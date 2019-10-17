Бразилия: Серия A 2019
53' Желтая карточкаFred II
53' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
1:0
58' ГолТиаго Невес
67' Желтая карточкаDavid VI
90' Желтая карточкаАлвес Даниэл
26
Деде
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
3
Bruno
VI
13
Luan5
39
Antony
10
Алвес
Даниэл
15
Эрнанес
Лима
28
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
-
18 Додо РодолфоЗащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Weverton3
-
99 Sassa II
-
27 Jadson III
-
-
-
12 Рафаэл Пирес
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
39 AntonyПолузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
21 RanielНападающий
-
-
43 Walce
-
11 Helio Junio
-
14 Lizeiro
-
-
-
25 Hudson1
-
26 Igor Gomes
-
1 Jean V
-
16 Leo XV
Ход матча
53'
53'
58'
1:0
67'
90'
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +2 =8 -10Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро
Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =8 -4Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Сан-Паулу: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сан-Паулу 3:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Сан-Паулу Серия A Крузейро 1:2 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 0:2 Крузейро Кубок Крузейро 1:1 Сан-Паулу Гаушо 1 Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Сан-Паулу Серия A Крузейро 1:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Крузейро 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:0 Крузейро Кубок Либертадорес Крузейро 1:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Сан-Паулу 2:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Крузейро 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|26
|19
|4
|3
|55 - 22
|61
|2.
|Палмейрас
|26
|15
|8
|3
|41 - 20
|53
|3.
|Сантос
|25
|14
|6
|5
|36 - 23
|48
|4.
|Коринтианс
|1:2
|26
|11
|10
|5
|28 - 18
|43
|5.
|Сан-Паулу
|26
|11
|10
|5
|26 - 17
|43
|6.
|Гремио
|26
|11
|8
|7
|43 - 28
|41
|7.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|8.
|Интернасьональ
|25
|11
|6
|8
|29 - 23
|39
|9.
|Гойяс
|2:1
|26
|12
|3
|11
|27 - 36
|39
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|5
|10
|35 - 27
|35
|11.
|Васко да Гама
|2:1
|26
|9
|7
|10
|24 - 31
|34
|12.
|Атлетико Минейро
|26
|9
|5
|12
|32 - 37
|32
|13.
|Ботафого Рибейрао
|1:2
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Форталеза
|26
|8
|4
|14
|28 - 36
|28
|16.
|Сеара
|25
|7
|5
|13
|24 - 26
|26
|17.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|18.
|Крузейро
|26
|5
|10
|11
|20 - 33
|25
|19.
|Аваи
|25
|3
|8
|14
|13 - 37
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|3
|7
|16
|19 - 40
|16
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