантос Серия A Сантос 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Сантос Кубок
Сантос 2:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 2:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Интернасьональ Серия A Сантос 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Сантос Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 25 17 5 3 51 - 21 56
2. Палмейрас 25 14 8 3 40 - 20 50
3. Сантос 0:0 25 14 6 5 36 - 23 48
4. Коринтианс 24 11 10 3 27 - 15 43
5. Сан-Паулу 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 0:0 25 11 6 8 29 - 23 39
7. Гремио 24 10 8 6 39 - 26 38
8. Байя 25 10 8 7 28 - 22 38
9. Гойяс 25 11 3 11 25 - 35 36
10. Атлетико Паранаэнсе 0:0 25 10 6 9 35 - 25 36
11. Атлетико Минейро 24 9 4 11 29 - 31 31
12. Ботафого Рибейрао 25 9 3 13 22 - 27 30
13. Форталеза 0:0 25 8 5 12 27 - 33 29
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Васко да Гама 0:0 25 7 8 10 21 - 30 29
16. Алагоано 25 6 7 12 15 - 35 25
17. Сеара 0:0 25 6 6 13 23 - 26 24
18. Крузейро 24 4 9 11 18 - 32 21
19. Аваи 0:0 25 3 9 13 13 - 36 18
20. Шапекоэнсе 24 3 6 15 18 - 38 15
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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