Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нест-Сотра
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Санднес
0' 21'
1
Фей
Рензе
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
68
Elmin
Nurkic
6
Peter
Soerensen
Nergaard
4
Jonas
Hestetun
21
Mads
Sande
14
Thor
Kristian
Oekland
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
5
Bjarte
Haugsdal
27
Свендсен
Тобиас
1
Сальгрен
Саку-Пекка
5
Daniel
Edvardsen
4
Axel
Kryger
22
Богданович
Ясмин
3
Vidar
Ari
Jonsson1
17
Ingvald
Halgunset
6
Christian
Landu
Landu
14
Akinsola
Akinyemi
32
Кронберг
Клаес
20
Adrian
Berntsen
30
Kent
Haavard
Eriksen
Нест-Сотра
3-4-1-2
Санднес
4-4-1-1

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра
Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра
Санднес Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес
Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Санднес: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Санднес 0:0 Нест-Сотра Первый дивизион Санднес 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:3 Санднес Первый дивизион Нест-Сотра 2:0 Санднес Кубок
Нест-Сотра 2:3 Санднес Первый дивизион Санднес 3:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 0:3 Санднес Второй дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 26 21 4 1 60 - 23 67
2. Саннефьёрд 26 16 8 2 46 - 27 56
3. Старт 26 17 4 5 49 - 28 55
4. Нест-Сотра 0:0 27 12 7 8 37 - 27 43
5. КФУМ 26 11 8 7 54 - 41 41
6. Конгсвингер 27 12 4 11 34 - 34 40
7. Согндаль 26 11 5 10 43 - 37 38
8. Рёуфосс 0:2 27 12 1 14 41 - 50 37
9. Хам-Кам 27 10 5 12 39 - 40 35
10. Улленсакер-Киса 26 9 6 11 42 - 42 33
11. Ерв 26 8 9 9 34 - 46 33
12. Санднес 0:0 27 9 6 12 41 - 40 33
13. Стрёммен 2:0 27 5 10 12 27 - 41 25
14. Нутодден 26 6 5 15 30 - 43 23
15. Скейд 26 3 9 14 28 - 43 18
16. Тромсдален 26 2 3 21 30 - 73 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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