Бразилия: Серия A 2019

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Палмейрас
1:0
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
45' Желтая карточка
Гомес Густаво
55' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
68' Красная карточка
Gum
70' Желтая карточка
Соуза Сантос Эликарлос
1:0
90' Гол
Мело Фелипе
90'+11
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
6
Diogo
VII
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
7
Dudu
X
14
Gustavo
Scarpa
8
Ze
Rafael
16
Дейверсон
Силва
1
Joao
Ricardo
II
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
3
Gum
23
Дуглас
Силва
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
55
Amaral2
77
Everaldo
I
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
91
Henrique
I
Палмейрас
4-2-3-1
Шапекоэнсе
4-2-3-1

Ход матча

45'
Гомес Густаво
 
46'
Виллиан Сикейра
Ze Rafael
 
55'
 
Bruno Pacheco III
59'
Дурадо Энрике
Дейверсон Силва
 
67'
Raphael Veiga
Gustavo Scarpa
 
68'
 
Gum
70'
 
Соуза Сантос Эликарлос
72'
 
Mauricio Ramos
Camilo III
72'
 
Regis3
Henrique I
85'
 
Jose Renato
Marcio Araujo
90'
Мело Фелипе
(Dudu X)
1:0

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас
Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Серия A Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Шапекоэнсе Серия A Палмейрас 0:2 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Палмейрас Серия A Шапекоэнсе 5:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 26 19 4 3 55 - 22 61
2. Палмейрас 26 15 8 3 41 - 20 53
3. Сантос 25 14 6 5 36 - 23 48
4. Коринтианс 1:2 26 11 10 5 28 - 18 43
5. Сан-Паулу 26 11 10 5 26 - 17 43
6. Гремио 26 11 8 7 43 - 28 41
7. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
8. Интернасьональ 25 11 6 8 29 - 23 39
9. Гойяс 2:1 26 12 3 11 27 - 36 39
10. Атлетико Паранаэнсе 25 10 5 10 35 - 27 35
11. Васко да Гама 2:1 26 9 7 10 24 - 31 34
12. Атлетико Минейро 26 9 5 12 32 - 37 32
13. Ботафого Рибейрао 1:2 26 9 3 14 23 - 29 30
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Форталеза 26 8 4 14 28 - 36 28
16. Сеара 25 7 5 13 24 - 26 26
17. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
18. Крузейро 26 5 10 11 20 - 33 25
19. Аваи 25 3 8 14 13 - 37 17
20. Шапекоэнсе 26 3 7 16 19 - 40 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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