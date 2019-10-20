Норвегия: Первый дивизион 2019

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Стрёммен
2:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Рёуфосс
0'
1:0
13' Гол
Oeystein Vestvatn
13' Желтая карточка
Snorre Nilsen
2:0
19' Гол
Sivert Gussiaas
20'
97
Morten
Saetra
5
Бьорккьяер
Сверре
4
Kristian
Jahr
16
John
Olav
Norheim
21
Johannes
Groedtlien
20
Mats
Andre
Kaland
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
9
Sivert
Gussiaas
18
Andreas
Hellum
19
Селлин
Кьелл
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
17
Salomon
Owusu
5
Marius
Svanberg
Alm
4
Stian
Simenstad
8
Matias
Belli
Moldskred
11
Nicolai
Fremstad
10
Ryan
Doghman
7
Emile
Dadjo
22
Kristoffer
Nessoe
14
Oscar
Johannes
Loeken
Стрёммен
4-3-3
Рёуфосс
4-4-2

Ход матча

13'
Oeystein Vestvatn
(Kristian Jahr)
1:0
13'
 
Snorre Nilsen
19'
Sivert Gussiaas
(Oeystein Vestvatn)
2:0

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен
Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд
Рёуфосс Последние 20 матчей: +8 =0 -12
Олесунн 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 КФУМ Санднес 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:2 Хам-Кам
Ерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Рёуфосс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Рёуфосс 1:0 Стрёммен Первый дивизион Рёуфосс 4:5 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 4:0 Рёуфосс Первый дивизион Рёуфосс 2:0 Стрёммен Кубок НМ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 26 21 4 1 60 - 23 67
2. Саннефьёрд 26 16 8 2 46 - 27 56
3. Старт 26 17 4 5 49 - 28 55
4. Нест-Сотра 0:0 27 12 7 8 37 - 27 43
5. КФУМ 26 11 8 7 54 - 41 41
6. Конгсвингер 27 12 4 11 34 - 34 40
7. Согндаль 26 11 5 10 43 - 37 38
8. Рёуфосс 0:2 27 12 1 14 41 - 50 37
9. Хам-Кам 27 10 5 12 39 - 40 35
10. Улленсакер-Киса 26 9 6 11 42 - 42 33
11. Ерв 26 8 9 9 34 - 46 33
12. Санднес 0:0 27 9 6 12 41 - 40 33
13. Стрёммен 2:0 27 5 10 12 27 - 41 25
14. Нутодден 26 6 5 15 30 - 43 23
15. Скейд 26 3 9 14 28 - 43 18
16. Тромсдален 26 2 3 21 30 - 73 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Sivert Gussiaas бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Snorre Nilsen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Oeystein Vestvatn бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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