Бразилия: Серия A 2019
Аваи
0:1
Второй тайм: 59'
Интернасьональ
4' Красная карточкаWesley Soares
0:1
22' ГолPatrick I
27' Желтая карточкаВиейра Бруно
40' Желтая карточкаЗе Карлос
42' Желтая карточкаФранко Ричард
45' Желтая карточкаRoberto Gago3
89
Владимир
97
Lourenco
45
Bruno
Fuchs
37
Зе
Карлос
88
Patrick
I
77
Paraguaio
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
97 LourencoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
21 Luan Pereira
-
10 Douglas X
-
32 Leo III
-
-
16 Luanderson
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Bruno FuchsЗащитник
- Защитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Pedro Lucas
-
38 Jose Aldo
-
Ход матча
22'
0:1
27'
40'
42'
45'
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +3 =5 -12Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя
Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас
Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео
Последние игры между собой
Аваи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|26
|19
|4
|3
|55 - 22
|61
|2.
|Палмейрас
|26
|15
|8
|3
|41 - 20
|53
|3.
|Сантос
|1:1
|26
|14
|7
|5
|37 - 24
|49
|4.
|Коринтианс
|26
|11
|11
|4
|29 - 18
|44
|5.
|Сан-Паулу
|26
|11
|10
|5
|26 - 17
|43
|6.
|Интернасьональ
|1:0
|26
|12
|6
|8
|30 - 23
|42
|7.
|Гремио
|26
|11
|8
|7
|43 - 28
|41
|8.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|9.
|Гойяс
|26
|11
|4
|11
|27 - 37
|37
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|5
|10
|35 - 27
|35
|11.
|Васко да Гама
|26
|9
|7
|10
|24 - 31
|34
|12.
|Атлетико Минейро
|26
|9
|5
|12
|32 - 37
|32
|13.
|Ботафого Рибейрао
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|14.
|Флуминенсе
|25
|8
|5
|12
|27 - 34
|29
|15.
|Форталеза
|26
|8
|4
|14
|28 - 36
|28
|16.
|Сеара
|1:1
|26
|7
|6
|13
|25 - 27
|27
|17.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|18.
|Крузейро
|26
|5
|10
|11
|20 - 33
|25
|19.
|Аваи
|0:1
|26
|3
|8
|15
|13 - 38
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|3
|7
|16
|19 - 40
|16
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