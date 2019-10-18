Китай: Суперлига 2019
Шеньчжень
2:3
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
5' Желтая карточкаГао Чжуньи
10' Желтая карточкаWei Qiao
0:1
15' ГолЭлкесон Кардосо
0:2
19' ГолPaulinho1
22' Желтая карточкаTianyi Gao
1:2
39' ГолJohn Mary
45' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
1:3
52' ГолЭлкесон Кардосо
70' Желтая карточкаPeng Wang III
2:3
90' ГолJohn Mary
23
Guo
Wei
4
Wei
Qiao
15
Zhen
Ge
26
Qiang
Jin
31
Yuanyi
Li
39
Chao
Gan
33
Tianyi
Gao
18
Цзю
Янь
19
Чэн
Цзэн
3
Фан
Меи
21
Гао
Чжуньи
16
Bowen
Huang2
10
Чжи
Чжэн
29
Лин
Гао
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
- Защитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
- Защитник
-
15 Zhen GeЗащитник
-
26 Qiang JinПолузащитник
-
31 Yuanyi LiПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
33 Tianyi GaoПолузащитник
-
18 Цзю ЯньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 John MaryНападающий
-
58 Baixu Xiang
-
-
-
32 Fujun Chen
-
21 Jingyuan Cai
-
16 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Донадони Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
- Защитник
-
3 Фан МеиЗащитник
- Защитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
16 Bowen Huang2Полузащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
32 Dianzuo LiuВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
-
22 Ши ТанПолузащитник
-
33 Yihao Zhong
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
10'
15'
0:1
19'
0:2
22'
39'
1:2
45'
52'
1:3
70'
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
27 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: +2 =5 -13Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули
Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Далянь Ифан Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 3:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|20
|2
|4
|58 - 21
|62
|2.
|Бэйцзин Гоань
|25
|19
|1
|5
|48 - 19
|58
|3.
|Шанхай СИПГ
|25
|17
|5
|3
|50 - 23
|56
|4.
|Шаньдун Лунэн
|25
|12
|5
|8
|44 - 29
|41
|5.
|Цзянсу Сунин
|25
|11
|7
|7
|47 - 36
|40
|6.
|Ухань Чжоэр
|26
|10
|7
|9
|33 - 34
|37
|7.
|Далянь Ифан
|25
|9
|7
|9
|37 - 38
|34
|8.
|Чуньцинь Лифан
|25
|8
|9
|8
|35 - 41
|33
|9.
|Тянцзинь Тэда
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|10.
|Хэнань Цзянье
|25
|8
|6
|11
|32 - 40
|30
|11.
|Гуанчжоу Фули
|24
|8
|5
|11
|46 - 59
|29
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|25
|7
|6
|12
|39 - 47
|27
|13.
|Хэбей Форчун
|25
|7
|5
|13
|28 - 43
|26
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|26
|3
|12
|11
|32 - 46
|21
|15.
|Шеньчжень
|26
|4
|7
|15
|24 - 41
|19
|16.
|Пекин Женьхе
|24
|3
|3
|18
|20 - 52
|12
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