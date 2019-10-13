Бразилия: Серия A 2019
Палмейрас
1:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
10' Желтая карточкаFernando Costanza
1:0
15' ГолТьяго Сантос
37' Желтая карточкаLuan IV
41' Желтая карточкаMauro Joel Carli
73' Желтая карточкаТьяго Сантос
13
Luan
IV
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Jean III
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
-
18 Igor Cassio
-
-
-
21 Lucas Campos
-
27 Rickson
-
26 Lucas Barros
-
25 Wenderson
-
22 Saulo II
Ход матча
15'
1:0
37'
41'
50'
58'
73'
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +7 =8 -5Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано
Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Паулиста Палмейрас 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Палмейрас 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Международные матчи (клубы) Ботафого Рибейрао 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Ботафого Рибейрао Международные матчи (клубы) Ботафого Рибейрао 2:6 Палмейрас Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Палмейрас 0:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 0:0 Палмейрас Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|24
|17
|4
|3
|51 - 21
|55
|2.
|Палмейрас
|25
|14
|8
|3
|40 - 20
|50
|3.
|Сантос
|24
|14
|5
|5
|36 - 23
|47
|4.
|Коринтианс
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|5.
|Сан-Паулу
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Гремио
|24
|10
|8
|6
|39 - 26
|38
|8.
|Байя
|25
|10
|8
|7
|28 - 22
|38
|9.
|Гойяс
|25
|11
|3
|11
|25 - 35
|36
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|10
|5
|9
|35 - 25
|35
|11.
|Атлетико Минейро
|24
|9
|4
|11
|29 - 31
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|25
|9
|3
|13
|22 - 27
|30
|13.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|14.
|Форталеза
|24
|8
|4
|12
|27 - 33
|28
|15.
|Васко да Гама
|24
|7
|7
|10
|21 - 30
|28
|16.
|Алагоано
|25
|6
|7
|12
|15 - 35
|25
|17.
|Сеара
|24
|6
|5
|13
|23 - 26
|23
|18.
|Крузейро
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|19.
|Аваи
|24
|3
|8
|13
|13 - 36
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|3
|6
|15
|18 - 38
|15
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