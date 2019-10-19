Китай: Суперлига 2019

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Бэйцзин Гоань
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
12' Желтая карточка
Вэньцзюнь Люй
24' Желтая карточка
Дабао Юй
28'
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
2
Min-Jae
Kim2
19
Дабао
Юй
4
Lei
Li1
10
Сичжэ
Чжан
11
Фернандо
Мартинс
26
Пен
Лю
5
Аугусто
Ренато
7
Yongyong
Hou
9
Юйнин
Чжан
1
Цзюнь-Лин
Янь
28
Guan
He
6
Хуэй-Кан
Цай
5
Кэ
Ши
4
Шэньчао
Ван
25
Ахмедов
Одил
8
Оскар
дос
Сантос
21
Хай
Юй
10
Халк
Живанилдо
11
Вэньцзюнь
Люй
14
Ли
Шенглонг
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Шанхай СИПГ
3-4-2-1

Ход матча

12'
 
Вэньцзюнь Люй
24'
Дабао Юй
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Пекин Женьхе Бэйцзин Гоань 4:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 3:0 Ухань Чжоэр Шаньдун Лунэн 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Урава Редс 3:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс
Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Шанхай СИПГ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Суперкубок Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Кубок
Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 4:1 Шанхай СИПГ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 26 20 2 4 58 - 21 62
2. Бэйцзин Гоань 0:0 26 19 2 5 48 - 19 59
3. Шанхай СИПГ 0:0 26 17 6 3 50 - 23 57
4. Шаньдун Лунэн 26 13 5 8 47 - 30 44
5. Цзянсу Сунин 25 11 7 7 47 - 36 40
6. Ухань Чжоэр 26 10 7 9 33 - 34 37
7. Далянь Ифан 25 9 7 9 37 - 38 34
8. Чуньцинь Лифан 25 8 9 8 35 - 41 33
9. Тянцзинь Тэда 25 9 5 11 35 - 39 32
10. Хэнань Цзянье 25 8 6 11 32 - 40 30
11. Гуанчжоу Фули 25 8 5 12 47 - 62 29
12. Шанхай Шэньхуа 25 7 6 12 39 - 47 27
13. Хэбей Форчун 25 7 5 13 28 - 43 26
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 26 3 12 11 32 - 46 21
15. Шеньчжень 26 4 7 15 24 - 41 19
16. Пекин Женьхе 24 3 3 18 20 - 52 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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