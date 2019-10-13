Бразилия: Серия A 2019

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Сеара
0:0
Первый тайм: 36'
Аваи
0'
28' Желтая карточка
Fabinho VIII
33' Желтая карточка
Matheus III
36'
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
13
Luiz
Otavio
II
36
Tiago
Alves
II
6
Joao
Lucas
II
19
Fabinho
VIII
8
Ricardinho
VI
10
Felipe
XVI
89
Galhardo
Thiago
7
Galiano
da
Costa
Mateus
III
94
William
Popp
II
89
Владимир
97
Lourenco
14
Ricardo
Thalheimer
3
Betao
Amansio
Ebert
II
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
27
Франко
Ричард
8
Matheus
III
70
Caio
Paulista
98
Wesley
Soares
11
Igor
Leonardo
30
Винисиус
Араужо
Сеара
4-2-3-1
Аваи
4-2-3-1

Ход матча

28'
Fabinho VIII
 
31'
Bergson
Galiano da Costa Mateus III
 
33'
 
Matheus III

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро
Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио
Аваи Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи
Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи

Последние игры между собой

Сеара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Аваи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Аваи 1:2 Сеара Серия A Сеара 0:0 Аваи Серия B Аваи 4:2 Сеара Серия B Аваи 1:2 Сеара Серия A
Сеара 0:3 Аваи Серия A Аваи 5:0 Сеара Серия A Сеара 2:0 Аваи Серия A Сеара 0:0 Аваи Серия B Аваи 2:1 Сеара Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 25 17 5 3 51 - 21 56
2. Палмейрас 25 14 8 3 40 - 20 50
3. Сантос 0:0 25 14 6 5 36 - 23 48
4. Коринтианс 24 11 10 3 27 - 15 43
5. Сан-Паулу 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 0:0 25 11 6 8 29 - 23 39
7. Гремио 24 10 8 6 39 - 26 38
8. Байя 25 10 8 7 28 - 22 38
9. Гойяс 25 11 3 11 25 - 35 36
10. Атлетико Паранаэнсе 0:0 25 10 6 9 35 - 25 36
11. Атлетико Минейро 24 9 4 11 29 - 31 31
12. Ботафого Рибейрао 25 9 3 13 22 - 27 30
13. Форталеза 0:0 25 8 5 12 27 - 33 29
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Васко да Гама 0:0 25 7 8 10 21 - 30 29
16. Алагоано 25 6 7 12 15 - 35 25
17. Сеара 0:0 25 6 6 13 23 - 26 24
18. Крузейро 24 4 9 11 18 - 32 21
19. Аваи 0:0 25 3 9 13 13 - 36 18
20. Шапекоэнсе 24 3 6 15 18 - 38 15


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