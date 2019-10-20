Норвегия: Первый дивизион 2019

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Скейд
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Улленсакер-Киса
0'
1:0
17' Гол
Будусон Джонни
25'
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
4
Kim
Eugen
Skogsrud
17
Ayoub
Aleesami
5
Tom
Even
Skogsrud
27
Charles
Ezeh
6
Mohammed
Mahnin
7
Hassan
Mohamed
Yousef
11
Будусон
Джонни
10
Mesut
Can
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
26
Espen
Garnaas
17
Рангер
Ларс
5
Nikolas
Walstad
25
Торп
Мартин
11
Christian
Aas
6
Eric
Bugale
Kitolano
14
Ole
Andreas
Nesset
7
Alfred
Scriven
19
Хансен
Кристоффер
Скейд
4-3-3
Улленсакер-Киса
4-3-3

Ход матча

17'
Будусон Джонни
(Mesut Can)
1:0

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Хам-Кам 2:1 Скейд Скейд 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 2:1 Скейд Скейд 2:2 Согндаль
КФУМ 2:1 Скейд Скейд 0:2 Конгсвингер Ерв 5:1 Скейд Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нутодден 0:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ерв
Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Скейд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 27 22 4 1 61 - 23 70
2. Саннефьёрд 0:0 27 16 9 2 46 - 27 57
3. Старт 0:0 27 17 5 5 49 - 28 56
4. Нест-Сотра 27 13 6 8 40 - 27 45
5. КФУМ 0:0 27 11 9 7 54 - 41 42
6. Согндаль 2:0 27 12 5 10 45 - 37 41
7. Конгсвингер 27 12 4 11 34 - 34 40
8. Рёуфосс 27 12 1 14 42 - 50 37
9. Хам-Кам 27 10 5 12 39 - 40 35
10. Улленсакер-Киса 0:1 27 9 6 12 42 - 43 33
11. Ерв 0:2 27 8 9 10 34 - 48 33
12. Санднес 27 9 5 13 41 - 43 32
13. Стрёммен 27 5 10 12 27 - 42 25
14. Нутодден 0:0 27 6 6 15 30 - 43 24
15. Скейд 1:0 27 4 9 14 29 - 43 21
16. Тромсдален 0:1 27 2 3 22 30 - 74 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Будусон Джонни бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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