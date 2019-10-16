Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
0:0
Перерыв
Фламенго
0'
29' Желтая карточка
Joao Lucas2
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
22
Felipe
Araruna
27
Нене
Бонилья
95
Перес
Фелипе
28
Adriano
Marlon
97
Andre1
86
Kieza
1
Алвес
Диего
32
Joao
Lucas2
3
Кайо
Родриго
4
Мари
Пабло
6
Rene
III
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
23
Lucas
Silva3
19
Reinier
11
Victor
Vitinho1
9
Gabriel
Barbosa1
Форталеза
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Да Мотта Роберт
Lucas Silva3
29'
 
Joao Lucas2

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза
Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго
Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Фламенго: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Фламенго 2:0 Форталеза Серия A Фламенго 1:2 Форталеза Кубок Форталеза 2:1 Фламенго Кубок Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии
Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 0:0 Форталеза Кубок Бразилии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 26 18 5 3 53 - 21 59
2. Палмейрас 25 14 8 3 40 - 20 50
3. Сантос 25 14 6 5 36 - 23 48
4. Коринтианс 25 11 10 4 27 - 16 43
5. Сан-Паулу 25 11 10 4 26 - 16 43
6. Гремио 0:0 26 11 9 6 43 - 27 42
7. Интернасьональ 25 11 6 8 29 - 23 39
8. Байя 0:0 26 10 9 7 28 - 22 39
9. Гойяс 25 11 3 11 25 - 35 36
10. Атлетико Паранаэнсе 25 10 5 10 35 - 27 35
11. Атлетико Минейро 1:1 26 9 5 12 31 - 36 32
12. Васко да Гама 25 8 7 10 22 - 30 31
13. Ботафого Рибейрао 25 9 3 13 22 - 27 30
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Форталеза 0:0 26 8 5 13 27 - 34 29
16. Сеара 25 7 5 13 24 - 26 26
17. Алагоано 1:1 26 6 8 12 16 - 36 26
18. Крузейро 25 4 10 11 19 - 33 22
19. Аваи 25 3 8 14 13 - 37 17
20. Шапекоэнсе 25 3 7 15 19 - 39 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Joao Lucas получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Lucas Silva уходит, Да Мотта Роберт вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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