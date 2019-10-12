Бразилия: Серия A 2019

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Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 42'
Байя
0'
19' Желтая карточка
Педро Жоао II
1:0
20' Пенальти
Нене Андерсон
42'
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
22
Эдилсон
5
Airton
I
77
Нене
Андерсон
20
Daniel
XII
23
Хоао
Педро
18
Нем
Веллингтон
11
Jony
Gonzalez
1
Douglas
Friedrich
23
Педро
Жоао
II
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
25
Giovanni
IV
26
Gregore
5
Flavio
IX
16
Ronaldo
VI
18
Герра
Алехандро
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Флуминенсе
4-2-3-1
Байя
4-2-3-1

Ход матча

10'
Frazan
Digao II
 
19'
 
Педро Жоао II
20'
Нене Андерсон
1:0

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос
Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе
Байя Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао
Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Байя 3:2 Флуминенсе Серия A Байя 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Байя Серия A Флуминенсе 1:1 Байя Серия A
Байя 1:1 Флуминенсе Серия A Байя 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Байя Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 24 17 4 3 51 - 21 55
2. Сантос 24 14 5 5 36 - 23 47
3. Палмейрас 24 13 8 3 39 - 20 47
4. Коринтианс 24 11 10 3 27 - 15 43
5. Сан-Паулу 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Гремио 24 10 8 6 39 - 26 38
8. Байя 0:1 25 10 8 7 28 - 21 38
9. Гойяс 25 11 3 11 25 - 35 36
10. Атлетико Паранаэнсе 24 10 5 9 35 - 25 35
11. Атлетико Минейро 24 9 4 11 29 - 31 31
12. Ботафого Рибейрао 24 9 3 12 22 - 26 30
13. Флуминенсе 1:0 25 8 5 12 26 - 34 29
14. Форталеза 24 8 4 12 27 - 33 28
15. Васко да Гама 24 7 7 10 21 - 30 28
16. Алагоано 25 6 7 12 15 - 35 25
17. Сеара 24 6 5 13 23 - 26 23
18. Крузейро 24 4 9 11 18 - 32 21
19. Аваи 24 3 8 13 13 - 36 17
20. Шапекоэнсе 24 3 6 15 18 - 38 15


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