Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Будё-Глимт
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7354
Мьёндален
0'
72' Желтая карточка
Stian Semb Aasmundsen
90' Желтая карточка
Alexander Betten Hansen
90'+6
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
18
Brede
Mathias
Moe
4
Берган
Вегар
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
26
Эвьен
Хэкон
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
10
Philip
Zinckernagel
8
Victor
Okoh
Boniface
11
Хёуге
Йенс
12
Лунд
Юлиан
Файе
4
William
Saelid
Sell
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
7
Tonny
Brochmann
33
Stian
Semb
Aasmundsen
6
Joachim
Solberg
Olsen
11
Christian
Gauseth
8
Брустад
Фредрик
19
Pontus
Silfver
Будё-Глимт
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

Ход матча

61'
 
Jacob Bergstroem
Брустад Фредрик
67'
 
Alexander Betten Hansen
Tonny Brochmann
72'
 
Stian Semb Aasmundsen
82'
Конрадсен Мортен
Victor Okoh Boniface
 
85'
 
Стейринг Пер-Магнус
Joachim Solberg Olsen
90'
 
Alexander Betten Hansen

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Тромсё Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек
Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Викинг 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:3 Хёугесунн Мьёндален 1:2 Русенборг
Хёугесунн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:3 Мольде Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Типпелиген Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 1:0 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 0:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи
Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 5:1 Мьёндален Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 0:3 Будё-Глимт Первый дивизион Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Мьёндален 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:2 Мьёндален Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 17 5 3 57 - 24 56
2. Будё-Глимт 25 14 7 4 54 - 34 49
3. Одд 25 13 6 6 39 - 32 45
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 25 11 7 7 43 - 34 40
6. Бранн 25 9 9 7 29 - 24 36
7. Кристиансунд 25 9 8 8 32 - 32 35
8. Хёугесунн 25 7 10 8 34 - 31 31
9. Волеренга 25 7 8 10 36 - 39 29
10. Стабек 25 7 8 10 28 - 32 29
11. Лиллестрём 25 7 7 11 30 - 39 28
12. Тромсё 25 7 4 14 31 - 50 25
13. Ранхейм 25 6 6 13 29 - 42 24
14. Стрёмсгодсет 25 6 6 13 28 - 44 24
15. Сарпсборг-08 25 4 12 9 26 - 33 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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