Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
1:1
Второй тайм: 60'
Сеара
0'
0:1
18' Гол
Vinicius Lima
21' Желтая карточка
Jobson III
45' Желтая карточка
Карлос Санчес II
51' Желтая карточка
William Oliveira III
1:1
56' Гол
Саша Эдуардо
59' Желтая карточка
Galhardo Thiago
59' Желтая карточка
Fabinho VIII
60'
22
Everson
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
6
Энрике
Густаво
14
Перес
Луан
21
Diego
Pituca
7
Карлос
Санчес
II
20
Jobson
III
25
Goebel
Evandro1
39
Tailson
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
36
Tiago
Alves
II
13
Luiz
Otavio
II
6
Joao
Lucas
II
19
Fabinho
VIII
88
Кен
Педро
55
William
Oliveira
III
45
Vinicius
Lima
10
Felipe
XVI
89
Galhardo
Thiago
Сантос
4-3-3
Сеара
4-4-1-1

Ход матча

18'
0:1
Vinicius Lima
(Felipe XVI)
21'
Jobson III
 
45'
Карлос Санчес II
 
46'
Para I
Jobson III
 
51'
 
William Oliveira III
52'
Жорже Марко
Перес Луан
 
56'
Саша Эдуардо
(Карлос Санчес II)
1:1
59'
 
Galhardo Thiago
59'
 
Fabinho VIII

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос
Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос
Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара
Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара

Последние игры между собой

Сантос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сеара: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сеара 0:1 Сантос Серия A Сеара 1:1 Сантос Серия A Сантос 2:0 Сеара Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 26 19 4 3 55 - 22 61
2. Палмейрас 26 15 8 3 41 - 20 53
3. Сантос 1:1 26 14 7 5 37 - 24 49
4. Коринтианс 26 11 11 4 29 - 18 44
5. Сан-Паулу 26 11 10 5 26 - 17 43
6. Интернасьональ 1:0 26 12 6 8 30 - 23 42
7. Гремио 26 11 8 7 43 - 28 41
8. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
9. Гойяс 26 11 4 11 27 - 37 37
10. Атлетико Паранаэнсе 25 10 5 10 35 - 27 35
11. Васко да Гама 26 9 7 10 24 - 31 34
12. Атлетико Минейро 26 9 5 12 32 - 37 32
13. Ботафого Рибейрао 26 9 3 14 23 - 29 30
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Форталеза 26 8 4 14 28 - 36 28
16. Сеара 1:1 26 7 6 13 25 - 27 27
17. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
18. Крузейро 26 5 10 11 20 - 33 25
19. Аваи 0:1 26 3 8 15 13 - 38 17
20. Шапекоэнсе 26 3 7 16 19 - 40 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Карлос Санчес II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Jobson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Vinicius Lima бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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