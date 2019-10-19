Китай: Суперлига 2019
Бэйцзин Гоань
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Воркерс
Шанхай СИПГ
12' Желтая карточкаВэньцзюнь Люй
24' Желтая карточкаДабао Юй
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
19
Дабао
Юй
4
Lei
Li1
10
Сичжэ
Чжан
26
Пен
Лю
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
25
Ахмедов
Одил
21
Хай
Юй
14
Ли
Шенглонг
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
19 Дабао ЮйЗащитник
-
4 Lei Li1Защитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
18 Jin TaiyanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
- Нападающий
-
3 Yang Yu1
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
- Полузащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хай ЮйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
-
37 Binbin Chen
-
-
12 Haowen Li
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +12 =1 -7Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Пекин Женьхе Бэйцзин Гоань 4:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 3:0 Ухань Чжоэр Шаньдун Лунэн 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Урава Редс 3:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +10 =7 -3Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс
Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Шанхай СИПГ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 4:1 Шанхай СИПГ Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|20
|2
|4
|58 - 21
|62
|2.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|26
|19
|2
|5
|48 - 19
|59
|3.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|26
|17
|6
|3
|50 - 23
|57
|4.
|Шаньдун Лунэн
|26
|13
|5
|8
|47 - 30
|44
|5.
|Цзянсу Сунин
|25
|11
|7
|7
|47 - 36
|40
|6.
|Ухань Чжоэр
|26
|10
|7
|9
|33 - 34
|37
|7.
|Далянь Ифан
|25
|9
|7
|9
|37 - 38
|34
|8.
|Чуньцинь Лифан
|25
|8
|9
|8
|35 - 41
|33
|9.
|Тянцзинь Тэда
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|10.
|Хэнань Цзянье
|25
|8
|6
|11
|32 - 40
|30
|11.
|Гуанчжоу Фули
|25
|8
|5
|12
|47 - 62
|29
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|25
|7
|6
|12
|39 - 47
|27
|13.
|Хэбей Форчун
|25
|7
|5
|13
|28 - 43
|26
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|26
|3
|12
|11
|32 - 46
|21
|15.
|Шеньчжень
|26
|4
|7
|15
|24 - 41
|19
|16.
|Пекин Женьхе
|24
|3
|3
|18
|20 - 52
|12
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