Бразилия: Серия A 2019
Алагоано
1:1
Второй тайм: 81'
Атлетико Минейро
11' Желтая карточкаCastan da Silva Luciano
32' Желтая карточкаFabio Santos IV
1:0
33' ГолАлександро
39' Желтая карточкаRonaldo Aparecido Rodrigues II
57' Желтая карточкаIgor Rabello
1:1
69' ГолРевер Умберто
78' Желтая карточкаVinicius X
79' Красная карточкаVinicius X
8
Dawhan
99
Александро
98
Guga3
16
Igor
Rabello
27
Luan
III
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Emilton
-
-
14 Lucas Dias
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
98 Guga3Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Нападающий
-
44 Alerrandro
-
-
-
84 Wilson III
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
32'
33'
57'
69'
1:1
78'
79'
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =4 -10Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано
Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +7 =3 -10Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама
Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|26
|18
|5
|3
|53 - 21
|59
|2.
|Палмейрас
|25
|14
|8
|3
|40 - 20
|50
|3.
|Сантос
|25
|14
|6
|5
|36 - 23
|48
|4.
|Коринтианс
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|Сан-Паулу
|25
|11
|10
|4
|26 - 16
|43
|6.
|Гремио
|0:0
|26
|11
|9
|6
|43 - 27
|42
|7.
|Интернасьональ
|25
|11
|6
|8
|29 - 23
|39
|8.
|Байя
|0:0
|26
|10
|9
|7
|28 - 22
|39
|9.
|Гойяс
|25
|11
|3
|11
|25 - 35
|36
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|5
|10
|35 - 27
|35
|11.
|Атлетико Минейро
|1:1
|26
|9
|5
|12
|31 - 36
|32
|12.
|Васко да Гама
|25
|8
|7
|10
|22 - 30
|31
|13.
|Ботафого Рибейрао
|25
|9
|3
|13
|22 - 27
|30
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Форталеза
|0:0
|26
|8
|5
|13
|27 - 34
|29
|16.
|Сеара
|25
|7
|5
|13
|24 - 26
|26
|17.
|Алагоано
|1:1
|26
|6
|8
|12
|16 - 36
|26
|18.
|Крузейро
|25
|4
|10
|11
|19 - 33
|22
|19.
|Аваи
|25
|3
|8
|14
|13 - 37
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|25
|3
|7
|15
|19 - 39
|16
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