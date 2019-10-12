Бразилия: Серия A 2019
19' Желтая карточкаBruno Alves IV
29' Желтая карточкаТаллиш Энрике
1:0
44' ГолMichael 3
80' Желтая карточкаEmilton
83' Желтая карточкаFabio Sanches
90' Желтая карточкаКарлиньос Андраде
23
Tadeu
I
32
Yago
6
Yago
I
11
Michael
3
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Michael 3Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
-
2 Kevin IIЗащитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Alisson3
-
17 Rafinha XI
-
77 Dudu XII
-
99 Papagaio
-
-
-
35 Breno3
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Emilton
-
25 Maranhao II
-
14 Lucas Dias
Ход матча
19'
29'
44'
1:0
63'
80'
83'
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс
Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =4 -10Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано
Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Алагоано: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|24
|17
|4
|3
|51 - 21
|55
|2.
|Сантос
|24
|14
|5
|5
|36 - 23
|47
|3.
|Палмейрас
|24
|13
|8
|3
|39 - 20
|47
|4.
|Коринтианс
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|5.
|Сан-Паулу
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Гремио
|24
|10
|8
|6
|39 - 26
|38
|8.
|Байя
|0:1
|25
|10
|8
|7
|28 - 21
|38
|9.
|Гойяс
|25
|11
|3
|11
|25 - 35
|36
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|10
|5
|9
|35 - 25
|35
|11.
|Атлетико Минейро
|24
|9
|4
|11
|29 - 31
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|24
|9
|3
|12
|22 - 26
|30
|13.
|Флуминенсе
|1:0
|25
|8
|5
|12
|26 - 34
|29
|14.
|Форталеза
|24
|8
|4
|12
|27 - 33
|28
|15.
|Васко да Гама
|24
|7
|7
|10
|21 - 30
|28
|16.
|Алагоано
|25
|6
|7
|12
|15 - 35
|25
|17.
|Сеара
|24
|6
|5
|13
|23 - 26
|23
|18.
|Крузейро
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|19.
|Аваи
|24
|3
|8
|13
|13 - 36
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|3
|6
|15
|18 - 38
|15
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