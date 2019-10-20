Норвегия: Первый дивизион 2019
Скейд
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Nordre Asen
Улленсакер-Киса
1:0
17' ГолБудусон Джонни
27
Charles
Ezeh
10
Mesut
Can
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рангер ЛарсЗащитник
- Защитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
Ход матча
17'
1:0
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +2 =7 -11Хам-Кам 2:1 Скейд Скейд 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 2:1 Скейд Скейд 2:2 Согндаль
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нутодден 0:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ерв
Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Скейд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|27
|22
|4
|1
|61 - 23
|70
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|27
|16
|9
|2
|46 - 27
|57
|3.
|Старт
|0:0
|27
|17
|5
|5
|49 - 28
|56
|4.
|Нест-Сотра
|27
|13
|6
|8
|40 - 27
|45
|5.
|КФУМ
|0:0
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|6.
|Согндаль
|2:0
|27
|12
|5
|10
|45 - 37
|41
|7.
|Конгсвингер
|27
|12
|4
|11
|34 - 34
|40
|8.
|Рёуфосс
|27
|12
|1
|14
|42 - 50
|37
|9.
|Хам-Кам
|27
|10
|5
|12
|39 - 40
|35
|10.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|27
|9
|6
|12
|42 - 43
|33
|11.
|Ерв
|0:2
|27
|8
|9
|10
|34 - 48
|33
|12.
|Санднес
|27
|9
|5
|13
|41 - 43
|32
|13.
|Стрёммен
|27
|5
|10
|12
|27 - 42
|25
|14.
|Нутодден
|0:0
|27
|6
|6
|15
|30 - 43
|24
|15.
|Скейд
|1:0
|27
|4
|9
|14
|29 - 43
|21
|16.
|Тромсдален
|0:1
|27
|2
|3
|22
|30 - 74
|9
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