Бразилия: Серия A 2019
15' Желтая карточкаМатеус Энрике
19' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
24' Желтая карточкаГерра Алехандро
65' Желтая карточкаGregore
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
7
Луан
25
Giovanni
IV
26
Gregore
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
25 Pepe3
-
-
13 Romulo1
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Giovanni IVЗащитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 LuccaПолузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
77 Артур IVНападающий
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
-
-
27 Shaylon
-
-
16 Ronaldo VI
-
-
34 Ignacio2
-
Ход матча
15'
24'
46'
60'
65'
72'
73'
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго
Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио
Байя Последние 20 матчей: +6 =8 -6Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя
Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя
Последние игры между собой
Гремио: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|26
|18
|5
|3
|53 - 21
|59
|2.
|Палмейрас
|25
|14
|8
|3
|40 - 20
|50
|3.
|Сантос
|25
|14
|6
|5
|36 - 23
|48
|4.
|Коринтианс
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|Сан-Паулу
|25
|11
|10
|4
|26 - 16
|43
|6.
|Гремио
|0:0
|26
|11
|9
|6
|43 - 27
|42
|7.
|Интернасьональ
|25
|11
|6
|8
|29 - 23
|39
|8.
|Байя
|0:0
|26
|10
|9
|7
|28 - 22
|39
|9.
|Гойяс
|25
|11
|3
|11
|25 - 35
|36
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|5
|10
|35 - 27
|35
|11.
|Атлетико Минейро
|1:1
|26
|9
|5
|12
|31 - 36
|32
|12.
|Васко да Гама
|25
|8
|7
|10
|22 - 30
|31
|13.
|Ботафого Рибейрао
|25
|9
|3
|13
|22 - 27
|30
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Форталеза
|0:0
|26
|8
|5
|13
|27 - 34
|29
|16.
|Сеара
|25
|7
|5
|13
|24 - 26
|26
|17.
|Алагоано
|1:1
|26
|6
|8
|12
|16 - 36
|26
|18.
|Крузейро
|25
|4
|10
|11
|19 - 33
|22
|19.
|Аваи
|25
|3
|8
|14
|13 - 37
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|25
|3
|7
|15
|19 - 39
|16
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