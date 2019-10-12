Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
1:0
Конец матча
Алагоано
0'
19' Желтая карточка
Bruno Alves IV
29' Желтая карточка
Таллиш Энрике
1:0
44' Гол
Michael 3
80' Желтая карточка
Emilton
83' Желтая карточка
Fabio Sanches
90' Желтая карточка
Карлиньос Андраде
90'+5
23
Tadeu
I
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Jefferson
de
Oliveira4
6
Yago
I
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
98
Таллиш
Энрике
11
Michael
3
9
Моура
Рафаэл
30
Leandro
Barcia
12
Jordi
22
Celsinho
17
Ronaldo
Alves
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
15
Клебер
Жан
29
Jonathan
David
Gomez
23
Bruno
Alves
IV
18
Hector
Ariel
Bustamante
99
Александро
Гойяс
4-3-3
Алагоано
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Bruno Alves IV
29'
Таллиш Энрике
 
44'
Michael 3
(Таллиш Энрике)
1:0
46'
 
Heidemann Joao Carlos
Jordi
63'
Dudu XII
Моура Рафаэл
 
64'
 
Alisson Safira
Александро
74'
Marcelo Hermes
Таллиш Энрике
 
74'
 
Emilton
Hector Ariel Bustamante
80'
Papagaio
Leandro Barcia
 
80'
 
Emilton
83'
Fabio Sanches
 
90'
 
Карлиньос Андраде

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс
Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано
Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Алагоано: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Алагоано 1:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:0 Алагоано Серия B Алагоано 2:1 Гойяс Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 24 17 4 3 51 - 21 55
2. Сантос 24 14 5 5 36 - 23 47
3. Палмейрас 24 13 8 3 39 - 20 47
4. Коринтианс 24 11 10 3 27 - 15 43
5. Сан-Паулу 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Гремио 24 10 8 6 39 - 26 38
8. Байя 0:1 25 10 8 7 28 - 21 38
9. Гойяс 25 11 3 11 25 - 35 36
10. Атлетико Паранаэнсе 24 10 5 9 35 - 25 35
11. Атлетико Минейро 24 9 4 11 29 - 31 31
12. Ботафого Рибейрао 24 9 3 12 22 - 26 30
13. Флуминенсе 1:0 25 8 5 12 26 - 34 29
14. Форталеза 24 8 4 12 27 - 33 28
15. Васко да Гама 24 7 7 10 21 - 30 28
16. Алагоано 25 6 7 12 15 - 35 25
17. Сеара 24 6 5 13 23 - 26 23
18. Крузейро 24 4 9 11 18 - 32 21
19. Аваи 24 3 8 13 13 - 36 17
20. Шапекоэнсе 24 3 6 15 18 - 38 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Michael бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Таллиш Энрике получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Bruno Alves получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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