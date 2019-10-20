Норвегия: Первый дивизион 2019

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Тромсдален
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Олесунн
0'
3' Желтая карточка
Henrik Aasali Hanssen
15' Желтая карточка
Andreas Loevland
0:1
23' Гол
Агдестейн Торбьерн
25'
38
Gard
Rueda
Trollskar
3
Andreas
Arntzen
4
Thomas
Braaten
5
Robin
Lorentzen
6
Henrik
Aasali
Hanssen
7
Haakon
Kjaeve
19
Карлсен
Андерс
22
Lasse
Berg
Johnsen
15
Sander
Ringberg
66
Andreas
Loevland
10
Люсволл
Вегард
1
Ли
Андреас
3
Гретарссон
Даниэль
4
Гроннер
Йонас
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
8
Карлсен
Фредрик
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
19
Мид
Джернейд
23
Агдестейн
Торбьерн
14
Pape
Habib
Gueye
Тромсдален
4-4-1-1
Олесунн
3-5-2

Ход матча

3'
Henrik Aasali Hanssen
 
10'
 
Staale Steen Saethre
Гроннер Йонас
15'
Andreas Loevland
 
23'
0:1
Агдестейн Торбьерн
(Мид Джернейд)

Предыдущие игры

Тромсдален Последние 20 матчей: +3 =2 -15
КФУМ 1:1 Тромсдален Тромсдален 1:3 Конгсвингер Ерв 1:0 Тромсдален Тромсдален 1:4 Санднес
Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 2:5 Хам-Кам Стрёммен 0:4 Тромсдален Тромсдален 0:1 Согндаль Старт 2:0 Тромсдален Тромсдален 1:0 Скейд Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Стрёммен Согндаль 5:2 Тромсдален Тромсдален 1:3 Старт КФУМ 2:1 Тромсдален Санднес 3:2 Тромсдален Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Тромсдален 1:3 Ерв Рёуфосс 6:4 Тромсдален
Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден
Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Тромсдален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Олесунн 5:0 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 2:2 Олесунн Первый дивизион Олесунн 4:0 Тромсдален Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 27 22 4 1 61 - 23 70
2. Саннефьёрд 0:0 27 16 9 2 46 - 27 57
3. Старт 0:0 27 17 5 5 49 - 28 56
4. Нест-Сотра 27 13 6 8 40 - 27 45
5. КФУМ 0:0 27 11 9 7 54 - 41 42
6. Согндаль 2:0 27 12 5 10 45 - 37 41
7. Конгсвингер 27 12 4 11 34 - 34 40
8. Рёуфосс 27 12 1 14 42 - 50 37
9. Хам-Кам 27 10 5 12 39 - 40 35
10. Улленсакер-Киса 0:1 27 9 6 12 42 - 43 33
11. Ерв 0:2 27 8 9 10 34 - 48 33
12. Санднес 27 9 5 13 41 - 43 32
13. Стрёммен 27 5 10 12 27 - 42 25
14. Нутодден 0:0 27 6 6 15 30 - 43 24
15. Скейд 1:0 27 4 9 14 29 - 43 21
16. Тромсдален 0:1 27 2 3 22 30 - 74 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TUIL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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