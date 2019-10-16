Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
1:1
Второй тайм: 81'
Атлетико Минейро
0'
11' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
32' Желтая карточка
Fabio Santos IV
1:0
33' Гол
Александро
39' Желтая карточка
Ronaldo Aparecido Rodrigues II
57' Желтая карточка
Igor Rabello
1:1
69' Гол
Ревер Умберто
78' Желтая карточка
Vinicius X
79' Красная карточка
Vinicius X
81'
1
Heidemann
Joao
Carlos
8
Dawhan
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
7
Joao
Vitor
II
20
Аподи
Диаллиссон
29
Jonathan
David
Gomez
18
Hector
Ariel
Bustamante
99
Александро
40
Cleiton
Schwengber
98
Guga3
3
Leo
Silva
I
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
4
Ревер
Умберто
27
Luan
III
7
Mendes
Elias
II
29
Vinicius
X
50
Marquinhos
vi
26
Ди
Санто
Франко
Алагоано
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-1-4-1

Ход матча

11'
Castan da Silva Luciano
 
32'
 
Fabio Santos IV
33'
Александро
(Ronaldo Aparecido Rodrigues II)
1:0
39'
Ronaldo Aparecido Rodrigues II
 
46'
 
Майкон Маркес
Marquinhos vi
57'
 
Igor Rabello
63'
Bruno Alves IV
Hector Ariel Bustamante
 
63'
 
Оливейра Рикардо II
Ди Санто Франко
69'
1:1
Ревер Умберто
75'
Celsinho
Ronaldo Aparecido Rodrigues II
 
78'
Warley Leandro
Александро
 
78'
 
Vinicius X
79'
 
Vinicius X

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано
Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама
Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 26 18 5 3 53 - 21 59
2. Палмейрас 25 14 8 3 40 - 20 50
3. Сантос 25 14 6 5 36 - 23 48
4. Коринтианс 25 11 10 4 27 - 16 43
5. Сан-Паулу 25 11 10 4 26 - 16 43
6. Гремио 0:0 26 11 9 6 43 - 27 42
7. Интернасьональ 25 11 6 8 29 - 23 39
8. Байя 0:0 26 10 9 7 28 - 22 39
9. Гойяс 25 11 3 11 25 - 35 36
10. Атлетико Паранаэнсе 25 10 5 10 35 - 27 35
11. Атлетико Минейро 1:1 26 9 5 12 31 - 36 32
12. Васко да Гама 25 8 7 10 22 - 30 31
13. Ботафого Рибейрао 25 9 3 13 22 - 27 30
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Форталеза 0:0 26 8 5 13 27 - 34 29
16. Сеара 25 7 5 13 24 - 26 26
17. Алагоано 1:1 26 6 8 12 16 - 36 26
18. Крузейро 25 4 10 11 19 - 33 22
19. Аваи 25 3 8 14 13 - 37 17
20. Шапекоэнсе 25 3 7 15 19 - 39 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Naldo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Александро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Luciano Castan da Silva получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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