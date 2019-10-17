Бразилия: Серия A 2019
0:1
18' ГолVinicius Lima
21' Желтая карточкаJobson III
45' Желтая карточкаКарлос Санчес II
51' Желтая карточкаWilliam Oliveira III
1:1
56' ГолСаша Эдуардо
59' Желтая карточкаGalhardo Thiago
59' Желтая карточкаFabinho VIII
22
Everson
14
Перес
Луан
21
Diego
Pituca
20
Jobson
III
39
Tailson
27
Саша
Эдуардо
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
88
Кен
Педро
10
Felipe
XVI
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
-
21 Diego PitucaЗащитник
- Полузащитник
-
20 Jobson IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
39 TailsonНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
37 ВенутоНападающий
- Нападающий
-
-
-
31 Para I
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Felipe XVIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Wescley V
-
Ход матча
18'
0:1
21'
45'
46'
56'
1:1
59'
59'
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +10 =4 -6Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос
Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос
Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара
Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара
Последние игры между собой
Сантос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сеара: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|26
|19
|4
|3
|55 - 22
|61
|2.
|Палмейрас
|26
|15
|8
|3
|41 - 20
|53
|3.
|Сантос
|1:1
|26
|14
|7
|5
|37 - 24
|49
|4.
|Коринтианс
|26
|11
|11
|4
|29 - 18
|44
|5.
|Сан-Паулу
|26
|11
|10
|5
|26 - 17
|43
|6.
|Интернасьональ
|1:0
|26
|12
|6
|8
|30 - 23
|42
|7.
|Гремио
|26
|11
|8
|7
|43 - 28
|41
|8.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|9.
|Гойяс
|26
|11
|4
|11
|27 - 37
|37
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|5
|10
|35 - 27
|35
|11.
|Васко да Гама
|26
|9
|7
|10
|24 - 31
|34
|12.
|Атлетико Минейро
|26
|9
|5
|12
|32 - 37
|32
|13.
|Ботафого Рибейрао
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Форталеза
|26
|8
|4
|14
|28 - 36
|28
|16.
|Сеара
|1:1
|26
|7
|6
|13
|25 - 27
|27
|17.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|18.
|Крузейро
|26
|5
|10
|11
|20 - 33
|25
|19.
|Аваи
|0:1
|26
|3
|8
|15
|13 - 38
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|3
|7
|16
|19 - 40
|16
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