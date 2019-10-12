Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 42'
Байя
19' Желтая карточкаПедро Жоао II
1:0
20' ПенальтиНене Андерсон
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
22
Эдилсон
5
Airton
I
20
Daniel
XII
23
Хоао
Педро
25
Giovanni
IV
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
22 ЭдилсонЗащитник
-
5 Airton IПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
23 Хоао ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
17 Evanilson
-
12 Lucao3
-
13 Frazan
-
15 Douglas XV
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Giovanni IVЗащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 LuccaПолузащитник
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
77 Артур IVНападающий
-
20 ФернандаоНападающий
-
-
27 Shaylon
-
-
-
34 Ignacio
-
-
Ход матча
19'
20'
1:0
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос
Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе
Байя Последние 20 матчей: +7 =8 -5Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|24
|17
|4
|3
|51 - 21
|55
|2.
|Сантос
|24
|14
|5
|5
|36 - 23
|47
|3.
|Палмейрас
|24
|13
|8
|3
|39 - 20
|47
|4.
|Коринтианс
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|5.
|Сан-Паулу
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Гремио
|24
|10
|8
|6
|39 - 26
|38
|8.
|Байя
|0:1
|25
|10
|8
|7
|28 - 21
|38
|9.
|Гойяс
|25
|11
|3
|11
|25 - 35
|36
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|10
|5
|9
|35 - 25
|35
|11.
|Атлетико Минейро
|24
|9
|4
|11
|29 - 31
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|24
|9
|3
|12
|22 - 26
|30
|13.
|Флуминенсе
|1:0
|25
|8
|5
|12
|26 - 34
|29
|14.
|Форталеза
|24
|8
|4
|12
|27 - 33
|28
|15.
|Васко да Гама
|24
|7
|7
|10
|21 - 30
|28
|16.
|Алагоано
|25
|6
|7
|12
|15 - 35
|25
|17.
|Сеара
|24
|6
|5
|13
|23 - 26
|23
|18.
|Крузейро
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|19.
|Аваи
|24
|3
|8
|13
|13 - 36
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|3
|6
|15
|18 - 38
|15
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