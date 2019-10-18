Китай: Суперлига 2019

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Шеньчжень
2:3
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
5' Желтая карточка
Гао Чжуньи
10' Желтая карточка
Wei Qiao
0:1
15' Гол
Элкесон Кардосо
0:2
19' Гол
Paulinho1
22' Желтая карточка
Tianyi Gao
1:2
39' Гол
John Mary
45' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
1:3
52' Гол
Элкесон Кардосо
70' Желтая карточка
Peng Wang III
2:3
90' Гол
John Mary
90'+7
23
Guo
Wei
42
Yeljan
Shinar
4
Wei
Qiao
25
Peng
Wang
III
15
Zhen
Ge
26
Qiang
Jin
31
Yuanyi
Li
39
Chao
Gan
33
Tianyi
Gao
18
Цзю
Янь
9
Harold
Preciado
19
Чэн
Цзэн
5
Линьпэн
Чжан
3
Фан
Меи
6
Сяотин
Фэн
21
Гао
Чжуньи
16
Bowen
Huang2
10
Чжи
Чжэн
8
Paulinho1
9
Талиска
Андерсон
18
Элкесон
Кардосо
29
Лин
Гао
Шеньчжень
4-1-4-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3

Ход матча

5'
 
Гао Чжуньи
10'
Wei Qiao
 
12'
 
Ханьвэнь Дэн
Гао Чжуньи
15'
0:1
Элкесон Кардосо
(Лин Гао)
19'
0:2
Paulinho1
(Элкесон Кардосо)
22'
Tianyi Gao
 
25'
John Mary
Цзю Янь
 
39'
John Mary
(Harold Preciado)
1:2
45'
 
Yihao Zhong
Сяотин Фэн
45'
 
Ji-Su Park
Талиска Андерсон
45'
 
Линьпэн Чжан
52'
1:3
Элкесон Кардосо
(Bowen Huang2)
66'
Haidong Lu
Yeljan Shinar
 
70'
Peng Wang III
 
75'
Jingyuan Cai
Yuanyi Li
 
90'
John Mary
(Harold Preciado)
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 27 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули
Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Далянь Ифан Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 3:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 26 20 2 4 58 - 21 62
2. Бэйцзин Гоань 25 19 1 5 48 - 19 58
3. Шанхай СИПГ 25 17 5 3 50 - 23 56
4. Шаньдун Лунэн 25 12 5 8 44 - 29 41
5. Цзянсу Сунин 25 11 7 7 47 - 36 40
6. Ухань Чжоэр 26 10 7 9 33 - 34 37
7. Далянь Ифан 25 9 7 9 37 - 38 34
8. Чуньцинь Лифан 25 8 9 8 35 - 41 33
9. Тянцзинь Тэда 25 9 5 11 35 - 39 32
10. Хэнань Цзянье 25 8 6 11 32 - 40 30
11. Гуанчжоу Фули 24 8 5 11 46 - 59 29
12. Шанхай Шэньхуа 25 7 6 12 39 - 47 27
13. Хэбей Форчун 25 7 5 13 28 - 43 26
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 26 3 12 11 32 - 46 21
15. Шеньчжень 26 4 7 15 24 - 41 19
16. Пекин Женьхе 24 3 3 18 20 - 52 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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