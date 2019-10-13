Бразилия: Серия A 2019
28' Желтая карточкаFabinho VIII
33' Желтая карточкаMatheus III
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
10
Felipe
XVI
89
Владимир
97
Lourenco
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Felipe XVIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 AuremirПолузащитник
-
77 BergsonНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
27 Wescley V
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
97 LourencoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
32 Leo III
-
-
20 Gege II
-
16 Luanderson
Ход матча
28'
33'
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро
Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио
Аваи Последние 20 матчей: +3 =6 -11Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи
Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи
Последние игры между собой
Сеара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Аваи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|25
|17
|5
|3
|51 - 21
|56
|2.
|Палмейрас
|25
|14
|8
|3
|40 - 20
|50
|3.
|Сантос
|0:0
|25
|14
|6
|5
|36 - 23
|48
|4.
|Коринтианс
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|5.
|Сан-Паулу
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|0:0
|25
|11
|6
|8
|29 - 23
|39
|7.
|Гремио
|24
|10
|8
|6
|39 - 26
|38
|8.
|Байя
|25
|10
|8
|7
|28 - 22
|38
|9.
|Гойяс
|25
|11
|3
|11
|25 - 35
|36
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|25
|10
|6
|9
|35 - 25
|36
|11.
|Атлетико Минейро
|24
|9
|4
|11
|29 - 31
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|25
|9
|3
|13
|22 - 27
|30
|13.
|Форталеза
|0:0
|25
|8
|5
|12
|27 - 33
|29
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Васко да Гама
|0:0
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|16.
|Алагоано
|25
|6
|7
|12
|15 - 35
|25
|17.
|Сеара
|0:0
|25
|6
|6
|13
|23 - 26
|24
|18.
|Крузейро
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|19.
|Аваи
|0:0
|25
|3
|9
|13
|13 - 36
|18
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|3
|6
|15
|18 - 38
|15
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