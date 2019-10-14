Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
1:4
Конец матча
Гремио
0:1
34' Гол в свои воротаWilson III
0:2
44' ПенальтиМайкон Тьяго
1:2
45' ПенальтиДи Санто Франко
45' Желтая карточкаКасарес Хуан
1:3
47' ГолPepe3
62' Желтая карточкаЖеуванио
62' Желтая карточкаАндре Филипе
65' Желтая карточкаLuan III
68' Красная карточкаКасарес Хуан
89' Желтая карточкаНатан Аллан
1:4
90' ГолAlisson II
84
Wilson
III
16
Igor
Rabello
23
Натан
Аллан
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
7
Луан
25
Pepe3
90
Андре
Филипе
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Vinicius X
-
-
-
44 Alerrandro
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
13 Romulo1
-
24 Brenno
Ход матча
34'
0:1
44'
0:2
45'
1:2
45'
47'
1:3
62'
62'
63'
65'
68'
89'
90'
1:4
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +7 =4 -9Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара
Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио
Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A Гремио 1:1 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 1:3 Гремио Кубок Гремио 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Гремио Серия A Атлетико Минейро 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Гремио 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 2:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|25
|18
|4
|3
|53 - 21
|58
|2.
|Палмейрас
|25
|14
|8
|3
|40 - 20
|50
|3.
|Сантос
|25
|14
|6
|5
|36 - 23
|48
|4.
|Коринтианс
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|Сан-Паулу
|25
|11
|10
|4
|26 - 16
|43
|6.
|Гремио
|25
|11
|8
|6
|43 - 27
|41
|7.
|Интернасьональ
|25
|11
|6
|8
|29 - 23
|39
|8.
|Байя
|25
|10
|8
|7
|28 - 22
|38
|9.
|Гойяс
|25
|11
|3
|11
|25 - 35
|36
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|5
|10
|35 - 27
|35
|11.
|Атлетико Минейро
|25
|9
|4
|12
|30 - 35
|31
|12.
|Васко да Гама
|25
|8
|7
|10
|22 - 30
|31
|13.
|Ботафого Рибейрао
|25
|9
|3
|13
|22 - 27
|30
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Форталеза
|25
|8
|4
|13
|27 - 34
|28
|16.
|Сеара
|25
|7
|5
|13
|24 - 26
|26
|17.
|Алагоано
|25
|6
|7
|12
|15 - 35
|25
|18.
|Крузейро
|1:1
|25
|4
|10
|11
|19 - 33
|22
|19.
|Аваи
|25
|3
|8
|14
|13 - 37
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|1:1
|25
|3
|7
|15
|19 - 39
|16
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