Бразилия: Серия A 2019

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Васко да Гама
2:1
Второй тайм: 90+'
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
8' Гол
Гомес Бруно
2:0
18' Гол
Ribamar
2:1
22' Гол
Marcelo Conceicao
90'+402
1
Fernando
Miguel
22
Picachu
3
Oswaldo
Henriquez
5
Кастан
Леандро
37
Henrique
X
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
38
Marrony
41
Гомес
Бруно
18
Felipe
Ferreira
7
Росси
9
Ribamar
12
Кавальери
Диего
4
Марсиньо
Силва
14
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
31
Yuri
VI
11
Gustavo
Costa
17
Rodrigo
Pimpao
5
Joao
Paulo
I
8
Cicero
II
9
Luiz
Fernando
IV
7
Соуза
Диего
Васко да Гама
4-1-4-1
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Ход матча

8'
Гомес Бруно
(Росси)
1:0
18'
Ribamar
(Marrony)
2:0
22'
2:1
Marcelo Conceicao
33'
 
Кану Рубенилсон
Gabriel Paulista XVI
49'
 
Валенсия Леонардо
Rodrigo Pimpao
59'
Marcos Junior2
Felipe Ferreira
 
63'
Gabriel Pec
Ribamar
 
70'
 
Lucas Barros
Yuri VI

Предыдущие игры

Васко да Гама Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Васко да Гама 1:0 Форталеза Аваи 0:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:1 Сантос Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама
Коринтианс 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Байя Крузейро 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Васко да Гама 1:4 Фламенго Гойяс 0:1 Васко да Гама Васко да Гама 0:0 Алагоано Палмейрас 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Гремио 2:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:0 Сеара Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Форталеза 1:1 Васко да Гама
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао
Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио

Последние игры между собой

Васко да Гама: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ботафого Рибейрао: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Кубок Кариоки Васко да Гама 1:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Васко да Гама Чемпионат Кариока
Васко да Гама 1:0 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Васко да Гама 1:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:2 Васко да Гама Бразилейро Серия А Васко да Гама 2:3 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:2 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Васко да Гама 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:0 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 0:4 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca Ботафого Рибейрао 1:4 Васко да Гама Campeonato Carioca Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 2:3 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 26 19 4 3 55 - 22 61
2. Палмейрас 26 15 8 3 41 - 20 53
3. Сантос 25 14 6 5 36 - 23 48
4. Коринтианс 1:2 26 11 10 5 28 - 18 43
5. Сан-Паулу 26 11 10 5 26 - 17 43
6. Гремио 26 11 8 7 43 - 28 41
7. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
8. Интернасьональ 25 11 6 8 29 - 23 39
9. Гойяс 2:1 26 12 3 11 27 - 36 39
10. Атлетико Паранаэнсе 25 10 5 10 35 - 27 35
11. Васко да Гама 2:1 26 9 7 10 24 - 31 34
12. Атлетико Минейро 26 9 5 12 32 - 37 32
13. Ботафого Рибейрао 1:2 26 9 3 14 23 - 29 30
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Форталеза 26 8 4 14 28 - 36 28
16. Сеара 25 7 5 13 24 - 26 26
17. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
18. Крузейро 26 5 10 11 20 - 33 25
19. Аваи 25 3 8 14 13 - 37 17
20. Шапекоэнсе 26 3 7 16 19 - 40 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Gabriel уходит, Кану Рубенилсон вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Marcelo Conceicao бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ribamar бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Bruno Gomes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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