Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
0:0
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 7354
Мьёндален
72' Желтая карточкаStian Semb Aasmundsen
90' Желтая карточкаAlexander Betten Hansen
26
Эвьен
Хэкон
11
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jorge VieiraВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Тромсё Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек
Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =7 -8Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Викинг 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:3 Хёугесунн Мьёндален 1:2 Русенборг
Хёугесунн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:3 Мольде Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|17
|5
|3
|57 - 24
|56
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|7
|4
|54 - 34
|49
|3.
|Одд
|25
|13
|6
|6
|39 - 32
|45
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|25
|11
|7
|7
|43 - 34
|40
|6.
|Бранн
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|7.
|Кристиансунд
|25
|9
|8
|8
|32 - 32
|35
|8.
|Хёугесунн
|25
|7
|10
|8
|34 - 31
|31
|9.
|Волеренга
|25
|7
|8
|10
|36 - 39
|29
|10.
|Стабек
|25
|7
|8
|10
|28 - 32
|29
|11.
|Лиллестрём
|25
|7
|7
|11
|30 - 39
|28
|12.
|Тромсё
|25
|7
|4
|14
|31 - 50
|25
|13.
|Ранхейм
|25
|6
|6
|13
|29 - 42
|24
|14.
|Стрёмсгодсет
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|15.
|Сарпсборг-08
|25
|4
|12
|9
|26 - 33
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
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