Бразилия: Серия A 2019
Гойяс
2:1
Второй тайм: 90+'
Коринтианс
0:1
11' ГолJanderson
14' Желтая карточкаFabio Sanches
20' Желтая карточкаСорноса Хуниор
36' Желтая карточкаМендес Бруно II
1:1
37' ГолMichael 3
59' Желтая карточкаКассио Рамос
59' Желтая карточкаLeandro Barcia
2:1
71' ГолLeandro Barcia
76' Желтая карточкаЖил Карлос
23
Tadeu
I
32
Yago
6
Yago
I
11
Michael
3
20
Leo
Sena
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
15
Ральф
Телес
38
Pedrinho
VI2
22
Mateus
Vital
31
Janderson
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Michael 3Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
2 Kevin IIЗащитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
99 Papagaio
-
35 Breno3
-
77 Dudu XII
-
17 Rafinha XI
-
-
-
96 Kaio Nunes
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
38 Pedrinho VI2Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Нападающий
-
-
10 Jadson I
-
-
20 Regis I
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
11'
0:1
14'
20'
36'
59'
59'
71'
71'
76'
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро
Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс
Коринтианс Последние 20 матчей: +8 =9 -3Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс
Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Коринтианс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Коринтианс 5:2 Гойяс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:2 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 5:1 Гойяс Серия A Коринтианс 1:4 Гойяс Серия A Гойяс 0:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 3:1 Коринтианс Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Коринтианс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|26
|19
|4
|3
|55 - 22
|61
|2.
|Палмейрас
|26
|15
|8
|3
|41 - 20
|53
|3.
|Сантос
|25
|14
|6
|5
|36 - 23
|48
|4.
|Коринтианс
|1:2
|26
|11
|10
|5
|28 - 18
|43
|5.
|Сан-Паулу
|26
|11
|10
|5
|26 - 17
|43
|6.
|Гремио
|26
|11
|8
|7
|43 - 28
|41
|7.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|8.
|Интернасьональ
|25
|11
|6
|8
|29 - 23
|39
|9.
|Гойяс
|2:1
|26
|12
|3
|11
|27 - 36
|39
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|5
|10
|35 - 27
|35
|11.
|Васко да Гама
|2:1
|26
|9
|7
|10
|24 - 31
|34
|12.
|Атлетико Минейро
|26
|9
|5
|12
|32 - 37
|32
|13.
|Ботафого Рибейрао
|1:2
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Форталеза
|26
|8
|4
|14
|28 - 36
|28
|16.
|Сеара
|25
|7
|5
|13
|24 - 26
|26
|17.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|18.
|Крузейро
|26
|5
|10
|11
|20 - 33
|25
|19.
|Аваи
|25
|3
|8
|14
|13 - 37
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|3
|7
|16
|19 - 40
|16
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