Норвегия: Первый дивизион 2019
Тромсдален
0:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Туил Арена
Олесунн
3' Желтая карточкаHenrik Aasali Hanssen
15' Желтая карточкаAndreas Loevland
0:1
23' ГолАгдестейн Торбьерн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jonathan Hill
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
15'
23'
Предыдущие игры
Тромсдален Последние 20 матчей: +3 =2 -15КФУМ 1:1 Тромсдален Тромсдален 1:3 Конгсвингер Ерв 1:0 Тромсдален Тромсдален 1:4 Санднес
Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 2:5 Хам-Кам Стрёммен 0:4 Тромсдален Тромсдален 0:1 Согндаль Старт 2:0 Тромсдален Тромсдален 1:0 Скейд Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Стрёммен Согндаль 5:2 Тромсдален Тромсдален 1:3 Старт КФУМ 2:1 Тромсдален Санднес 3:2 Тромсдален Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Тромсдален 1:3 Ерв Рёуфосс 6:4 Тромсдален
Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден
Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Тромсдален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|27
|22
|4
|1
|61 - 23
|70
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|27
|16
|9
|2
|46 - 27
|57
|3.
|Старт
|0:0
|27
|17
|5
|5
|49 - 28
|56
|4.
|Нест-Сотра
|27
|13
|6
|8
|40 - 27
|45
|5.
|КФУМ
|0:0
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|6.
|Согндаль
|2:0
|27
|12
|5
|10
|45 - 37
|41
|7.
|Конгсвингер
|27
|12
|4
|11
|34 - 34
|40
|8.
|Рёуфосс
|27
|12
|1
|14
|42 - 50
|37
|9.
|Хам-Кам
|27
|10
|5
|12
|39 - 40
|35
|10.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|27
|9
|6
|12
|42 - 43
|33
|11.
|Ерв
|0:2
|27
|8
|9
|10
|34 - 48
|33
|12.
|Санднес
|27
|9
|5
|13
|41 - 43
|32
|13.
|Стрёммен
|27
|5
|10
|12
|27 - 42
|25
|14.
|Нутодден
|0:0
|27
|6
|6
|15
|30 - 43
|24
|15.
|Скейд
|1:0
|27
|4
|9
|14
|29 - 43
|21
|16.
|Тромсдален
|0:1
|27
|2
|3
|22
|30 - 74
|9
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