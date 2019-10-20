Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Ааготнес
Санднес
68
Elmin
Nurkic
21
Mads
Sande
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Emil Harloff
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +10 =5 -5Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра
Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра
Санднес Последние 20 матчей: +6 =3 -11Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес
Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Санднес: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|21
|4
|1
|60 - 23
|67
|2.
|Саннефьёрд
|26
|16
|8
|2
|46 - 27
|56
|3.
|Старт
|26
|17
|4
|5
|49 - 28
|55
|4.
|Нест-Сотра
|0:0
|27
|12
|7
|8
|37 - 27
|43
|5.
|КФУМ
|26
|11
|8
|7
|54 - 41
|41
|6.
|Конгсвингер
|27
|12
|4
|11
|34 - 34
|40
|7.
|Согндаль
|26
|11
|5
|10
|43 - 37
|38
|8.
|Рёуфосс
|0:2
|27
|12
|1
|14
|41 - 50
|37
|9.
|Хам-Кам
|27
|10
|5
|12
|39 - 40
|35
|10.
|Улленсакер-Киса
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|11.
|Ерв
|26
|8
|9
|9
|34 - 46
|33
|12.
|Санднес
|0:0
|27
|9
|6
|12
|41 - 40
|33
|13.
|Стрёммен
|2:0
|27
|5
|10
|12
|27 - 41
|25
|14.
|Нутодден
|26
|6
|5
|15
|30 - 43
|23
|15.
|Скейд
|26
|3
|9
|14
|28 - 43
|18
|16.
|Тромсдален
|26
|2
|3
|21
|30 - 73
|9
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