Норвегия: Первый дивизион 2019
1:0
13' ГолOeystein Vestvatn
13' Желтая карточкаSnorre Nilsen
2:0
19' ГолSivert Gussiaas
19
Селлин
Кьелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Havard ThunНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ryan DoghmanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Фанди ИхсанНападающий
- Нападающий
-
27 Emil Breivik
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
Ход матча
13'
13'
19'
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен
Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд
Рёуфосс Последние 20 матчей: +8 =0 -12Олесунн 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 КФУМ Санднес 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:2 Хам-Кам
Ерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Рёуфосс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|21
|4
|1
|60 - 23
|67
|2.
|Саннефьёрд
|26
|16
|8
|2
|46 - 27
|56
|3.
|Старт
|26
|17
|4
|5
|49 - 28
|55
|4.
|Нест-Сотра
|0:0
|27
|12
|7
|8
|37 - 27
|43
|5.
|КФУМ
|26
|11
|8
|7
|54 - 41
|41
|6.
|Конгсвингер
|27
|12
|4
|11
|34 - 34
|40
|7.
|Согндаль
|26
|11
|5
|10
|43 - 37
|38
|8.
|Рёуфосс
|0:2
|27
|12
|1
|14
|41 - 50
|37
|9.
|Хам-Кам
|27
|10
|5
|12
|39 - 40
|35
|10.
|Улленсакер-Киса
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|11.
|Ерв
|26
|8
|9
|9
|34 - 46
|33
|12.
|Санднес
|0:0
|27
|9
|6
|12
|41 - 40
|33
|13.
|Стрёммен
|2:0
|27
|5
|10
|12
|27 - 41
|25
|14.
|Нутодден
|26
|6
|5
|15
|30 - 43
|23
|15.
|Скейд
|26
|3
|9
|14
|28 - 43
|18
|16.
|Тромсдален
|26
|2
|3
|21
|30 - 73
|9
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