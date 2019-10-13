Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Палмейрас
1:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
10' Желтая карточка
Fernando Costanza
1:0
15' Гол
Тьяго Сантос
37' Желтая карточка
Luan IV
41' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
73' Желтая карточка
Тьяго Сантос
90'+5
1
Прасс
Фернандо
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
4
Уго
Витор
6
Diogo
VII
5
Тьяго
Сантос
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
14
Gustavo
Scarpa
8
Ze
Rafael
16
Дейверсон
Силва
12
Кавальери
Диего
13
Fernando
Costanza
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
5
Joao
Paulo
I
20
Валенсия
Леонардо
19
Алан
Сантос
11
Gustavo
Costa
9
Luiz
Fernando
IV
30
Vinicius
Tanque
Палмейрас
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Ход матча

10'
 
Fernando Costanza
15'
Тьяго Сантос
(Gustavo Scarpa)
1:0
37'
Luan IV
 
41'
 
Mauro Joel Carli
50'
 
Yuri VI
Joao Paulo I
58'
 
Igor Cassio
Gilson I
70'
Дурадо Энрике
Дейверсон Силва
 
73'
Тьяго Сантос
 
76'
Лима Лукас II
Ze Rafael
 
82'
Matheus Fernandes
Тьяго Сантос
 
83'
 
Marcos Vinicius III
Алан Сантос

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано
Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Паулиста Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:2 Палмейрас Паулиста А1
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Паулиста Палмейрас 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Палмейрас 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Международные матчи (клубы) Ботафого Рибейрао 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Ботафого Рибейрао Международные матчи (клубы) Ботафого Рибейрао 2:6 Палмейрас Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Палмейрас 0:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 0:0 Палмейрас Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 24 17 4 3 51 - 21 55
2. Палмейрас 25 14 8 3 40 - 20 50
3. Сантос 24 14 5 5 36 - 23 47
4. Коринтианс 24 11 10 3 27 - 15 43
5. Сан-Паулу 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Гремио 24 10 8 6 39 - 26 38
8. Байя 25 10 8 7 28 - 22 38
9. Гойяс 25 11 3 11 25 - 35 36
10. Атлетико Паранаэнсе 24 10 5 9 35 - 25 35
11. Атлетико Минейро 24 9 4 11 29 - 31 31
12. Ботафого Рибейрао 25 9 3 13 22 - 27 30
13. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
14. Форталеза 24 8 4 12 27 - 33 28
15. Васко да Гама 24 7 7 10 21 - 30 28
16. Алагоано 25 6 7 12 15 - 35 25
17. Сеара 24 6 5 13 23 - 26 23
18. Крузейро 24 4 9 11 18 - 32 21
19. Аваи 24 3 8 13 13 - 36 17
20. Шапекоэнсе 24 3 6 15 18 - 38 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Мауро Жоел Карли получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Luan получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Тьяго Сантос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Fernando Costanza получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...