Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 37'
Сантос
37
Зе
Карлос
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
77
Paraguaio
22
Everson
14
Перес
Луан
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
39
Tailson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
-
44 KlausЗащитник
-
28 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Gustavo1
-
-
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
-
39 TailsonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 ВенутоНападающий
-
20 Jobson III
-
45 Allanzinho
-
-
-
31 Para I
-
-
33 John Victor
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +9 =4 -7Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ
Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара
Сантос Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас
Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|25
|17
|5
|3
|51 - 21
|56
|2.
|Палмейрас
|25
|14
|8
|3
|40 - 20
|50
|3.
|Сантос
|0:0
|25
|14
|6
|5
|36 - 23
|48
|4.
|Коринтианс
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|5.
|Сан-Паулу
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|0:0
|25
|11
|6
|8
|29 - 23
|39
|7.
|Гремио
|24
|10
|8
|6
|39 - 26
|38
|8.
|Байя
|25
|10
|8
|7
|28 - 22
|38
|9.
|Гойяс
|25
|11
|3
|11
|25 - 35
|36
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|25
|10
|6
|9
|35 - 25
|36
|11.
|Атлетико Минейро
|24
|9
|4
|11
|29 - 31
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|25
|9
|3
|13
|22 - 27
|30
|13.
|Форталеза
|0:0
|25
|8
|5
|12
|27 - 33
|29
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Васко да Гама
|0:0
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|16.
|Алагоано
|25
|6
|7
|12
|15 - 35
|25
|17.
|Сеара
|0:0
|25
|6
|6
|13
|23 - 26
|24
|18.
|Крузейро
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|19.
|Аваи
|0:0
|25
|3
|9
|13
|13 - 36
|18
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|3
|6
|15
|18 - 38
|15
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