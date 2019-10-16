Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
0:0
Второй тайм: 84'
Байя
0'
15' Желтая карточка
Матеус Энрике
19' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
24' Желтая карточка
Герра Алехандро
65' Желтая карточка
Gregore
84'
1
Paulo
Victor
III
2
Лео
Моура
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
14
Матеус
Энрике
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
7
Луан
11
Эвертон
Соарес
9
Тарделли
Диего
1
Douglas
Friedrich
23
Педро
Жоао
II
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
25
Giovanni
IV
5
Flavio
IX
26
Gregore
98
Artur
Guimaraes
18
Герра
Алехандро
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Гремио
4-2-3-1
Байя
4-2-3-1

Ход матча

15'
Матеус Энрике
 
19'
Каннеманн Вальтер
 
24'
 
Герра Алехандро
46'
Thaciano
Майкон Тьяго
 
60'
Pepe3
Alisson II
 
65'
 
Gregore
67'
 
Marco Antonio2
Герра Алехандро
72'
 
Артур IV
Gilberto IV
73'
Patrick Ferreira
Луан
 

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго
Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио
Байя Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя
Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя

Последние игры между собой

Гремио: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Байя 0:1 Гремио Кубок Гремио 1:1 Байя Кубок Байя 1:0 Гремио Серия A Гремио 2:2 Байя Серия A
Байя 0:2 Гремио Серия A Байя 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:0 Байя Серия A Гремио 2:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:2 Гремио Кубок Бразилии Байя 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:0 Байя Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 26 18 5 3 53 - 21 59
2. Палмейрас 25 14 8 3 40 - 20 50
3. Сантос 25 14 6 5 36 - 23 48
4. Коринтианс 25 11 10 4 27 - 16 43
5. Сан-Паулу 25 11 10 4 26 - 16 43
6. Гремио 0:0 26 11 9 6 43 - 27 42
7. Интернасьональ 25 11 6 8 29 - 23 39
8. Байя 0:0 26 10 9 7 28 - 22 39
9. Гойяс 25 11 3 11 25 - 35 36
10. Атлетико Паранаэнсе 25 10 5 10 35 - 27 35
11. Атлетико Минейро 1:1 26 9 5 12 31 - 36 32
12. Васко да Гама 25 8 7 10 22 - 30 31
13. Ботафого Рибейрао 25 9 3 13 22 - 27 30
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Форталеза 0:0 26 8 5 13 27 - 34 29
16. Сеара 25 7 5 13 24 - 26 26
17. Алагоано 1:1 26 6 8 12 16 - 36 26
18. Крузейро 25 4 10 11 19 - 33 22
19. Аваи 25 3 8 14 13 - 37 17
20. Шапекоэнсе 25 3 7 15 19 - 39 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Герра Алехандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Матеус Энрике получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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