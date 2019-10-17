Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
2:1
Второй тайм: 90+'
Коринтианс
0'
0:1
11' Гол
Janderson
14' Желтая карточка
Fabio Sanches
20' Желтая карточка
Сорноса Хуниор
36' Желтая карточка
Мендес Бруно II
1:1
37' Гол
Michael 3
59' Желтая карточка
Кассио Рамос
59' Желтая карточка
Leandro Barcia
2:1
71' Гол
Leandro Barcia
76' Желтая карточка
Жил Карлос
90'+402
23
Tadeu
I
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Jefferson
de
Oliveira4
6
Yago
I
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
11
Michael
3
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
9
Моура
Рафаэл
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
14
Мендес
Бруно
II
6
Carlos
Augusto
15
Ральф
Телес
38
Pedrinho
VI2
7
Сорноса
Хуниор
22
Mateus
Vital
31
Janderson
19
Gustavo
Souza
III
Гойяс
4-2-3-1
Коринтианс
4-1-4-1

Ход матча

11'
0:1
Janderson
(Gustavo Souza III)
14'
Fabio Sanches
 
20'
 
Сорноса Хуниор
36'
 
Мендес Бруно II
37'
Michael 3
(Yago I)
1:1
59'
 
Кассио Рамос
59'
Leandro Barcia
 
71'
 
Regis I
Pedrinho VI2
71'
Leandro Barcia
(Jefferson de Oliveira4)
2:1
76'
 
Жил Карлос
77'
 
Вагнер Лав
Сорноса Хуниор

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро
Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс
Коринтианс Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс
Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Коринтианс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Коринтианс 2:0 Гойяс Серия A Коринтианс 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 0:0 Коринтианс Серия A Гойяс 0:1 Коринтианс Бразилейро Серия А
Коринтианс 5:2 Гойяс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:2 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 5:1 Гойяс Серия A Коринтианс 1:4 Гойяс Серия A Гойяс 0:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 3:1 Коринтианс Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Коринтианс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 26 19 4 3 55 - 22 61
2. Палмейрас 26 15 8 3 41 - 20 53
3. Сантос 25 14 6 5 36 - 23 48
4. Коринтианс 1:2 26 11 10 5 28 - 18 43
5. Сан-Паулу 26 11 10 5 26 - 17 43
6. Гремио 26 11 8 7 43 - 28 41
7. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
8. Интернасьональ 25 11 6 8 29 - 23 39
9. Гойяс 2:1 26 12 3 11 27 - 36 39
10. Атлетико Паранаэнсе 25 10 5 10 35 - 27 35
11. Васко да Гама 2:1 26 9 7 10 24 - 31 34
12. Атлетико Минейро 26 9 5 12 32 - 37 32
13. Ботафого Рибейрао 1:2 26 9 3 14 23 - 29 30
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Форталеза 26 8 4 14 28 - 36 28
16. Сеара 25 7 5 13 24 - 26 26
17. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
18. Крузейро 26 5 10 11 20 - 33 25
19. Аваи 25 3 8 14 13 - 37 17
20. Шапекоэнсе 26 3 7 16 19 - 40 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Michael бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Мендес Бруно II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Сорноса Хуниор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Fabio Sanches получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Janderson бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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