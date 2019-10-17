Бразилия: Серия A 2019
Палмейрас
1:0
Конец матча
Шапекоэнсе
45' Желтая карточкаГомес Густаво
55' Желтая карточкаBruno Pacheco III
68' Красная карточкаGum
70' Желтая карточкаСоуза Сантос Эликарлос
1:0
90' ГолМело Фелипе
13
Luan
IV
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
7
Dudu
X
3
Gum
23
Дуглас
Силва
55
Amaral2
77
Everaldo
I
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
91
Henrique
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Jean III
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Amaral2Полузащитник
-
77 Everaldo IПолузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
90 Роберто IVПолузащитник
-
91 Henrique IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Arthur VIII
-
83 Regis3
-
-
98 Tiepo
-
35 Hiago III
-
-
20 Augusto I
-
Ход матча
45'
68'
72'
90'
1:0
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +8 =7 -5Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас
Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =6 -12Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|26
|19
|4
|3
|55 - 22
|61
|2.
|Палмейрас
|26
|15
|8
|3
|41 - 20
|53
|3.
|Сантос
|25
|14
|6
|5
|36 - 23
|48
|4.
|Коринтианс
|1:2
|26
|11
|10
|5
|28 - 18
|43
|5.
|Сан-Паулу
|26
|11
|10
|5
|26 - 17
|43
|6.
|Гремио
|26
|11
|8
|7
|43 - 28
|41
|7.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|8.
|Интернасьональ
|25
|11
|6
|8
|29 - 23
|39
|9.
|Гойяс
|2:1
|26
|12
|3
|11
|27 - 36
|39
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|5
|10
|35 - 27
|35
|11.
|Васко да Гама
|2:1
|26
|9
|7
|10
|24 - 31
|34
|12.
|Атлетико Минейро
|26
|9
|5
|12
|32 - 37
|32
|13.
|Ботафого Рибейрао
|1:2
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Форталеза
|26
|8
|4
|14
|28 - 36
|28
|16.
|Сеара
|25
|7
|5
|13
|24 - 26
|26
|17.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|18.
|Крузейро
|26
|5
|10
|11
|20 - 33
|25
|19.
|Аваи
|25
|3
|8
|14
|13 - 37
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|3
|7
|16
|19 - 40
|16
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