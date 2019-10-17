Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
1:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
53' Желтая карточка
Fred II
53' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
1:0
58' Гол
Тиаго Невес
67' Желтая карточка
David VI
90' Желтая карточка
Алвес Даниэл
90'+4
1
Фабио
Лопес
2
Эдилсон
Мендеш
25
Бруно
Фабрисио
26
Деде
6
Эжидио
Перейра
15
Эдерсон
Хонорато
8
Энрике
Лима
19
Робиньо
Робсон
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
23
Tiago
Luis
Volpi
20
Хуанфран
Торрес
3
Bruno
VI
5
Арболеда
Роберт
6
Рейналдо
Мануэл
13
Luan5
39
Antony
10
Алвес
Даниэл
15
Эрнанес
Лима
28
Че
Че
7
Пато
Алешандре
Крузейро
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-1-4-1

Ход матча

46'
 
Витор Буэно
Хуанфран Торрес
46'
Маркиньос II
Робиньо Робсон
 
53'
Fred II
 
53'
 
Рейналдо Мануэл
58'
Тиаго Невес
(Маркиньос II)
1:0
64'
 
Igor Gomes
Эрнанес Лима
67'
David VI
 
74'
Jadson III
Эдерсон Хонорато
 
77'
Alejandro Ariel Cabral
David VI
 
77'
 
Lizeiro
Luan5
90'
 
Алвес Даниэл

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро
Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Сан-Паулу: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сан-Паулу 1:1 Крузейро Серия A Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Крузейро Гаушо
Сан-Паулу 3:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Сан-Паулу Серия A Крузейро 1:2 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 0:2 Крузейро Кубок Крузейро 1:1 Сан-Паулу Гаушо 1 Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Сан-Паулу Серия A Крузейро 1:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Крузейро 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:0 Крузейро Кубок Либертадорес Крузейро 1:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Сан-Паулу 2:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Крузейро 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 26 19 4 3 55 - 22 61
2. Палмейрас 26 15 8 3 41 - 20 53
3. Сантос 25 14 6 5 36 - 23 48
4. Коринтианс 1:2 26 11 10 5 28 - 18 43
5. Сан-Паулу 26 11 10 5 26 - 17 43
6. Гремио 26 11 8 7 43 - 28 41
7. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
8. Интернасьональ 25 11 6 8 29 - 23 39
9. Гойяс 2:1 26 12 3 11 27 - 36 39
10. Атлетико Паранаэнсе 25 10 5 10 35 - 27 35
11. Васко да Гама 2:1 26 9 7 10 24 - 31 34
12. Атлетико Минейро 26 9 5 12 32 - 37 32
13. Ботафого Рибейрао 1:2 26 9 3 14 23 - 29 30
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Форталеза 26 8 4 14 28 - 36 28
16. Сеара 25 7 5 13 24 - 26 26
17. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
18. Крузейро 26 5 10 11 20 - 33 25
19. Аваи 25 3 8 14 13 - 37 17
20. Шапекоэнсе 26 3 7 16 19 - 40 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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