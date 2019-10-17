Бразилия: Серия A 2019

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Аваи
0:1
Второй тайм: 59'
Интернасьональ
0'
4' Красная карточка
Wesley Soares
0:1
22' Гол
Patrick I
27' Желтая карточка
Виейра Бруно
40' Желтая карточка
Зе Карлос
42' Желтая карточка
Франко Ричард
45' Желтая карточка
Roberto Gago3
59'
89
Владимир
97
Lourenco
3
Betao
Amansio
Ebert
II
14
Ricardo
Thalheimer
6
Jose
Paulo
Bezerra
Maciel
Junior
Paulinho
V
27
Франко
Ричард
98
Wesley
Soares
8
Matheus
III
70
Caio
Paulista
30
Винисиус
Араужо
11
Igor
Leonardo
12
Marcelo
Lomba
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
45
Bruno
Fuchs
40
Roberto
Gago3
37
Зе
Карлос
8
Эденилсон
дос
Сантос
21
Bruno
Silva
II
88
Patrick
I
77
Paraguaio
9
Герреро
Паоло
7
Лопес
Нико
Аваи
4-3-3
Интернасьональ
4-3-3

Ход матча

4'
Wesley Soares
 
22'
0:1
Patrick I
27'
 
Виейра Бруно
40'
 
Зе Карлос
42'
Франко Ричард
 
45'
 
Roberto Gago3
46'
 
Д'Алессандро Андрес
Зе Карлос
47'
Matheus Lucas
Igor Leonardo
 
57'
Luan Pereira
Caio Paulista
 

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя
Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас
Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео

Последние игры между собой

Аваи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Интернасьональ 2:0 Аваи Серия A Интернасьональ 3:0 Аваи Копа Суль-Минас-Рио Аваи 3:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Аваи Серия A
Интернасьональ 4:2 Аваи Серия A Аваи 1:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:3 Аваи Серия A Аваи 0:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Аваи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 26 19 4 3 55 - 22 61
2. Палмейрас 26 15 8 3 41 - 20 53
3. Сантос 1:1 26 14 7 5 37 - 24 49
4. Коринтианс 26 11 11 4 29 - 18 44
5. Сан-Паулу 26 11 10 5 26 - 17 43
6. Интернасьональ 1:0 26 12 6 8 30 - 23 42
7. Гремио 26 11 8 7 43 - 28 41
8. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
9. Гойяс 26 11 4 11 27 - 37 37
10. Атлетико Паранаэнсе 25 10 5 10 35 - 27 35
11. Васко да Гама 26 9 7 10 24 - 31 34
12. Атлетико Минейро 26 9 5 12 32 - 37 32
13. Ботафого Рибейрао 26 9 3 14 23 - 29 30
14. Флуминенсе 25 8 5 12 27 - 34 29
15. Форталеза 26 8 4 14 28 - 36 28
16. Сеара 1:1 26 7 6 13 25 - 27 27
17. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
18. Крузейро 26 5 10 11 20 - 33 25
19. Аваи 0:1 26 3 8 15 13 - 38 17
20. Шапекоэнсе 26 3 7 16 19 - 40 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Roberto получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Франко Ричард получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Зе Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Виейра Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Patrick бьет в цель!
  • 4'
    УДАЛЕНА! - Wesley Soares получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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