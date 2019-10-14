Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Атлетико Минейро
1:4
Конец матча
Гремио
0'
0:1
34' Гол в свои ворота
Wilson III
0:2
44' Пенальти
Майкон Тьяго
1:2
45' Пенальти
Ди Санто Франко
45' Желтая карточка
Касарес Хуан
1:3
47' Гол
Pepe3
62' Желтая карточка
Жеуванио
62' Желтая карточка
Андре Филипе
65' Желтая карточка
Luan III
68' Красная карточка
Касарес Хуан
89' Желтая карточка
Натан Аллан
1:4
90' Гол
Alisson II
90'+5
84
Wilson
III
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
22
Carlos
Gabriel
23
Натан
Аллан
7
Mendes
Elias
II
50
Marquinhos
vi
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
26
Ди
Санто
Франко
1
Paulo
Victor
III
42
Rafael
Galhardo
3
Джеромел
Педро
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
8
Майкон
Тьяго
5
Мичел
Феррейра
23
Alisson
II
7
Луан
25
Pepe3
90
Андре
Филипе
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

34'
0:1
Wilson III
44'
0:2
Майкон Тьяго
45'
Ди Санто Франко
1:2
45'
Касарес Хуан
 
46'
 
Миранда Пауло
Rafael Galhardo
47'
1:3
Pepe3
(Андре Филипе)
56'
Жеуванио
Mendes Elias II
 
62'
Жеуванио
 
62'
 
Андре Филипе
63'
 
Thaciano
Андре Филипе
65'
Luan III
 
68'
Касарес Хуан
 
72'
 
Лусиано Невес
Майкон Тьяго
85'
Alerrandro
Ди Санто Франко
 
85'
Vinicius X
Marquinhos vi
 
89'
Натан Аллан
 
90'
1:4
Alisson II
(Лусиано Невес)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара
Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио
Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Гремио 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Гремио Серия A Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:3 Гремио Серия A
Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A Гремио 1:1 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 1:3 Гремио Кубок Гремио 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Гремио Серия A Атлетико Минейро 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Гремио 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 2:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 25 18 4 3 53 - 21 58
2. Палмейрас 25 14 8 3 40 - 20 50
3. Сантос 25 14 6 5 36 - 23 48
4. Коринтианс 25 11 10 4 27 - 16 43
5. Сан-Паулу 25 11 10 4 26 - 16 43
6. Гремио 25 11 8 6 43 - 27 41
7. Интернасьональ 25 11 6 8 29 - 23 39
8. Байя 25 10 8 7 28 - 22 38
9. Гойяс 25 11 3 11 25 - 35 36
10. Атлетико Паранаэнсе 25 10 5 10 35 - 27 35
11. Атлетико Минейро 25 9 4 12 30 - 35 31
12. Васко да Гама 25 8 7 10 22 - 30 31
13. Ботафого Рибейрао 25 9 3 13 22 - 27 30
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Форталеза 25 8 4 13 27 - 34 28
16. Сеара 25 7 5 13 24 - 26 26
17. Алагоано 25 6 7 12 15 - 35 25
18. Крузейро 1:1 25 4 10 11 19 - 33 22
19. Аваи 25 3 8 14 13 - 37 17
20. Шапекоэнсе 1:1 25 3 7 15 19 - 39 16
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Касарес Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ди Санто Франко из команды Атлетико Минейро забивает с точки!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Hulk получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Майкон Тьяго из команды Гремио забивает с точки!
  • Описание гола
    34'
    ГООООООООЛ - Вилсон очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...