Бразилия: Серия A 2019
29' Желтая карточкаJoao Lucas2
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
27
Нене
Бонилья
95
Перес
Фелипе
97
Andre1
86
Kieza
32
Joao
Lucas2
6
Rene
III
23
Lucas
Silva3
19
Reinier
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Andre1Полузащитник
-
86 KiezaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
-
-
-
-
-
55 Juninho V
-
23 Max Walef
-
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Joao Lucas2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas Silva3Полузащитник
-
19 ReinierПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
2 RodineiЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
40 Pepe4
-
-
17 Hugo Moura
-
-
37 Cesar II
-
Ход матча
29'
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =5 -8Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза
Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =4 -2Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго
Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Фламенго: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|26
|18
|5
|3
|53 - 21
|59
|2.
|Палмейрас
|25
|14
|8
|3
|40 - 20
|50
|3.
|Сантос
|25
|14
|6
|5
|36 - 23
|48
|4.
|Коринтианс
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|Сан-Паулу
|25
|11
|10
|4
|26 - 16
|43
|6.
|Гремио
|0:0
|26
|11
|9
|6
|43 - 27
|42
|7.
|Интернасьональ
|25
|11
|6
|8
|29 - 23
|39
|8.
|Байя
|0:0
|26
|10
|9
|7
|28 - 22
|39
|9.
|Гойяс
|25
|11
|3
|11
|25 - 35
|36
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|5
|10
|35 - 27
|35
|11.
|Атлетико Минейро
|1:1
|26
|9
|5
|12
|31 - 36
|32
|12.
|Васко да Гама
|25
|8
|7
|10
|22 - 30
|31
|13.
|Ботафого Рибейрао
|25
|9
|3
|13
|22 - 27
|30
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Форталеза
|0:0
|26
|8
|5
|13
|27 - 34
|29
|16.
|Сеара
|25
|7
|5
|13
|24 - 26
|26
|17.
|Алагоано
|1:1
|26
|6
|8
|12
|16 - 36
|26
|18.
|Крузейро
|25
|4
|10
|11
|19 - 33
|22
|19.
|Аваи
|25
|3
|8
|14
|13 - 37
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|25
|3
|7
|15
|19 - 39
|16
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