Бразилия: Серия A 2019
Васко да Гама
2:1
Второй тайм: 90+'
Ботафого Рибейрао
1:0
8' ГолГомес Бруно
2:0
18' ГолRibamar
2:1
22' ГолMarcelo Conceicao
22
Picachu
37
Henrique
X
38
Marrony
41
Гомес
Бруно
7
Росси
9
Ribamar
31
Yuri
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
22 PicachuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Henrique XЗащитник
- Полузащитник
-
38 MarronyПолузащитник
-
41 Гомес БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
7 РоссиПолузащитник
-
9 RibamarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бруно СезарНападающий
-
-
-
14 Danilo IV
-
-
32 Gabriel Pec
-
27 Tiago Reis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Wenderson1
-
18 Igor Cassio
-
-
26 Lucas Barros
-
27 Rickson
-
34 Pachu
-
22 Saulo II
Ход матча
8'
1:0
22'
63'
70'
Предыдущие игры
Васко да Гама Последние 20 матчей: +8 =5 -7Васко да Гама 1:0 Форталеза Аваи 0:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:1 Сантос Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама
Коринтианс 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Байя Крузейро 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Васко да Гама 1:4 Фламенго Гойяс 0:1 Васко да Гама Васко да Гама 0:0 Алагоано Палмейрас 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Гремио 2:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:0 Сеара Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Форталеза 1:1 Васко да Гама
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =3 -12Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао
Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио
Последние игры между собой
Васко да Гама: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ботафого Рибейрао: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Васко да Гама 1:0 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Васко да Гама 1:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:2 Васко да Гама Бразилейро Серия А Васко да Гама 2:3 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:2 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Васко да Гама 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:0 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 0:4 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca Ботафого Рибейрао 1:4 Васко да Гама Campeonato Carioca Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 2:3 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|26
|19
|4
|3
|55 - 22
|61
|2.
|Палмейрас
|26
|15
|8
|3
|41 - 20
|53
|3.
|Сантос
|25
|14
|6
|5
|36 - 23
|48
|4.
|Коринтианс
|1:2
|26
|11
|10
|5
|28 - 18
|43
|5.
|Сан-Паулу
|26
|11
|10
|5
|26 - 17
|43
|6.
|Гремио
|26
|11
|8
|7
|43 - 28
|41
|7.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|8.
|Интернасьональ
|25
|11
|6
|8
|29 - 23
|39
|9.
|Гойяс
|2:1
|26
|12
|3
|11
|27 - 36
|39
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|5
|10
|35 - 27
|35
|11.
|Васко да Гама
|2:1
|26
|9
|7
|10
|24 - 31
|34
|12.
|Атлетико Минейро
|26
|9
|5
|12
|32 - 37
|32
|13.
|Ботафого Рибейрао
|1:2
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Форталеза
|26
|8
|4
|14
|28 - 36
|28
|16.
|Сеара
|25
|7
|5
|13
|24 - 26
|26
|17.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|18.
|Крузейро
|26
|5
|10
|11
|20 - 33
|25
|19.
|Аваи
|25
|3
|8
|14
|13 - 37
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|3
|7
|16
|19 - 40
|16
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